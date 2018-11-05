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Все про:Гонгадзе (723) расследование (2381) Лищина (8)

 На причастность к убийству Гонгадзе проверяют всех лиц из круга экс-чиновников того времени, - замминистра юстиции Лищина

В деле установления заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе проверяются на причастность все лица из круга бывших должностных лиц того времени.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в понедельник в ходе круглого стола в комитете Верховной Рады по иностранным делам сообщил замминистра юстиции Украины - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.

"Главное следственное управление Генеральной прокуратуры продолжает расследование факта организации и подстрекательства к умышленному убийству журналиста Гонгадзе. Следственным путем проверяются на причастность к совершению преступления все лица из круга бывших должностных лиц, назначен ряд комплексных судебных экспертиз", - сказал Лищина, говоря о расследовании дела о заказчиках убийства Гонгадзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко напомнили, что он собирался сделать Гонгадзе своим пресс-секретарем перед убийством

Источник: https://censor.net.ua/n3095193
 
 
 Топ комментарии
 
Может пленку Мельниченко пора послушать?
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Шёл 2167 год, назначена эксгумация кучмы и назначен ряд экспертиз на причастность его к убийству. На причетність до вбивства Гонгадзе перевіряють усіх осіб з кола екс-чиновників того часу - заступник міністра юстиції Ліщина - Цензор.НЕТ 3010
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7.06.2000 р Кучма-Порошенко
Порошенко:... Я - член Вашої команди! Буду виконувати любий Ваш наказ! Там де Ви скажете!
Кучма: Ну це зрозуміло.
Порошенко: Я раз в житті зробив вибір і тут ніяких не буде змін!
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Может пленку Мельниченко пора послушать?
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Лучше поздно, чем никогда, хотя многие уже впали в маразм и с трудом помнят о чем речь...
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ни о каком справедливом возмездии здесь речь не идёт ...скорей всего , дело достали с полки чтобы сделать пиню , через давление на тестя , посговорчивее перед выборами
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Кроме кучмы, кравченко и всех кто может быть к этому причастен.
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Шёл 2167 год, назначена эксгумация кучмы и назначен ряд экспертиз на причастность его к убийству. На причетність до вбивства Гонгадзе перевіряють усіх осіб з кола екс-чиновників того часу - заступник міністра юстиції Ліщина - Цензор.НЕТ 3010
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а може просто посадити кучму і литвина ?

шо там перевіряти..
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копают.
значит опять Юлька будет виновата.
куда ж без нее.
ну и выборы на носу.
не сядет она,
сядут все нынешние, папиредники самих себя..
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заступник міністра юстиції Ліщина???

А він яким х.ром до цієї справи? він входить до слідчої групи? Він здійснює процкерство?
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неужели и чучму проверят с литвином,,,,,???
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7.06.2000 р Кучма-Порошенко
Порошенко:... Я - член Вашої команди! Буду виконувати любий Ваш наказ! Там де Ви скажете!
Кучма: Ну це зрозуміло.
Порошенко: Я раз в житті зробив вибір і тут ніяких не буде змін!
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Скоро выборы и традиционно вспомнили про Гонгадзе
Хотя уже пленки мельниченко слушали все, кому не лень. Рукописи , как говорится , не горят.
Но почему - то литвин с кучмой вне подозрений. Начали из далека. Круг очертили побольше, чтоб случайно он не замкнулся на истинных виновниках
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Проверяют на том же полиграфе, что и судей проверяли?
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Ні. натому що полторачку з його генштабом провіряли. користуючись нагодою.
що поліграф неприйшов до тями після попередньої перевірки
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Народ , вы как дети , все знают заказчика . кроме ГПУ ха-ха !
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Якщо ви знаєте,то в мене до вас запитання:1.Чому Кучма,згідно заяв мельниченка,убив тільки гонгадзе?2.Коли був запис плівок.Напишіть дату.Я підозрюю,що плівки клепали після убивства гонгадзе напротязі 2місяців,щоб затерти сліди замовників.3.Чому бродскій,в якого забрали бізнес Кравченко і Кучма,раптом сотні тисяч доларів бєзвозмєдно-даром дає мельниченко?Де він взяв стільки бабла?4.Чому каламойскій в 2003р році отримує Укрнафту по протекції медведчука,а пукач-3кімнатну квартиру?З каламойскім і пукачем медведчук розрахувався за вбивство гонгадзе ,в результаті якого він став головою АП?
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От руды копают. Главную цель определили точно - максимально тянуть время,дальше ,как Ходжи Насреддина или дело сдохнет или рыжий шах.
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В історії вбивства Георгія Гонгадзе відомо практично все, що пов'язано з Кучмою, Литвином, Кравченко, Марчуком, Деркачем, Пукачем і багатьма іншими. Про їх ролі в цій події ЗМІ пишуть багато і детально. Але в цій події була і залишається і інша сторона. Навіть більш цікава в силу того, що мало обговорювана. Це насамперед, сам Микола Мельниченко і вся команда соціалістів, до якої входили Мороз і нинішній генпрокурор Луценко. Б. Березовський, з яким майор мав багато справ, відверто казав, що той працює на ФСБ. Хто передавав Гонгадзе матеріали з компроматом на Кучму і одночасно доповідав Кучмі про журналіста, який лізе не в свої справи і оприлюднює матеріали проти Кучми... Хто спровокував це вбивство, підставив перших осіб держави і використав всю цю історію в інтересах московії? Ось, одна з останніх заяв М. Мельниченко -
01.11.18 14:20 "Ми робили із Луценком державний переворот". https://censor.net.ua/resonance/3094575/mi_robili_z_lutsenkom_derjavniyi_perevorot_ntervyu_z_avtorom_kasetnogo_skandalu_mikoloyu_melnichenkom
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Моя версія.Компромати на Кучму гонгадзе давав бродскій,в якого гонгадзе працював в українській правді.Бродскій і заплатив мельниченку в 2001р сотні тисяч доларів.Підсовував матеріали на стіл Кучми охоронець мельниченко.Охоронець був один,бо напарника звільнив деркач(голова сбу).Деркач значить був учасником цеї провокації.Потім деркач заводив розмову з Кучмою про гонгадзе.Луценко записував ці розмови через стаціонарний телефон в кабінеті Кучми,коли трубка лежить на важелях.Також ще хтось був,хто заводив провокативні розмови про гонгадзе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа причастность к убийству Гонгадзе проверяют всех лиц из круга экс-чиновников того времени, - замминистра юстиции Лищина
 
 
 
 
 
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