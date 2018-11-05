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Все про:наркотики (1418) пожизненное заключение (26) Малайзия (71)

 Суд в Малайзии приговорил гражданку Украины Лопаткину к пожизненному заключению за перевозку наркотиков

Гражданку Украины Клавдию Лопаткину приговорили к пожизненному заключению за перевозку наркотиков в Малайзии. Такое решение 5 ноября принял Верховный суд, сообщают местные и западные СМИ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно приговору, 24-летнюю Лопаткину признали виновной в перевозке более 1,5 килограмма наркотиков.

Девушку задержали в декабре 2015 года в международном аэропорту на острове Пинанг. Работники таможни нашли кокаин в нескольких коробках из-под шоколада, которые она везла с собой.

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На момент ареста Лопаткина была беременна и родила ребенка в тюрьме в августе 2016 года. В декабре 2017 года ее оправдали, однако прокуратура подала апелляцию на приговор.

Начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы Василий Кирилич сообщил, что адвокат украинской гражданки имеет право подать апелляцию в течение 14 дней. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3095200
 
 
 Топ комментарии
 
Эту историю надо крутить по всех СМИ. Чтобы придурки, желающие мгновенно обогатиться на чужой беде, думали заранее.
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"в коробках из-под шоколада" - ROSHEN ?
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Браво!
Акцию ;Газпрома; можетє получіть просто завта.
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Браво!
Акцию ;Газпрома; можетє получіть просто завта.
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Поздно...Раньше надо было думать...Владельцы акций Газпрома кокс возят дипломатической почтой
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Догадавшись, ночью зови докторов! У Малайзії громадянку України Лопаткіну засудили до довічного ув'язнення за перевезення наркотиків - Цензор.НЕТ 6551
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Манечка у этого долбоязычного. \извините меня русскоязычные\.
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Тільки Лопаткіна злякалася розстрілу на відміну від героїні фільму.
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Клава Лопаткина и кокс - это не украинский сценарий
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Эту историю надо крутить по всех СМИ. Чтобы придурки, желающие мгновенно обогатиться на чужой беде, думали заранее.
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сколько было передач, что просто подбрасывают в багаж наркотики... это на самом деле очень страшно....
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Погуглил про наркоторговлю. Сотни тонн кокаина и тысячи тонн других наркотиков доставляются каждый год в развитые страны и находят своего покупателя. Оборот - десятки миллиардов долларов. Это невозможно остановить. Всегда найдутся желающие заработать на чужой беде.
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Вот пусть эти желающие и сидят пожизненно.
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Та да.. там законы суровые..

За то унас разгул демократии - Зайцева убила людей в Харькове -и как с гуся вода!
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А что уже был суд...?? Или ты просто так пукнул...для проформы..??
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слово "зайцева" в посте делает его правильным вне зависимости от содержания и собирает лайки
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хочешь как в Малайзии? за этот пост тебе полагается 40 палок, усомнился в справедливости суда
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И это правильно...за наркоту пожизненное....
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Вроді би кокс привикання не викликає, якщо не постійно нюхати, але сам не знаю, не пробував- забавка для багатих.
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Да хватит уже...трава привыкания не вызывает...кокс не вызывает....а чего же тогда никто с них спрыгнуть не может...??
Все это наркота....
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Про травку не смеши даже,какое нафиг привыкание)) я тут ничего не пропогандирую и Лопатина эта получила по заслугам
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Нестор. Ты уже дозу потихоньку увеличиваешь? Бессонница мучает, мышцы болят, раздражителен без дозы? Тебе кампец.
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Яку дозу, з наркотою нічого не маю спільного, курити сигарети кинув майже 10 років тому.
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Даже простые сигареты вызывают зависимость (ану не дай курильщику покурить пару дней и увидишь как его колбасить будет).
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Простые сигареты при этом не вызывают кайфа.... в этом их отличие от наркоты....
И наверное в мире еще не было случая когда курильщик ради сигареты ишел грабить и убивать...а вот примеров с наркошами навалом....
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напевне через це в європейських країнах легалізовують маріхуанну і продають її як звичайні сигарети, мабуть відсталі європейці не знають про наркозалежність і здоровий спосіб життя . І ще раз-я особисто ніякі наркотики не вживаю і не маю до них ніякого відношення+ ставлюсь негативно.
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Далеко не во всех европейских странах ее продают...
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Более двух десятков штатов и округ Колумбия уже декриминализовали употребление марихуаны или разрешили продажу наркотика "в лечебных целях". В ноябре 2012 года штаты Вашингтон и Колорадо полностью легализовали марихуану для людей старше 21 года, однако розничная продажа в последнем началась лишь в январе 2014 года. Кроме трёх референдумов о легализации, 4 ноября пройдёт голосование по вопросу разрешения продажи лечебной марихуаны в штате Флорида.

Плюсы легализации
Сторонники легализации марихуаны приводят следующие аргументы в пользу своей позиции:

- МАРИХУАНУ СЧИТАЮТ БЕЗОПАСНЕЕ ПРОЧИХ НАРКОТИКОВ И АЛКОГОЛЯ.

Сторонники референдумов уверены, что марихуана не так токсична, как алкоголь и другие наркотики, а её употребление не приводит к социально опасному поведению и не наносит сопоставимого вреда организму. Кроме того, по их мнению, при курении марихуаны невозможна передозировка наркотика.

- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ УВЕЛИЧИВАЕТ НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И СОЗДАЁТ РАБОЧИЕ МЕСТА.

Легализация марихуаны может принести США до 17,4 миллиарда долларов новых налоговых отчислений. В 2014 году торговцы марихуаной принесут Колорадо свыше 100 миллионов долларов, из которых 40 миллионов пойдут на строительство школ и пропаганду здорового образа жизни.

- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ.

В 2010 году в США было произведено 780 тысяч арестов, связанных с распространением и употреблением марихуаны, а почти 40 тысяч человек отправились за решётку. Легализация марихуаны снизит число арестованных и позволит сэкономить на их содержании в тюрьмах. Кроме того, по мнению сторонников референдума, легализация может снизить межрасовую напряжённость в штатах: так, в делах, связанных с распространением и употреблением марихуаны, темнокожих подростков задерживают почти в четыре раза чаще, чем их белых сверстников.

С 2013 года употребление и хранение марихуаны полностью легально лишь в Уругвае

Легализация косвенно повлияет и на уровень других преступлений: согласно данным Департамента общественной безопасности штата Колорадо, с февраля 2013-го по апрель 2014 года уровень преступности в регионе значительно снизился. А в столице штата, городе Денвере, количество убийств сократилось в три раза.

Кроме того, марихуана приносит до 30 % выручки международным наркокартелям. Таким образом, легализация подрывает экономическую базу преступников и способствует улучшению ситуации в глобальной войне с наркотиками.

Минусы легализации
Противники легализации марихуаны приводят следующие аргументы в пользу своей позиции:

- МАРИХУАНА СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ.

Противники легализации считают, что употребление марихуаны ухудшает интеллект и внимание, а также препятствует обучению подростков. Многие исследования действительно указывают на корреляцию между низким уровнем IQ и употреблением марихуаны, однако остаётся неизвестным, что в данной ситуации является причиной, а что - следствием.

- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ УВЕЛИЧИВАЕТ ЧИСЛО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МАРИХУАНЫ.

Противники референдумов уверены, что легализация значительно расширит число наркопотребителей благодаря рекламе травки. Кроме того, нарождающаяся индустрия продажи марихуаны может сильно ударить по активным потребителям и усилить их зависимость. Опыт Колорадо показывает, что около 90 % всей марихуаны приходится менее чем на треть покупателей - таким образом люди с зависимостью оказываются самыми выгодными для индустрии потребителями. Впрочем, те же данные указывают на то, что после легализации число подростков-наркопотребителей осталось на прежнем уровне.

- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ МАРИХУАНЫ ОТКРЫВАЕТ ДОРОГУ ТЯЖЁЛЫМ НАРКОТИКАМ.

Противники легализации марихуаны также убеждены, что употребление травки приводит впоследствии к употреблению более тяжёлых наркотиков. Оппоненты данной позиции уверены, что в большинстве случаев марихуана оказывается первым (и единственным) наркотиком благодаря своей относительной дешевизне и распространённости по сравнению с другими запрещёнными веществами.

Ситуация в мире
С 2013 года употребление и хранение марихуаны полностью легально лишь в Уругвае (по неподтверждённым данным, марихуана также фактически легализована в Северной Корее). Частичный оборот возможен в Нидерландах, Канаде, Чехии, Португалии, Испании и Израиле.

Что дальше?
Сторонники легализации марихуаны в США рассчитывают провести до десятка референдумов в разных штатах в течение ближайших нескольких лет. В 2016 году голосование может пройти в Аризоне, Калифорнии и Неваде. Президент США Барак Обама не поддерживает легализацию марихуаны на федеральном уровне, но не намерен препятствовать референдумам в штатах.
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Трава (конопля) действительно не вызывает привыкания так как является не наркотиком, а галюциногеном. Однако под воздействием травки человека очень легко подтолкнуть к употреблению тяжелых наркотиков. Поэтому в той же Голландии Вы не можете курнуть и отправится гулять по улицам - Вас просто не выпустят до тех пор пока Вы не придете в норму. Таким образом культуру употребления галюциногена жестко отделяют от наркокультуры.
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Ну-да..ну-да...вот только поруривший несколько раз эту траву...уже без нее жить не может... и правдами неправдами пытается ее достать....причем стоит она наверное дороже пачки сигарет...
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ЛСД и псилоцибе - тоже - "галюциногены"... Про ЛСД только читал, а вот действие "грибочка" наблюдал несколько раз... Поехал за маслятами, после дождей - между лесной опушкой и пастбищем молодняк сосновый... Так насмотрелся... я маслят набрал, подберёзовиков и зонтиков, а ребятки, неподалёку, в пакеты псилоцибе собирали... Там же и "употребляли"... ТО и хохотали, и мычали, за коровами бегая, и по свежему дерьму катались... Как знакомый врач-нарколог объяснял, вытяжка из него излечивает, временами, посттравматическую амнезию, но если здоровый будет жрать немерянно, то забудет, даже как его зовут... Соседка по дому так "с мозгов съехала"... "Трава травой...". Ела спала и срала под себя... Повесилась в психушке...
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Вызывает. И зависимость, и появляется толерантность - дозу со временем нужно увеличивать, чтобы достичь первоначального эффекта.
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Ну не знаю,напевно якщо регулярно "дути". Так само не всі алкоголіками стають хоч майже всі інколи п'ють спиртне.
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Любая наркота , даже легкая , вызывает зависимость. И спрыгнуть с них ох как тяжело, а чаще невозможно.
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Вот это СУД. А у нас - семейный бизнес. У Малайзії громадянку України Лопаткіну засудили до довічного ув'язнення за перевезення наркотиків - Цензор.НЕТ 5227
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Там же при приземлении..в самолете говорят..если у вас что то есть ..последний шанс ..идите в туалет и смывайте..тут смертная казнь или пж.. там же за траву пожизненно могут впаять..азиаты...
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вот это правосудие,хоть и азиатская страна,да и мусорские отмазки типа подбросили не проходит,всё правильно и по закону
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Думаеш не было случаев ..что попросили передать...или втемную подложил кто то...а человеку ..все
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А кто доктор тому кто согласился что то передать..не посмотрев что именно ему предлагают передать..??
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Был же случай..какой то футболист девку охмурил..та и подумать не могла что такое возможно..ну если там ,так и было.Разные технологии есть..я никого не защищаю не выгораживаю,но девку да ..растрелять нах! или лучше долго долго мучать перед смертью ..она же ..маняк нелюдь..ну влепилибы ей 10-15 лет..но не пж же..
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К сожалению да. Доверчивость может дорого обойтись. Однажды читала статью что надо делать, чтобы не попасться на такой крючок. Во-первых, внимательно следить за багажом в зале ожидания, поскольку возможна подмена. Проверять багаж после камеры хранения. Ни в коем случае не соглашаться покараулить чужой багаж пока тетенька или дяденька сбегают в туалет. Если бабушка божий одуванчик попросит помочь дотащить сумку или чемодан, тоже не соглашаться. И вообще осторожно относиться к слишком общительным спутникам. Но ели подставляет человек, которого считаешь другом... это уже злой рок.
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та и подумать не могла



Та да...думать она скорее всего и не умела...
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Что значит "охмурил"? У неё ведь были мозги. Теперь, наверное, сгниют в тюрьме. Если малазийцы не закажут в Украине какие-нибудь танки-пушки, и согласятся на просьбу отпустить наркокурьершу.
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так и речь о том,что в украине это ей подбросили бы или попросили бы передать,это всё дешёвые отмазки и она знала что везла
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цензор,не нужно гнать волну в защиту наркокурьеров
а,эта овца думала ,ЧТО перевозит???
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1,5 кг наркоти у шоколаді це скільки коробок вона везла?, тупа вівця ще і вагітна наркоманка.
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Представляю,что малазийцы могли бы сделать с парашенко )) Это вам не украинцы покладистые.
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Сосна стоит качается. срок длинный, не кончается.
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Бабенка как говорится,заслужила то к чему упорно шла. Думала порш прикупить,виллу,посещать высший свет )) А оно вон как. Хахаль который толкнул ее на это наверное на другой прыгает. Или стоит на дне с ногами в бетоне. Суммы то,не малые.
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скорее в бетоне. такие ошибки не прощают обычно. ну разве что денег как у дурака фантиков и откупился, накинув неустойку сверху.
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Была гражданка Украины, стала Малазии--навечно.
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Тю.У нас бы год условно или вообще оправдали. Что там с брилиантовыми прокурорами у которых кроме слитков золота, бриллиантов и пачек денег еще пол кило героина нашли? Уже замяли дело?
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Вроде и симпатичная баба а такая тупая. Ето как же нужно тронуться умом чтобы нарушить закон в стране где есть за ето смертная казнь
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Ей реально повезло. Обычно - смертная казнь! Наверно пожалели из-за ребёнка.
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мама все время выбивает из меня дурь.... но я знаю где купить еще )))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд в Малайзии приговорил гражданку Украины Лопаткину к пожизненному заключению за перевозку наркотиков
 
 
 
 
 
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