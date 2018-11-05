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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Нафтогаз (2577) Витренко Юрий (29)

 Претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" по новым искам увеличились до $12 млрд, - Витренко

Претензии НАК "Нафтогаз Украины" к российскому "Газпрому" по новым искам в Стокгольмском арбитраже за четыре месяца увеличились с $11,6 млрд до свыше $12 млрд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал главный исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Наши исковые требования уже превышают $12 млрд. Возможно, мы выиграем не все, но если не будет "зрады" в Украине, мы выиграем значительные суммы", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Ю.Витренко отметил, что ранее почти никто, включая рейтинговые агентства, не верил в выигрыш НАК первых судебных разбирательств с Газпромом, но компания смогла добиться положительного для себя результата.

"Если не будет "зрады" в Украине, мы выиграем и сейчас. Мы взыщем с "Газпрома" все деньги по прошлым решениям арбитража. Мы уже взыскали $2,1 млрд в виде газа и $18 млн деньгами. Оставшиеся $2,6 млрд мы тоже взыщем", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже два месяца подряд "Нафтогаз" взыскивает с "Газпрома" по 9 млн долларов, - Витренко

Как сообщалось, "Нафтогаз" 6 июня 2018 года подала в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с ПАО "Газпром". НАК требует пересмотра тарифа с марта 2018 года и предварительно оценил свои денежные требования в $11,58 млрд без учета процентов.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемым еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины" предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг "В-" и рейтинг восстановления активов "RR4".

Рейтинг, в частности, основывается на предположении, что "Нафтогазу" не удастся взыскать денежные средства по итогам Стокгольмского арбитража с "Газпромом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шансы на остановку "Северного потока-2" есть, и Украина продолжает бороться", - Витренко

Источник: https://censor.net.ua/n3095205
 
   
 Топ комментарии
 
Ну вот, мы уже можем МВФ в долг давать.
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А озвучьте сколько денег уже с газьпрема фактически получено?
Потому что несколько лямов баксов премий уже раздали и вывели из Украины.
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Надо красть
патриотично... чтобы патриотам приятно было...
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А озвучьте сколько денег уже с газьпрема фактически получено?
Потому что несколько лямов баксов премий уже раздали и вывели из Украины.
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не раскачивайте будку
он же сказал - "Если не будет "зрады" в Украин ..."
то есть - смотрите и наслаждайтесь, как новая власть крадёт с минусов
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Скоро в стране валюты не останется : 7,9 млн $ Колосов перевел маме за границу, а 2 млн $ сын пламенной социалистки Витренко перевел за границу жене. Может, заробитчане им на новую премию привезут валюту к Рождеству ?
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Цікавий вийде зараз тест на козлорожих свинособак. Адже всі хто проти Нафтогазу України автоматично визнають себе агентами пуйла і Газпрому....😁😁😁😁
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Дякую за участь в тестуванні. Але власні фото можна не викладати..😃
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Паразитический
"Нафтогаз" должен быть ликвидирован...


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Циркова вистава від великих рехворматорів триває !!! Час преміі нараховівати !!!)))
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Нажаль вчити українську не довелось, вчу самотужки !!)))
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.....там у ПРОХАНОВА прорвало , он назвал Богородицу руцкой царицой !!!! что они там нюхают ????
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Я был категорически против закрытия возможности смотреть рос-тв-каналы. И Одноклассники в сети! Надо срочно всё вернуть хотя бы на пол года. Я бы на месте Порошенко так и сделал сейчас. Там такой бред пошёл особенно по Томосу, в смысле с месяц назад. Нет слов для комментов. Я смотрю и не верю. Это как чемпионат всех палат №-6 всех психичек России по игре в шахматы!!! Глядя на это за Пороха проголосуют у нас ВСЕ! И деньги гарант сэкономит свои---правда нам не отдаст. А Проханов сьехал давно---лет 15 назад, а что пнёт Вассерман? И как одевается? Но долго нельзя смотреть----спишь плохо, жрать не охота, ну и пистолет как то не стреляет полноценно(ну вы поняли). Но глянуть стоит. И ещё сюр. А как поют там королевская и ротатая твари---ну тут товарищ Маузер стреляет схода!
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Только новых премий, пожалуйста, не выписывайте. И так уже нагрели дэржаву каждый на 8 миллионов. Бюджет такого не выдержит.
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А вот и новость про пециного дружка:
Прокуратура Израиля начала формальный процесс экстрадиции миллионера Александра Грановского, который скрывается от суда в Украине. Грановского и его партнеров по бизнесу подозревают в краже около 60 миллионов долларов у акционерной компании Willi-Food, которую он приобрел в 2014 году.
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завтра витренке и кобелеву по 1миллиарду премий
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Мы уже взыскали $2,1 млрд в виде газа и $18 млн деньгами. Оставшиеся $2,6 млрд мы тоже взыщем",Источник: https://censor.net.ua/n3095205

Умора.Так нафига тарифы поподнимали?Чи те ,що взыскали с москалями распилили? Претензії "Нафтогазу" до "Газпрому" за новим позовами збільшилися до $12 млрд, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6730
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Че ж скільки можна собі премії виписати,мама-не горюй!
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Вообще назначение менеджера Рошена,работающего до этого в филиале в Мордоре,а також сына невменяемой Витренчихи,отдаёт сговором и условиями москалей.Больше в Украине,спецов в газовой сфере,кроме этих двух непрофильных вундеркиндов не нашлось Претензії "Нафтогазу" до "Газпрому" за новим позовами збільшилися до $12 млрд, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3808
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https://lb.ua/economics/2018/11/05/411653_fitch_somnevaetsya_naftogaz.html
Агенство Фитч сомневается,что Нафтогазу удастся взыскать денежные средства по итогам Стокгольмского арбитража с Газпромом...……..
Воть….а НЕ полученное бабло уже расфинькали и НАБУ что-то там в рот набрало.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПретензии "Нафтогаза" к "Газпрому" по новым искам увеличились до $12 млрд, - Витренко
 
 
 
 
 
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