 Украинская армия - в десятке самых сильных в Европе, - Business Insider. ИНФОГРАФИКА

Украинская армия заняла десятое место в рейтинге самых сильных армий Европы по версии Business Insider, сообщает Цензор.НЕТ.

Рейтинг составлен сотрудниками проекта Global Firepower.

На первом месте по силе армий среди стран Европы – Россия, на втором – Франция, на третьем – Великобритания.

Польша заняла в рейтинге восьмое место, а Беларусь – семнадцатое.

По оценкам создателей рейтинга, военный бюджет Украины составляет $4,88 млрд. В украинской армии служит 1,1 млн военнослужащих. Количество танков - 2214, военных воздушных судов – 240 (из них 39 истребителей), количество морских судов – 25.

Россия, считают авторы проекта, выделяет на содержание вооруженных сил $47 млрд – почти в 10 раз больше, чем Украина. В российской армии служат почти 3,6 млн человек. Танков у россиян – 20300, военных воздушных судов – 3914 (из них 818 истребителей), морских судов – 352.

В мировом рейтинге сильнейших армий Украина – двадцать девятая. Самой сильной армией мира составители перечня считают американскую. На втором месте – российские, на третьем – китайские, а на четвертом – индийские вооруженные силы.

Самыми слабыми армиями в мире, согласно рейтингу, обладают Суринам, Либерия и Бутан.