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 Материалов для полного раскрытия убийства Гандзюк достаточно, - Нацполиция

В Национальной полиции Украины считают, что у следствия достаточно материалов для полного раскрытия убийства и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал журналистам в понедельник в Киеве замглавы Нацполиции Константин Бушуев.

"Убежден, что с учетом тех материалов, которые сегодня предоставила Нацполиция в производство следователя Службы безопасности Украины, будет достаточно для того, чтобы совместными усилиями доказать вину, в том числе заказчиков", - сказал Бушуев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудники Службы сделают все возможное, чтобы в максимально сжатые сроки установить заказчика преступления, - СБУ о расследовании убийства Гандзюк

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антон Геращенко - организатору нападения на Гандзюк Торбину: Иного приговора, кроме как пожизненного заключения тебе не светит, если не сдашь заказчика

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах прошли митинги-реквиемы.

Источник: https://censor.net.ua/n3095202
 
 
 Топ комментарии
 
Ты готов к Хуйлу на коленях ползти - мириться? Материалов для полного раскрытия убийства Гандзюк достаточно, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6728
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"Договориться за мир" - это капитулировать. Побеждать она не собирается. Материалов для полного раскрытия убийства Гандзюк достаточно, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8171
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У соевых - истерика. Радует. Материалов для полного раскрытия убийства Гандзюк достаточно, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3781
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Ну теперь будут отфутболивать это дело с сбу
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За выходные насобирали?Почему же до сих пор не передавали?
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Баннер колясочницы на "Цензор.НЕТ". Нормально?

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Ты готов к Хуйлу на коленях ползти - мириться? Материалов для полного раскрытия убийства Гандзюк достаточно, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6728
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Не нервничай так . У тебя впереди еще много разочарований. К примеру пролёт кондитера на выборах. Матеріалів для повного розкриття вбивства Гандзюк достатньо, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2228
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Вспомнишь этот свой комментарий после выборов. Матеріалів для повного розкриття вбивства Гандзюк достатньо, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3595
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А что вас смущает? Конкретно?
Вы не хотите мира?
Вы только за рекламу Будкостроителей?
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"Договориться за мир" - это капитулировать. Побеждать она не собирается. Материалов для полного раскрытия убийства Гандзюк достаточно, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8171
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Не надо наговаривать на Жулю - она не будет просто так капитулировать , она Украину продаст .
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Ну и???
То есть вы за войну?
Так мы сейчас и воюем!
А народу нужен мир...
И вот интересно, а почему все соевые приравнивают мир к капитуляции?
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Крестик сделал "модератор". С него и спрашивай.
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В Украине много честных, порядочных, умных, профессиональных людей которым можно доверить Украину и судьбу каждого из нас. К их числу дважды судимая Тимошенко не относится.
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Так шо? Завтра уже подадут на блюдечке Заказчика?
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Заказчика вряд ли найдут, если организатор нападения не заговорит.
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Не. Начнут мурыжить долго-долго и ничего не раскроют. Есть прецеденты. Дофига прецедентов. Материалов для полного раскрытия убийства Гандзюк достаточно, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2798
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Чувствую, что заказчиком назначат Михо!!! (сарказм)
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Ну скажут что заказчик неизвестен, но находится в россии. И что толку?
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Шарамышку какого нибудь посадят и дело в шляпе,або ещё хуже патриота Украины
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Бот , как же без модного словечка ПАТРИОТ? Ты идиот? В каком году был убит Гонгадзе? Ещё скажи ,что повесят на ветерана АТО.
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Хули там расследовать? Промежуточному Заказчику пакет на голову и получайте первое лицо заказа.
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А убийство Амины????? Уже забыто и похерено?
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Круговая порука. Никто и никогда не найдет Заказчика, патамушта если он откроет рот, то сядут все. И не надейтесь, ребята и ждите выборов. А там мы оторвемся по полной. Будет им и Шеремет, будет и Гандзюк.
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Доказать вину, может и достаточно материалов...
А взять и посадить заказчика ума хватит?
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Смерть очень загадочная, может доброжелатели отравили, потому что медики под подпиской.
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Деньги за нападение на херсонскую активисту Екатерину Гандзюк, которая в результате ожогов серной кислотой через три месяца умерла в больнице, официальному "заказчику" Сергею Торбину передавал помощник народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Николая Паламарчука Игорь Павловский. Такие данные обнародовал Telegram-канал The Newsroom, который ведут журналисты Татьяна Николаенко и Оксана Денисова, со ссылкой на собственные источники.Игорь Павловский - помощник депутата от БПП Николая Паламарчука, и в соответствии с открытыми данными - заместитель общественного формирования по охране общественного порядка "Черный туман". Организация была создана весной 2018 года в Новой Каховке, в нее входят бывшие бойцы добровольческих батальонов, участники боевых действий. Другие местные ветеранские группировки обвиняют "Черный туман" в "крышевания" интересов Паламарчука.Игоря Павловского в даное время нет среди официальных подозреваемых, однако именно его подозревают в передаче средств "за работу" организатору преступления против Екатерины Гандзюк Торбину. Помощник депутата уже был допрошен по этому поводу, однако пока не задержан.Что же касается народного депутата Николая Паламарчука, то он бывший работник органов внутренних дел, генерал полиции. Большинство своей карьеры прослужил на Херсонщине, где начинал инспектором ГАИ.Считается "смотрящим" президента Порошенко по Херсонской области, неоднократно обвинялся местной общиной в коррупции и рейдерстве сельхозпредприятий.
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Сладеньким шоколад на методички намазывают Матеріалів для повного розкриття вбивства Гандзюк достатньо, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2346
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМатериалов для полного раскрытия убийства Гандзюк достаточно, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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