EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины
  1295  17
Все про:НАБУ (2517) жилье (592) Бутусов Юрий (1532) Национальная гвардия (1117) САП (910)

 Подарок Нацгвардии застройщику на 100 млн: после полутора лет детективы НАБУ не передали дело в САП, - Бутусов

После полутора лет расследования детективы Национального антикоррупционного бюро Украины не передали дело прокурорам САП для вручения подозрений.

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Побывал в Национальном антикоррупционном бюро и получил информацию о скандале с закупкой квартир для Нацгвардии. Известное и очень скандальное дело - 50 квартир на Печерске обменяли на 65 квартир на "Красном хуторе". Дело началось еще полтора года назад, был большой шум, который вскоре затих, но сейчас тему актуализировал сюжет "Наши гроши". В Нацгвардии после сюжета буря эмоций, ждут арестов, судов и т.п.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Руководство Нацгвардии "подарило" застройщику квартир на 100 млн, - "Наші гроші". ВИДЕО

По данным высокопоставленных источников в НАБУ, дело по закупке квартир еще не доведено до этапа выдвижения подозрений. То есть сюжет программы не является предвестником скорых задержаний. Однако дело не закрыто, и все факты, указанные в сюжете, руководство НАБУ подтверждает. 65 квартир на окраине Киева и 50 квартир на Печерске - разница в стоимости, по подсчетам НАБУ, действительно не менее 100 миллионов гривен.

Тем не менее, хотя дело так долго расследуется, а факты очевидны, дело пока еще не передано в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, и в какие сроки дело будет передано для ознакомления прокурорам, НАБУ пока назвать не может.

Впрочем, выход программы наверняка приведет к оживлению по делу, которое уже давно пылится, и по которому не проводится активных следственных действий. Почему после полутора лет расследования детективы НАБУ не приняли решения и не передали прокурорам для вручения подозрения, либо не приняли решения о закрытии дела, если состава преступления там нет, - непонятно. Дело довольно очевидное, все документы на лицо, все, кто принимал решения, также известны. Зачем тянуть с этим делом? Надеюсь, НАБУ в ближайшее время определится со своей позицией".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе строят военный городок для морских пехотинцев, - Минобороны. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3095207
 
 
 Топ комментарии
 
Подарок Нацгвардии застройщику и руководству НАБУ на 100 млн.- Так должен выглядеть заголовок новости .
 показать весь комментарий
 
детективам набу то же квартиры нужны)))
 показать весь комментарий
 
никого не посадят при пете это не принято
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
детективам набу то же квартиры нужны)))
 показать весь комментарий
 
 
никого не посадят при пете это не принято
 показать весь комментарий
 
 
Подарок Нацгвардии застройщику и руководству НАБУ на 100 млн.- Так должен выглядеть заголовок новости .
 показать весь комментарий
 
 
"Это политический заказ и давление на НАБУ!"(") На(е)бу
 показать весь комментарий
 
А я бы на месте детективов САП под руководством Холодницкого ничего не передавал - нет смысла.

Например, передали детективы дело Насирова САП, и теперь прокурор САП с умным видом получает деньги за чтение 600+ страниц обвинения, хотя вполне можно было бы взять на работу в САП одного слепого (незрячего) юриста как раз для прохождения этой стадии судебного процесса. Типа "не представляется возможным", но начитать на систему "Камертон" ("Оберіг") вне заседания и приобщить к делу сделанную другим прокурором аудиозапись прочитанного им обвинения. Хочет защита слушать обвинение - пусть слушает аудиозапись.

Прочтение вслух прокурором обвинения в зале судебного заседания - это расточительство и денег налогоплательщиков, и ресурсов судебной системы, и времени, и иллюстрация афоризма Насреддина насчёт ишака и шаха.
 показать весь комментарий
 
 
"В Нацгвардии после сюжета буря эмоций, ждут арестов, судов и т.п." (с) - повеселили... пусть расслабятся. Все будет ок, подумаешь 100млн., государство не обеднеет.
 показать весь комментарий
 
Бєркутів не шкода,вони мені зовсім не треба.Нехай дохнуть .
 показать весь комментарий
 
Вообще эта выдача "бесплатных" квартир это пережиток совка. В этом процессе без коррупции ну аж ни как. Должны либо выдать квартиры всем, либо просто разделить эти деньги на всех и поднять зарплату. По каким критериям выбираются счастливчики которые их получают? Лояльность к начальству? Кто больше денег забашляет чтобы "продвинутся" в очереди, или мажорчики кого папеньки с маменьками устраивают в нацгвардию на какую-то должность, и смотришь через короткое время это чадо уже сидит в халявной квартирке в Киеве. Пора этот позорный цирк прекращать.
 показать весь комментарий
 
 
А как же брильянтовые прокуроры.Все замазали?
 показать весь комментарий
 
 
А смысл? Насирова уже посадили? При чеколаде нет смысла
 показать весь комментарий
 
 
Тогда зачем нужны все эти НАБУ,САПы?Ещё два нахлебника на бюджетные деньги.Толку от них.Кто скажет,какой КПД этих организаций?Из нашумевшего про них-постоянная грызня между собой и носки по 300грн.
 показать весь комментарий
 
Для педро очень нужны. Показывать МВФ, бабушке Меркиль и госдепу, что "реформы" есть!
 показать весь комментарий
 
Ни Аллеров , ни его кураторы и ни его подчиненные , кроме как "обделался" легким испугом , ничего от этого дела не потеряют. А НАБУ поставит галочку и с пшиком закроет еще одно "громкое дело с возможными посадками коррупционеров".
 показать весь комментарий
 
Эту статью надо распространить среди нижних чинов Нацгвардии. Пусть знают "героев", которые воруют у них квартиры и покрывают воровство.
 показать весь комментарий
 
Пропоную ВР переназвати Україну в Українську рюкзаково офшорну державу (УРОД). А гаранту присвоїти довічне почесне звання Порошенко-УРОД.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодарок Нацгвардии застройщику на 100 млн: после полутора лет детективы НАБУ не передали дело в САП, - Бутусов
 
 
 
 
 
 вверх