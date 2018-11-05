 Суд в Малайзии приговорил гражданку Украины Лопаткину к пожизненному заключению за перевозку наркотиков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
Согласно приговору, 24-летнюю Лопаткину признали виновной в перевозке более 1,5 килограмма наркотиков.
Девушку задержали в декабре 2015 года в международном аэропорту на острове Пинанг. Работники таможни нашли кокаин в нескольких коробках из-под шоколада, которые она везла с собой.
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На момент ареста Лопаткина была беременна и родила ребенка в тюрьме в августе 2016 года. В декабре 2017 года ее оправдали, однако прокуратура подала апелляцию на приговор.
Начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы Василий Кирилич сообщил, что адвокат украинской гражданки имеет право подать апелляцию в течение 14 дней.
Акцию ;Газпрома; можетє получіть просто завта.
За то унас разгул демократии - Зайцева убила людей в Харькове -и как с гуся вода!
Все это наркота....
И наверное в мире еще не было случая когда курильщик ради сигареты ишел грабить и убивать...а вот примеров с наркошами навалом....
Плюсы легализации
Сторонники легализации марихуаны приводят следующие аргументы в пользу своей позиции:
- МАРИХУАНУ СЧИТАЮТ БЕЗОПАСНЕЕ ПРОЧИХ НАРКОТИКОВ И АЛКОГОЛЯ.
Сторонники референдумов уверены, что марихуана не так токсична, как алкоголь и другие наркотики, а её употребление не приводит к социально опасному поведению и не наносит сопоставимого вреда организму. Кроме того, по их мнению, при курении марихуаны невозможна передозировка наркотика.
- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ УВЕЛИЧИВАЕТ НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И СОЗДАЁТ РАБОЧИЕ МЕСТА.
Легализация марихуаны может принести США до 17,4 миллиарда долларов новых налоговых отчислений. В 2014 году торговцы марихуаной принесут Колорадо свыше 100 миллионов долларов, из которых 40 миллионов пойдут на строительство школ и пропаганду здорового образа жизни.
- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ.
В 2010 году в США было произведено 780 тысяч арестов, связанных с распространением и употреблением марихуаны, а почти 40 тысяч человек отправились за решётку. Легализация марихуаны снизит число арестованных и позволит сэкономить на их содержании в тюрьмах. Кроме того, по мнению сторонников референдума, легализация может снизить межрасовую напряжённость в штатах: так, в делах, связанных с распространением и употреблением марихуаны, темнокожих подростков задерживают почти в четыре раза чаще, чем их белых сверстников.
С 2013 года употребление и хранение марихуаны полностью легально лишь в Уругвае
Легализация косвенно повлияет и на уровень других преступлений: согласно данным Департамента общественной безопасности штата Колорадо, с февраля 2013-го по апрель 2014 года уровень преступности в регионе значительно снизился. А в столице штата, городе Денвере, количество убийств сократилось в три раза.
Кроме того, марихуана приносит до 30 % выручки международным наркокартелям. Таким образом, легализация подрывает экономическую базу преступников и способствует улучшению ситуации в глобальной войне с наркотиками.
Минусы легализации
Противники легализации марихуаны приводят следующие аргументы в пользу своей позиции:
- МАРИХУАНА СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ.
Противники легализации считают, что употребление марихуаны ухудшает интеллект и внимание, а также препятствует обучению подростков. Многие исследования действительно указывают на корреляцию между низким уровнем IQ и употреблением марихуаны, однако остаётся неизвестным, что в данной ситуации является причиной, а что - следствием.
- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ УВЕЛИЧИВАЕТ ЧИСЛО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МАРИХУАНЫ.
Противники референдумов уверены, что легализация значительно расширит число наркопотребителей благодаря рекламе травки. Кроме того, нарождающаяся индустрия продажи марихуаны может сильно ударить по активным потребителям и усилить их зависимость. Опыт Колорадо показывает, что около 90 % всей марихуаны приходится менее чем на треть покупателей - таким образом люди с зависимостью оказываются самыми выгодными для индустрии потребителями. Впрочем, те же данные указывают на то, что после легализации число подростков-наркопотребителей осталось на прежнем уровне.
- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ МАРИХУАНЫ ОТКРЫВАЕТ ДОРОГУ ТЯЖЁЛЫМ НАРКОТИКАМ.
Противники легализации марихуаны также убеждены, что употребление травки приводит впоследствии к употреблению более тяжёлых наркотиков. Оппоненты данной позиции уверены, что в большинстве случаев марихуана оказывается первым (и единственным) наркотиком благодаря своей относительной дешевизне и распространённости по сравнению с другими запрещёнными веществами.
Ситуация в мире
С 2013 года употребление и хранение марихуаны полностью легально лишь в Уругвае (по неподтверждённым данным, марихуана также фактически легализована в Северной Корее). Частичный оборот возможен в Нидерландах, Канаде, Чехии, Португалии, Испании и Израиле.
Что дальше?
Сторонники легализации марихуаны в США рассчитывают провести до десятка референдумов в разных штатах в течение ближайших нескольких лет. В 2016 году голосование может пройти в Аризоне, Калифорнии и Неваде. Президент США Барак Обама не поддерживает легализацию марихуаны на федеральном уровне, но не намерен препятствовать референдумам в штатах.
Та да...думать она скорее всего и не умела...
а,эта овца думала ,ЧТО перевозит???