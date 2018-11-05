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 Ямочный ремонт столичных дорог постепенно заменят капитальным, - КГГА

Киев откажется от ямочного ремонта, в основном на дорогах и улицах города проводят капитальные работы.

Об этом заявил замглавы Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на  пресс-службу КГГА.

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Чиновник отметил, что за последние 2 года в Киеве отремонтировали около 500 км дорог. В этом году план – 300 км.

"В рамках капремонта заменяется асфальтобетонное покрытие, освещение, строятся тротуары, в частности ФЭМ (тротуарная плитка. - Ред.), появляются элементы благоустройства", - рассказал Давтян.

Напомним, с 1 января 2018 года в Украине начал работу Государственный дорожный фонд, 60% средств которого направят на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог общего пользования государственного значения, еще 35% – на дороги местного значения и 5% – на финансирование безопасности дорожного движения.

Источник: https://censor.net.ua/n3095206
 
 
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Гойсман два года назад верещал, что через 5 лет уси дороги будут европэйськи. В принципе фигня осталась
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та совсем не фигня!
Европа не сможет свои дороги ушатать до состояния украинских
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Если прикинуть, сколько бабла просто закапывается на этих "дорогах", можно смело порадоваться за чинуш - их жизнь удалась
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27 лет всё отменяют и отменяют...... Помнится отчет регионалов - мол в стране отремонтировано 98% дорог. И я как-то все время (лет так 20) именно в эти 2 процента регулярно и попадаю.... задолбался подвеску чинить.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиЯмочный ремонт столичных дорог постепенно заменят капитальным, - КГГА
 
 
 
 
 
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