 Претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" по новым искам увеличились до $12 млрд, - Витренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал главный исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"Наши исковые требования уже превышают $12 млрд. Возможно, мы выиграем не все, но если не будет "зрады" в Украине, мы выиграем значительные суммы", - написал он на своей странице в "Фейсбук".
Ю.Витренко отметил, что ранее почти никто, включая рейтинговые агентства, не верил в выигрыш НАК первых судебных разбирательств с Газпромом, но компания смогла добиться положительного для себя результата.
"Если не будет "зрады" в Украине, мы выиграем и сейчас. Мы взыщем с "Газпрома" все деньги по прошлым решениям арбитража. Мы уже взыскали $2,1 млрд в виде газа и $18 млн деньгами. Оставшиеся $2,6 млрд мы тоже взыщем", - добавил он.
Как сообщалось, "Нафтогаз" 6 июня 2018 года подала в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с ПАО "Газпром". НАК требует пересмотра тарифа с марта 2018 года и предварительно оценил свои денежные требования в $11,58 млрд без учета процентов.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемым еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины" предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг "В-" и рейтинг восстановления активов "RR4".
Рейтинг, в частности, основывается на предположении, что "Нафтогазу" не удастся взыскать денежные средства по итогам Стокгольмского арбитража с "Газпромом".
патриотично... чтобы патриотам приятно было...
Потому что несколько лямов баксов премий уже раздали и вывели из Украины.
он же сказал - "Если не будет "зрады" в Украин ..."
то есть - смотрите и наслаждайтесь, как новая власть крадёт с минусов
"Нафтогаз" должен быть ликвидирован...
Прокуратура Израиля начала формальный процесс экстрадиции миллионера Александра Грановского, который скрывается от суда в Украине. Грановского и его партнеров по бизнесу подозревают в краже около 60 миллионов долларов у акционерной компании Willi-Food, которую он приобрел в 2014 году.
Умора.Так нафига тарифы поподнимали?Чи те ,що взыскали с москалями распилили?
отомстил хохлам за маму
Агенство Фитч сомневается,что Нафтогазу удастся взыскать денежные средства по итогам Стокгольмского арбитража с Газпромом...……..
Воть….а НЕ полученное бабло уже расфинькали и НАБУ что-то там в рот набрало.