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Все про:коррупция (7253) Ляшко (1448) Порошенко (15696) тарифы (1545)

 Украинцы платят за коррупцию Порошенко и его окружения, - Ляшко

Украинцы не должны платить "космические" тарифы из-за коррупции Президента Порошенко и его окружения.

Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко на заседании Согласительного совета, сообщает Информатор.

Политик подчеркнул, скудное повышение зарплат, заложенное в госбюджете, не покрывает безумного роста цен на коммуналку, лекарства и продукты питания.

"Власть обманывает украинцев, когда говорит, что цена на газ поднимется на 25%. На самом деле - на 78% в течение следующих 9 месяцев. Сегодня мы платим почти 7 гривен за кубометр газа, а с 1 января 2019 года будем платить больше 12 гривен. Этого требует власть и МВФ. При этом, повышение заработных плат минимальное. Оно не покрывает инфляцию и рост цен на продукты питания и лекарства. Решением Президента Порошенко и правительства о повышении цен на газ и тарифов фактически бросили в долговую яму миллионы украинских граждан. Ложь власти о том, что всех обеспечит субсидиями, разбивается о решение правительства, которым 3 миллиона украинцев отрезали от возможности получения субсидии. А повышение цен на газ для промышленных предприятий, которые уже сегодня получают газ по 16 тысяч гривен за тысячу кубов, означает сокращение национального производства и рабочих мест, снижение зарплат и уровня жизни украинцев", - отметил Ляшко.

Возмутился лидер РПЛ и тем, что в парламенте не нашлось поддержки его инициативы о созыве внеочередного заседания для принятия моратория на повышение цен на газ и тарифов.

"К сожалению, в парламенте не нашлось 150 ответственных народных депутатов, которые поддержали бы нашу инициативу. Парламент гулял 2 недели вместо того, чтобы защищать интересы людей. Наша команда в минувшую среду провела многотысячную акцию протеста возле Кабмина, но нас опять не услышали. Власть не собирается снижать цены на газ, поднимать зарплаты и пересчитывать пенсии. Где украинцам взять деньги на коммуналку, лекарства, продукты питания, когда не поднимаются зарплаты, а цена на газ растет? Сегодня фактически политика Президента и власти обрекает людей на то, чтобы заплатить за газ и сидеть умирать, потому что не за что купить лекарства, или отдать все деньги за дорогие лекарства и сидеть умирать в холодной квартире от голода и холода, потому что ни на что другое не хватит", - подчеркнул народный депутат.

Команда Олега Ляшко предлагает альтернативу действующей политике власти, чтобы навести порядок в стране.

"Мы имеем абсолютно четкий план действий, который даст возможность восстановить стабильность и перспективу в стране, снизить цены на газ, коммуналку, лекарства, продукты питания. Чтобы люди имели возможность есть мясо не раз в год, а хотя бы еженедельно ели борщ с мясом, а также молоко, масло, сыр и другие необходимые продукты. Чтобы не было трагедией для семьи, когда ребенок идет в школу и родители не знают, где взять 20 гривен ему на обед. Наш план даст возможность восстановить экономику, создать рабочие места, пересчитать зарплаты и пенсии. Чтобы миллионы украинских пенсионеров не бомжевали, а молодежь не уезжала за границу, потому что зарплаты в Украине меньше, чем помощь бомжам в Германии или Франции. Мы требуем от правительства повышения зарплат, перерасчета пенсий, восстановление государственного контроля за ценами на лекарства и продукты питания, установления справедливой цены на газ. Сегодня украинцы платят за коррупцию Президента Порошенко и его окружения. Достаточно этой грабительской политики", - подытожил Ляшко.

Источник: https://censor.net.ua/n3095188
 
   
 Топ комментарии
 
А сам всё в лотерею выигрывает ежемесячно, правда? Украинцы платят за коррупцию Порошенко и его окружения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7450
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Ляшко и есть заднее окружение Порошенка и регулярно голосует за его грабительские законы.
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А сам всё в лотерею выигрывает ежемесячно, правда? Украинцы платят за коррупцию Порошенко и его окружения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7450
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Правда, Шахтёр выиграл. Ляшко опять хапанул.
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А Вы рахунок за газ и тепло в набутому непосильным трудом будыночку в Козыни видели? Лотареи токо и спасають...
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Украинцы платят за коррупцию Порошенко и его окружения, - Ляшко

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Можно подумать если бы Ляшко стал президентом то стал бы гей-клубы за свой счет навещать? Українці платять за корупцію Порошенка і його оточення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8118
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тю, а шо такого？ у каждого украинца имеется куча слитков золота дома, а лотерея, так то вообще ниочем
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Ляшко и есть заднее окружение Порошенка и регулярно голосует за его грабительские законы.
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Видать Ольежик нос по ветру держит и что то учуял, коль на хозяина гавкать начал...
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О Боги, и этот лЯшка окорочек повылазило!.... Украинцы платят за коррупцию Порошенко и его окружения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5302
Свято наблыжаеця, Свято наблыжаеця, Свято наблыжаеця!...... Украинцы платят за коррупцию Порошенко и его окружения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 409
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Так шляшко и есть окружения президента Украинцы платят за коррупцию Порошенко и его окружения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 372 не один раз уже было в раде поправки/законопроект Порошенко обосрет но сам за них проголосует
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Заднеприводные речи, выбры на...., ну вы поняли, на том самом месте Украинцы платят за коррупцию Порошенко и его окружения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8438
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как бы армянская диаспора не обиделась Українці платять за корупцію Порошенка і його оточення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3311
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Ниможытбыть, пьотр найчестнейший президент в истории страны. На второй срок иво надо, а то путен нападьот
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Батон крошишь на самого патриотичного патриота?
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Шлюшко, как истинный проститут, - подстилка того, кто больше заплатит.

Начинал "по мелочам", мало кому известная история "большого пути":
http://tema.in.ua/article/8597.html ()

А теперь, по крупному - больше с помощью ахметовых. И прочих. Кто больше заплатит
Предвыборная посевная: зачем Ахметов засевает Запорожье Олегом Ляшко
https://ord-ua.com/2018/02/23/predvyibornaya-posevnaya-zachem-ahmetov-zasevaet-zaporozhe-olegom-lyashko/
Лидер РПУ появляется в Запорожье слишком уж часто. В большинстве случаев это вызвано задачами, которые нарезает ему текущий спонсор - донецкий олигарх Ринат Ахметов. Но пора раскрыть и истинные причины...
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Прокукарекал дважды "выигравший в лотерею" Ляшко.
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А они могли бы танго на троих сбацать?

Ляшко-Тимошенко-Коломойский... Коломойский держит Ляшко за яйтсы, Тимошенко за жопу и кружит, и кружит.
Тимошенко: я должна Вам признаться Українці платять за корупцію Порошенка і його оточення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8270 Я не девушка.
Ляшко: Я тоже.
Коломойский: Хм... У каждого свои недостатки. Українці платять за корупцію Порошенка і його оточення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5794


Тарарарам-пам-пам-пам. Українці платять за корупцію Порошенка і його оточення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8364 Українці платять за корупцію Порошенка і його оточення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8364

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мощный лохторат у пэти, повезло ему с дегенератами
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"....ть -- не мешки ворочать"
(с) народное
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Господа! Вы представляете, какая "веселая" зима нам предстоит?! Українці платять за корупцію Порошенка і його оточення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6123
И это -- избирательная кампания официально не началась...
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Учитывая, что нафтогаза разрешили отключать газ за долги ...холодные батареи нам обеспечены
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Ляшка в политику протолкнули через черный ход. Українці платять за корупцію Порошенка і його оточення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1742
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Ближе к истине будет "через задний проход"
мало кому известная история "большого пути" Шлюшко:
http://tema.in.ua/article/8597.html
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Шлюшко бунтует.Видимо, не пригласили в когорту избранных.
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Иммитатор оппозиции раскукарекался.
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Не треба у владу заходити зі своїми паразитами. Урок для майбутніх
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Главное,что ?дать людям надежду,а потом её отобрать втихаря
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Украинцы платят за коррупцию Порошенко и его окружения, - Ляшко

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А ты, голосуя за законы и кадры от Порошенко, зарабатываешь себе состояние!
А сейчас выдаешь себя за девственницу. Простите, за девственника...
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Что б у него во лбу такая дыра была, как он "девственница" ...
И то же самое - в квадрате в контексте политики
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Не треба у владу заходити зі своїми паразитами. Урок для майбутніх. Правдива думка
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за то самому шляжку платит ахмет и хфирташ)))
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Шлюшко- на все твои вопросы может ответить твой спонсор. Но если ты ему их задашь, то уже минетом не отделаешься. Українці платять за корупцію Порошенка і його оточення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8538
Українці платять за корупцію Порошенка і його оточення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8626
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А они могли бы танго на троих сбацать?

Ляшко-Тимошенко-Коломойский... Коломойский держит Ляшко за яйтсы, Тимошенко за жопу и кружит, и кружит.
Тимошенко: я должна Вам признаться Українці платять за корупцію Порошенка і його оточення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 258 Я не девушка. Українці платять за корупцію Порошенка і його оточення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1826
Ляшко: Я тоже.
Коломойский: Хм... У каждого свои недостатки.


Тарарарам-пам-пам-пам...
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У Петра была собака, он её любил. Она гавкала на Юльку - он её кормил.
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Ще один борцун зі злочинним режимом.Якому,до речі,дуже везе в лотерею..."Кто возьмет билетов пачку,тот получит водокачку"...(с)
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давно что-то это чувырло пасть не раскрывало.

если и есть кто-то хуже рыг и прызыдентамыру, даже более мерзкое и двуличное существо, чем они, то это вот этот радиКАЛ олежка.
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Громогласные обличающие заявления о коррупции власти, но тихое голосования за законы, выгодные той же власти и есть причина беспроигрышности Ляшко , например в лотерею.
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