 Украина - одна из наиболее заминированных стран мира, - посольство США

Травмирование и гибель мирных жителей от мин на Донбассе является прямым результатом агрессии, которую Российская Федерация осуществляет против Украины. Об этом сообщается на странице Посольства США в Украине в социальной сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Мины и боеприпасы, которые не разорвались, на востоке Украины травмируют и разрушают жизни граждан Украины", - пишут представители посольства. Они также указывают на то, что Украина является одной из самых заминированных стран мира.
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"Эти травмы и смерти являются прямым результатом военных действий на Востоке. Россия должна прекратить свою агрессию. Разминирование, осведомленность о минной опасности и помощь пострадавшим должны быть приоритетными для всех", – подчеркивают американские дипломаты.
Они напомнили, что 30 сентября в результате взрыва наземной мины трое школьников в возрасте 12, 13 и 14 лет погибли, а 10-летний мальчик получил тяжелые ранения.
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а потом еврожопы, заставляют украинцев, вести переговоры, с этими ублюдками и убийцами как с обычными людьми....
С ТЕРРОРИСТАМИ, ПЕРЕГОВОРОВ НЕ ВЕДУТ!....
Чтобы спасти заложников. Чтобы потянуть время. Чтобы выманить террориста.
а мне, и таким как я, возвращаться К НИМ, в мой дом!...
кричали же они конкретно, что маленькая Грузия напала на пидоРашку в свое время, откуда же такая стыдливость появилась сейчас?...
или постоянно бояться невменяемого Хуйла?...
пассивность и толерантность, кремлядскими неадекватами, воспринимается как слабость, пока этого, европейская толерастия не поймет, ее будут иметь, и иметь постоянно...
- У тебя крыша есть?
- Нет.
- Ну тогда будешь нам платить.
Он даёт им 10 000 баксов:
- Нате, обосритесь.
Те срут день, срут второй, на третий возвращаются:
- Вот тебе твои деньги, сделай так чтоб мы не срали!
- Хорошо, не срите.
Те день не срут, второй не срут, раздулись уже как барабаны, на третий
день решили пойти к Чумаку:
- Мужик, нас тут Кашпировский заколдовал, 3й день не срём. Помоги, пожалуйста.
- Щас всё сделаю, пацаны, НЕ ССЫТЕ!
мирная и доверчивая Украина... этого ждала?
С них взятки гладки. А доказательства ищите у Хуга.
Известно, что система GPS состоит из спутников, объединенных особыми беспроводными компьютерными сетями. Несмотря на высшую степень криптографической защищенности, систему теоретически можно взломать. А поставить местную помеху и сейчас технически несложно.
В США продемонстрировали возможность создания абсолютно невзламываемой навигации, работающей с помощью сверхточного магнитометрического датчика, состоящего из маленького алмаза и лазера. Искусственный алмаз содержит особого рода дефект кристаллической решетки. Дефект работает как квантовый преобразователь (конвертор). При освещении его светом лазера луч меняет параметры под воздействием внешнего магнитного поля, например поля Земли, искусственных объектов и других аномалий. Это легко отслеживается аппаратурой.
Все магнитные аномалии Земли давно изучены и картированы, в основном спутниками.
Используя такой тип датчиков, создаётся система GPS, которой не нужны спутники, которую невозможно взломать или забить помехами.
Кроме того, на базе указанного физического эффекта основываются множество других датчиков. Например, системы дистанционного обнаружения подлодок, пусковых установок, замаскированной бронетехники, бункеров врага. Понятно, что в первую очередь всё применяется в военных системах. Но по мере развития эта революционная технология придёт в каждый дом и в каждый движущийся объект. Как произошло ранее со спутниковым GPS.