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 Украинская армия - в десятке самых сильных в Европе, - Business Insider. ИНФОГРАФИКА

Первое место заняла Россия, Беларусь – на семнадцатом месте, Польша – на восьмом.

Украинская армия заняла десятое место в рейтинге самых сильных армий Европы по версии Business Insider, сообщает Цензор.НЕТ.

Рейтинг составлен сотрудниками проекта Global Firepower.

На первом месте по силе армий среди стран Европы – Россия, на втором – Франция, на третьем – Великобритания.

Польша заняла в рейтинге восьмое место, а Беларусь – семнадцатое.

По оценкам создателей рейтинга, военный бюджет Украины составляет $4,88 млрд. В украинской армии служит 1,1 млн военнослужащих. Количество танков - 2214, военных воздушных судов – 240 (из них 39 истребителей), количество морских судов – 25.

Украинская армия - в десятке самых сильных в Европе, - Business Insider 01

Россия, считают авторы проекта, выделяет на содержание вооруженных сил $47 млрд – почти в 10 раз больше, чем Украина. В российской армии служат почти 3,6 млн человек. Танков у россиян – 20300, военных воздушных судов – 3914 (из них 818 истребителей), морских судов – 352.

В мировом рейтинге сильнейших армий Украина – двадцать девятая. Самой сильной армией мира составители перечня считают американскую. На втором месте – российские, на третьем – китайские, а на четвертом – индийские вооруженные силы.

Украинская армия - в десятке самых сильных в Европе, - Business Insider 02

Самыми слабыми армиями в мире, согласно рейтингу, обладают Суринам, Либерия и Бутан.

Источник: https://censor.net.ua/n3095208
 
 
 Топ комментарии
 
У 2014 армії не було. Але багато хто це забув.
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так на это зрадисты и играет.
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На войне техники много не бывает.
Кстати, ты сколько перечислил на ремонт Кузи?
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зрадосопленытик иди уже своего Кузю рихтуй..
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У 2014 армії не було. Але багато хто це забув.
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Армия вообще то формально была, но подчинялась она засрахе
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Реально армія не підкорялася росії, але все було знищено починаючи з Генштабу.
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Я имел ввиду то, что основные посты занимали предатели
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Так це і є відсутність армії. Ще в той час всі військові таємниці напряму йшли у росію.
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Ali Hasan Якби було усе знищено,то зараз би ні одного танка і літака не було.
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Все керування армією, розробки техніки, офіцерський склад... було знищено, цього достатньо.
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А ты в курсе, сколько их было раньше? Армия Украины в совковые времена была огромной и техники было в избытке, включая ЯО
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ну так надо сказать большое спасибо тем, кто за Овоща в 2010 голосовал.
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Как не было? А куда она делась? Адреса. фамилии, явки всех кто причастен к разворовыванию армии, почему еще не сидят в положенном для них месте?
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А от туди сховалася, де її не могли знайти. Не задавай тупих питань, бо знаєш не менше мене.
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Так вони зараз на форумах найбільше про зраду постять.
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Есть ли сейчас, большой вопрос. Даже если и есть, боеприпасы то все взорваны
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Были в 2017 году на 30. А в 2014 году армиии вообще не было.
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В русской ментальности государство заняло место Бога

https://charter97.org/ru/news/2018/11/5/311687/
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на вАйне гад зарабатывает!...
патрашенкапрИкративайну!... Украинская армия - в десятке самых сильных в Европе, - Business Insider - Цензор.НЕТ 9000
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Так у Європі не так багато армій з повноцінним технічним забезпеченням.
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https://censor.net.ua/news/3095142/prizyv_na_srochnuyu_voennuyu_slujbu_v_kieve_pod_ugrozoyi_uklonyayutsya_bolee_23_tys_jiteleyi_stolitsy
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Наверное Беларусь упоминается в первой строчке для показателя несуразности рейтинга - составлена из срочников, путается в определении вероятного противника, единодушна в ненависти и презрении к главнокомандующему,
Высокое семнадцатое место видимо в непредсказуемости действий
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Наш боец стоит двух, так что 17 можно делить на 2.
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А Вейшнорию так и не победили, даже вместе со своим союзником ...
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Разве что БРСМовец - Лукашенко давеча обещал дать им парабеллум
Среднестатистический боец как и сорок лет назад даже глядя на кирпич об одном думает
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С -10-го на 10-е место, в условиях войны, всего за не полных 5 лет!...
Горжусь своей страной и людьми - Слава Украине!..
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Было бы не плохо узнать какое было соотношение в вооружении между Россией и Украиной после развала СССР. Сейчас примерно 1 к 10. Можно было бы вычислить сколько "попередники" оружия разворовали. Вообще то всё оружие в СССР в основном было сосредоточено у западных границ, и в Украине осталось огромное количество оружия, а сейчас оказалось 1 к 10.
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Пургу написал
По сухопутке: где-то 1 к 2
По авиации 1 к 5

По флоту 1 к 10

Миф о величии кацапоармии сильно раздут
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IN UA 7395a7cc Ви не праві,подивіться кількість техніки у сухопутніх військах і авіації.
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Согласно милитари балансу 2018
В параше всего 3500 танков, у нас около 2000
Численность - в параше - 200 тыс у нас 100 тыс + моб резерв
Для нападения нужна сухопутка минимум в 4 раза больше
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The Military Balance - ежегодное издание Международного института стратегических исследований

Само издание платное и его нужно покупать
Можете погуглить поискать бесплатно
У меня где то была ссылка, но сейчас я её не найду
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IN UA 7395a7cc Ведеш себе як московит,без посилань переходиш на особистості.
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Бредятина, у Украины 200-250 тыс, у них не меньше ляма.
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То что пишет Бизнес Инсайдер - не совсем верные данные, так как он учитывает технику на хранении.
У кацапов на хранении около 10000 танков, поэтому и выходит такая цифра
В реальности на ходу у кацапов около 3000 танков
Нужно смотреть милитари баланс, там точная информация
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IN UA 7395a7cc А як ви можете бути впевнені.що там правильна інформація.Чому ж Московію не знищать,в них ж мало техніки і говорять що жодна ракет з ядерною боєголовкою не взлетить.Значить не все так просто,як здається.
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Причем тут ядерное оружие?

Там точные данные всего вооружения по всем странам мира
В том числе и ядерного оружия
Кацапы никому не всрались чтобы их кто-то уничтожал
В данном разрезе говорим о сухопутке
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IN UA 7395a7cc Точні дані ніколи не можуть бути.Вони почали війну у Європі.Колись Югославію розбили,чому ж таке саме зараз не зробити? Та й московити би так себе не вели,як ведуть.
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Скоро самыми сильными - будут они. Скоро и очень быстро.

Украинская армия - в десятке самых сильных в Европе, - Business Insider - Цензор.НЕТ 2673

А нам? Постараться быть на уровне. Молча и кропотливо восстанавливать - создавать. Нам? До побед? Почти, как к Марсу.
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Vlad1606 Китайцям ще до першого місця дуже далеко,та й США не спить.
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В 2014 году Порошенко обвинял Новинского в убийствах украинцев на Майдане, а в 2018 году партия Новинского с циничным названием "Партия Мира" рекламируется на месте массовых убийств.

Украинская армия - в десятке самых сильных в Европе, - Business Insider - Цензор.НЕТ 4269
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Обороноспособность армии прямопропорциональна количеству средств выделяемых на ее нужды из бюджета и обратнопропорциональна воровитости чиновников распределяющих эти средства. Государство не желающее кормить свою армию, как правило, в последствии начинает кормить другую.
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Зі слів родича, котрий служить в одній з бойових бригад під Дніпром і не один раз був на фронті - ".. чверть особового складу піде в атаку і з ножами, чверть - з автоматами, половина - заробітчани.. Нової техніки в бригаді немає.."..
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Треба подножать куме.
-Так.Больше парадов Украинская армия - в десятке самых сильных в Европе, - Business Insider - Цензор.НЕТ 7167
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Кузя выбыл.Тому рейтинг Рашки,можно смело опускать пунктов на пять
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Выбыл вообще-то плавдок. А "Кузя" ещё и не вбывал
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Выбыл.На него кран упал.Кажуть в палубе пролом.Самолёты фиг взлетят
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С чего это он выбыл, как был на ремонте так и остался, там для замены энергоустановок все равно всю палубу бы раскурочили и лишняя дырка от кран роли не играет.))
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а что будет когда наконец закончится совковый материальный задел - ведь нового-то почти ничего не производится... Украинская армия - в десятке самых сильных в Европе, - Business Insider - Цензор.НЕТ 6196 Да и что можно купить, тратя на армию в год жалкие $3.5 млрд. Травоядная Норвегия и та тратит 11 млрд, имея численность личного состава более чем в двадцать раз ниже. Сразу до Албании и Бутана ухнем...
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Украинская армия - в десятке самых сильных в Европе

ІНАКШЕ Й БУТИ НЕ МОЖЕ!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинская армия - в десятке самых сильных в Европе, - Business Insider. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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