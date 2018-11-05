 Общественные активисты требуют отставки Луценко и Авакова из-за убийства Гандзюк

Коалиция в защиту гражданского общества требует отставки генерального прокурора Украины Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова в связи со смертью и.о. управляющей делами исполкома Херсонского горсовета, советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
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"Мы возмущены состоянием расследования нападений и убийств общественных активистов и требуем отправить в отставку руководство херсонской полиции, которая с самого начала саботировала расследование нападения на Екатерину Гандзюк, а также требуем отставки генерального прокурора Украины Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова, которые саботировали реформу правоохранительных органов", – говорится в заявлении Коалиции.
Авторы документа отмечают, что расправа над Катериной Гандзюк – "это акт запугивания всего гражданского общества в Украине", а расследование нападения на нее "опять засвидетельствовало очевидную неспособность правоохранительной системы эффективно расследовать как этот, так и ряд других нападений на общественных активистов, которые произошли в разных регионах Украины после Революции достоинства".
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"Заказчики убийства Екатерины Гандзюк не установлены. И даже теоретическая возможность их установления и привлечения в дальнейшем к уголовной ответственности под большим вопросом из-за процессуальных препятствий… созданных Генеральной прокуратурой Украины… Коррупция, безнаказанность и отсутствие эффективной реформы полиции и прокуратуры являются причинами массовых преследований и нападений на общественных активистов. Пока нападающие, организаторы и заказчики более сотни нападений на общественных активистов, имевших место за несколько последних лет, не будет наказаны, ни один активист не может чувствовать себя в безопасности", – говорится в сообщении.
Заявление поддержали 75 организаций, в том числе Украинский Хельсинкский союз по правам человека, Крым-SOS, Крымская правозащитная группа, Центр противодействия коррупции, Transparency International Украина, Реанимационный пакет реформ, Фундация "Открытое общество", Институт гражданского общества, Всеукраинское общественное объединение "Автомайдан", Гражданское движение "Чесно", ОО "Центр UA", Национальный союз журналистов Украины", ОО "Институт массовой информации", ОО "Детектор Медиа", Центр исследований освободительного движения, Гражданская сеть "Опора", Харьковская реформаторская коалиция и другие.
Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.
6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".
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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах прошли митинги-реквиемы.
Ни одного резонансного преступления не раскрыли и никакой тебе отставки!
Целая куча коррупционных скандалов - тоже самое!
Так почему им сейчас в отставку идти?
коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого работают во вражеском государстве, который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?
Просрали военный склад - непостредственных виновных посадить и лишить званий, профильного министра в отставку.
Коррупционный скандал в министерстве/ведомстве - виновных посадить, главу уволить.
Или проще перекрутить все и сказать, что требования у людей нереальные?
А на миллионные оклады для быдла, которое стоит во главе госкомпаний (финансовые черные дыры для госбюджета, при полном отсутствии конкурентов) вроде нафтогаза, укрпочты, укрзализныци, хватает денег?
На содержание четырнадцати резиденций Президента Украины, деньги есть?
Это в конце 2018 года, выяснилось, что для того, что бы люди нормально работали им нужна нормальная зарплата?
А количество ведомств, которые занимаются самой настоящей х..ней, получая регулярное финансирование из государственного бюджета, тебе известно?
систему визначає її реакція на події..
якщо на корупційні зальоти система ніяк не реагує, то
є корупційна система
якщо система не реагує на замовні вбивства, то
система сама є замовником
Повоняют и разойдутся.... (Шкиряк)....
Такое чувство,что некоторым "активистам" глубоко по-барабану сам факт честного расследования и наказания виновных.Им бы фейсы свои засветить да поорать
хочу знать всех!!
Рыба гниёт с головы...
Они быстрее (ещё раз) дадут добро на кислоту, чем пойдут в отставку!!!
"І волосся з голови не впаде без волі Отця вашого Небесного"
пс - не кажется ли вам что мы имеем дело со вторым случаем Савченко?
А почему эти организации не подымают вой когда гибнут обычные люди? Что, ценность этой гандзюк выше чем ценность обычного гражданина, с которого эта ура-власть пьет последние соки? Так требуйте отставок, бастуйте, организовуйте майданы. Опыт есть. Шину подарить? У кого не спросиш-все готовы поделиться. Как и рошеновские дюшески и вафельки купить. Или слабо? Да уж
Конечно же, ни в какую отставку аваков никогда не подаст. Не смотря на то, что мвс виновато не только в том, что не расследует дело Кати Гандзюк и других активистов, пострадавших за последнее время. В МВС непосредственно виноваты в том, что эти преступления состоялись.
Но у авакова предвыборная кампания, этот долбоеб серьезно считает, что у него есть какие-то шансы, более того, он уже ведет себя так, будто он президент: строит планы наступления на горловку, встречается с какими-то послами, будто у него есть для этого какие-то полномочия. Мысленно он уже считает себя президентом, и тут эти все эти активисты ему, конечно, как кость в горловке. Ему бы честно расследовать хотя бы несколько громких дел - Гандзюк, Стерненко, Устименко, выдать заказчиков, пожертвовать ферзем для того, чтобы выиграть, если не битву, то хотя бы одну комбинацию, но нет, арсен упорно делает вид, что ничего не происходит. Кто-то сказал ему, что это отличная стратегия, - просто выйди из сети, арсенчик, потом скажешь, что тебя мамка позвала кульки стирать.
У него ведь все предусмотрено: запасен портников, чтобы с презрительным и строгим лицом нести высокопарную пафосную чушь, есть кива, чтобы нести совсем уже запредельную ахинею, махать кулаками, угрожать, собирать сепарню и вооружать ее. Он же будет выполнять функции технички - универсальный боец, у него и в справке так написано; антоша геращенко - мозгослизень с миротворцем в кармане, припадошная таня черновол, и тысячи вооруженных до зубов отморозков в погонах, которые могут все что угодно - убить, обобрать, угрожать, охранять ДВК, пока они не дадут нужного результата. Прикупил каналы, сайты, ботофермы, ломов, в авакова отложил одно из своих яиц коломойский, а значит "плюсы" не останутся в стороне, вика сюмар (вопреки приказу из АП) сохранила жизнь телеканалу Интер тоже не только для того, чтоб там зеленского показывали. Все готово у арсена, а тут какие-то активисты, и почему-то, блядь, не успокоятся никак. Арсен, конечно, не уйдет, арсена, как ту егуменью московскую, вынесут.
Я виключилась нині телефон на кілька годин, щоб поспілкуватися з мешканцями будинку, за 30 метрів від якого будували незаконно автозаправку. Їхня боротьба обійшлися незаконним рішенням суду про арешт їх квартир. Уявляєте, у вас під вікнами будують заправку , ви, читаючи закони, розумієте, що київська влада незаконно дала дозволи, починаєте судитися, бо не хочете мати таку загрозу під будинком, а потім вам підкидають під двері повідомлення, що ваша квартира арештована, бо ви судами нанесли збитки компанії, яка незаконно будує заправку.
Так арештували квартири чотирьох активних мешканців. Я не могла уявити, що вони пережили , коли дізналися в суді, що це не фейк.
А потім я включила телефон і побачила новину про смерть Каті Гандзюк. І відняло мову.
Втрата квартир як ціна за активізм в Україні - це що "дякую, що взяли грошима"? Дякую, що не вбили? Господи, куди далі? Скотч на рот і заблокувати самому фб, або писати заповіт? Бо ти живеш в неправовій державі, де слідчі, поліція, прокуратура грає дурня? Де роблять вигляд, що нічого не знають, бо підозрюваний мовчить? Де, б..ь, в неефективному слідстві звинувачують самих потерпілих, бо вони критикують слідство? Де двічі переносять обіцяні координаційні наради силовиків в Одесі, бо.. а без пояснень. Бо Михайлик вижив і куля не потрапила в серце, а в легені застрягла?
Ви хочете знову виграти вибори і розказуєте щось про демократичий розвиток, і глибоко зневажаєте при цьому громадський активізм, і внаглу топите справу, арештовуючи лєвих людей?
Катя померла, вам, напевно, тепер самим страшно? Чи будете знову все валити на активістів, що вони не сприяють слідству і критикують багато?