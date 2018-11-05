 Подарок Нацгвардии застройщику на 100 млн: после полутора лет детективы НАБУ не передали дело в САП, - Бутусов

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Побывал в Национальном антикоррупционном бюро и получил информацию о скандале с закупкой квартир для Нацгвардии. Известное и очень скандальное дело - 50 квартир на Печерске обменяли на 65 квартир на "Красном хуторе". Дело началось еще полтора года назад, был большой шум, который вскоре затих, но сейчас тему актуализировал сюжет "Наши гроши". В Нацгвардии после сюжета буря эмоций, ждут арестов, судов и т.п.

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По данным высокопоставленных источников в НАБУ, дело по закупке квартир еще не доведено до этапа выдвижения подозрений. То есть сюжет программы не является предвестником скорых задержаний. Однако дело не закрыто, и все факты, указанные в сюжете, руководство НАБУ подтверждает. 65 квартир на окраине Киева и 50 квартир на Печерске - разница в стоимости, по подсчетам НАБУ, действительно не менее 100 миллионов гривен.

Тем не менее, хотя дело так долго расследуется, а факты очевидны, дело пока еще не передано в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, и в какие сроки дело будет передано для ознакомления прокурорам, НАБУ пока назвать не может.

Впрочем, выход программы наверняка приведет к оживлению по делу, которое уже давно пылится, и по которому не проводится активных следственных действий. Почему после полутора лет расследования детективы НАБУ не приняли решения и не передали прокурорам для вручения подозрения, либо не приняли решения о закрытии дела, если состава преступления там нет, - непонятно. Дело довольно очевидное, все документы на лицо, все, кто принимал решения, также известны. Зачем тянуть с этим делом? Надеюсь, НАБУ в ближайшее время определится со своей позицией".

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