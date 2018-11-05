EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Происшествия
  257  5
Материалы по теме:
Все про:взятка (4176) ГПУ (8917) Львовщина (1541) РГА (151)

 Задержанному при получении $1 тыс. взятки главе Радеховской РГА сообщено о подозрении, - ГПУ

Задержанному при получении $1 тыс. взятки главе Радеховской РГА Львовской области сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины сообщено о подозрении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Уличенному прокуратурой Киевской области на взятке председателю Радеховской РГА сообщено о подозрении.

Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области сообщено о подозрении голове Радеховской районной государственной администрации Львовской области в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины.

Также читайте: При получении тысячи долларов взятки задержан глава Радеховской РГА Львовской области, - прокуратура. ФОТО

Председатель РГА требовал и получил неправомерную выгоду в размере 1000 долларов США за подписание договора о продлении срока действия аренды земельного участка одному из местных обществ.

По ходатайству прокуратуры области подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 140 960 грн.

Напомним, что в пятницу, 02 ноября, прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками ГУНП в Киевской области при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Украины указанное лицо задержано в порядке статьи 208 УПК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права обиймакты определенные должности или займиатися определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3095190
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Для Глави приличного района штука баксов это не взятка.Это мелочь...Вы ж не будете считать взяткой предложенную чашку кофе...
 показать весь комментарий
 
неужели эта мелочь... называется взяткой...?
 показать весь комментарий
 
При получении взятки - то есть свершившийся факт. Причём здесь "подозрение"???
 показать весь комментарий
 

Калита Тарас Васильович - голова Радехівської районної державної адміністрації.
Народився 19 квітня 1978 року в м.Радехів.
Закінчив у 2000 році Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю бухгалтерський облік і аудит, економіст.
Відповідно до розпорядження Президента України від 29 квітня 2016 року №167/2016-рп призначений головою Радехівської районної державної адміністрації.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержанному при получении $1 тыс. взятки главе Радеховской РГА сообщено о подозрении, - ГПУ
 
 
 
 
 
 вверх