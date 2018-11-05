 На причастность к убийству Гонгадзе проверяют всех лиц из круга экс-чиновников того времени, - замминистра юстиции Лищина

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в понедельник в ходе круглого стола в комитете Верховной Рады по иностранным делам сообщил замминистра юстиции Украины - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.

"Главное следственное управление Генеральной прокуратуры продолжает расследование факта организации и подстрекательства к умышленному убийству журналиста Гонгадзе. Следственным путем проверяются на причастность к совершению преступления все лица из круга бывших должностных лиц, назначен ряд комплексных судебных экспертиз", - сказал Лищина, говоря о расследовании дела о заказчиках убийства Гонгадзе.

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