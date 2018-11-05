 Украинская армия - в десятке самых сильных в Европе, - Business Insider. ИНФОГРАФИКА

Украинская армия заняла десятое место в рейтинге самых сильных армий Европы по версии Business Insider, сообщает Цензор.НЕТ.
Рейтинг составлен сотрудниками проекта Global Firepower.
На первом месте по силе армий среди стран Европы – Россия, на втором – Франция, на третьем – Великобритания.
Польша заняла в рейтинге восьмое место, а Беларусь – семнадцатое.
По оценкам создателей рейтинга, военный бюджет Украины составляет $4,88 млрд. В украинской армии служит 1,1 млн военнослужащих. Количество танков - 2214, военных воздушных судов – 240 (из них 39 истребителей), количество морских судов – 25.
Россия, считают авторы проекта, выделяет на содержание вооруженных сил $47 млрд – почти в 10 раз больше, чем Украина. В российской армии служат почти 3,6 млн человек. Танков у россиян – 20300, военных воздушных судов – 3914 (из них 818 истребителей), морских судов – 352.
В мировом рейтинге сильнейших армий Украина – двадцать девятая. Самой сильной армией мира составители перечня считают американскую. На втором месте – российские, на третьем – китайские, а на четвертом – индийские вооруженные силы.
Самыми слабыми армиями в мире, согласно рейтингу, обладают Суринам, Либерия и Бутан.
Кстати, ты сколько перечислил на ремонт Кузи?
https://vesti-ukr.com/strana/136241-armija-ukrainy-zanjala-26-mesto-v-mezhdunarodnom-rejtinge-vooruzhennyh-sil
https://charter97.org/ru/news/2018/11/5/311687/
патрашенкапрИкративайну!...
Высокое семнадцатое место видимо в непредсказуемости действий
Среднестатистический боец как и сорок лет назад даже глядя на кирпич об одном думает
Горжусь своей страной и людьми - Слава Украине!..
По сухопутке: где-то 1 к 2
По авиации 1 к 5
По флоту 1 к 10
Миф о величии кацапоармии сильно раздут
В параше всего 3500 танков, у нас около 2000
Численность - в параше - 200 тыс у нас 100 тыс + моб резерв
Для нападения нужна сухопутка минимум в 4 раза больше
Само издание платное и его нужно покупать
Можете погуглить поискать бесплатно
У меня где то была ссылка, но сейчас я её не найду
У кацапов на хранении около 10000 танков, поэтому и выходит такая цифра
В реальности на ходу у кацапов около 3000 танков
Нужно смотреть милитари баланс, там точная информация
Там точные данные всего вооружения по всем странам мира
В том числе и ядерного оружия
Кацапы никому не всрались чтобы их кто-то уничтожал
В данном разрезе говорим о сухопутке
А нам? Постараться быть на уровне. Молча и кропотливо восстанавливать - создавать. Нам? До побед? Почти, как к Марсу.
-Так.Больше парадов
ІНАКШЕ Й БУТИ НЕ МОЖЕ!