 На причастность к убийству Гонгадзе проверяют всех лиц из круга экс-чиновников того времени, - замминистра юстиции Лищина

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в понедельник в ходе круглого стола в комитете Верховной Рады по иностранным делам сообщил замминистра юстиции Украины - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.
"Главное следственное управление Генеральной прокуратуры продолжает расследование факта организации и подстрекательства к умышленному убийству журналиста Гонгадзе. Следственным путем проверяются на причастность к совершению преступления все лица из круга бывших должностных лиц, назначен ряд комплексных судебных экспертиз", - сказал Лищина, говоря о расследовании дела о заказчиках убийства Гонгадзе.
шо там перевіряти..
значит опять Юлька будет виновата.
куда ж без нее.
ну и выборы на носу.
не сядет она,
сядут все нынешние, папиредники самих себя..
А він яким х.ром до цієї справи? він входить до слідчої групи? Він здійснює процкерство?
Порошенко:... Я - член Вашої команди! Буду виконувати любий Ваш наказ! Там де Ви скажете!
Кучма: Ну це зрозуміло.
Порошенко: Я раз в житті зробив вибір і тут ніяких не буде змін!
Хотя уже пленки мельниченко слушали все, кому не лень. Рукописи , как говорится , не горят.
Но почему - то литвин с кучмой вне подозрений. Начали из далека. Круг очертили побольше, чтоб случайно он не замкнулся на истинных виновниках
що поліграф неприйшов до тями після попередньої перевірки
01.11.18 14:20 "Ми робили із Луценком державний переворот". https://censor.net.ua/resonance/3094575/mi_robili_z_lutsenkom_derjavniyi_perevorot_ntervyu_z_avtorom_kasetnogo_skandalu_mikoloyu_melnichenkom