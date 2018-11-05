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Все про:Ивано-Франковск (554) ложная тревога (67) минирование (716)

 Мужчина, "заминировавший" дом в Ивано-Франковске, принудительно отправлен в психиатрическую лечебницу, - ГПУ

Пресс-секретарь ГПЦ Андрей Лысенко обнародовал информацию о том, что мужчину, который "заминировал" здание в Ивано-Франковске, принудительно госпитализировали в психиатрическую больницу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Ивано-Франковской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в уголовном производстве о совершении 38-летним жителем г.. Ивано-Франковск преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 259 УК Украины.

Установлено, что этот местный житель 29 января 2018 года 5 раз заведомо ложно сообщил о подготовке взрывов, угрожающих гибелью людей и другими тяжелыми последствиями на территории г. Ивано-Франковска.

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Постановлением Ивано-Франковского городского суда обвиняемый говизнано виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 259 УК Украины ( "Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва"), и, учитывая характер и тяжесть заболевания обвиняемого, к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение".

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Источник: https://censor.net.ua/n3095210
 
 
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Якби той "міньор" мав хоч трохи здорового глузду то замінував би психіатричну лікарню..😕
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Помстилися б потім, закололи б нейролептиками до овочевого стану. )
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направлен на разминирование психбольнички.
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Ниче, мужик решил для себя жилищно-коммунально-продуктовый вопрос! А уколов он, возможно, и не боится вовсе!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина, "заминировавший" дом в Ивано-Франковске, принудительно отправлен в психиатрическую лечебницу, - ГПУ
 
 
 
 
 
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