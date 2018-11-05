 Задержанному при получении $1 тыс. взятки главе Радеховской РГА сообщено о подозрении, - ГПУ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Уличенному прокуратурой Киевской области на взятке председателю Радеховской РГА сообщено о подозрении.

Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области сообщено о подозрении голове Радеховской районной государственной администрации Львовской области в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины.

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Председатель РГА требовал и получил неправомерную выгоду в размере 1000 долларов США за подписание договора о продлении срока действия аренды земельного участка одному из местных обществ.

По ходатайству прокуратуры области подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 140 960 грн.

Напомним, что в пятницу, 02 ноября, прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками ГУНП в Киевской области при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Украины указанное лицо задержано в порядке статьи 208 УПК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права обиймакты определенные должности или займиатися определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.