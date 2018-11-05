 Общественные активисты требуют отставки Луценко и Авакова из-за убийства Гандзюк

Коалиция в защиту гражданского общества требует отставки генерального прокурора Украины Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова в связи со смертью и.о. управляющей делами исполкома Херсонского горсовета, советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Мы возмущены состоянием расследования нападений и убийств общественных активистов и требуем отправить в отставку руководство херсонской полиции, которая с самого начала саботировала расследование нападения на Екатерину Гандзюк, а также требуем отставки генерального прокурора Украины Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова, которые саботировали реформу правоохранительных органов", – говорится в заявлении Коалиции.

Авторы документа отмечают, что расправа над Катериной Гандзюк – "это акт запугивания всего гражданского общества в Украине", а расследование нападения на нее "опять засвидетельствовало очевидную неспособность правоохранительной системы эффективно расследовать как этот, так и ряд других нападений на общественных активистов, которые произошли в разных регионах Украины после Революции достоинства".

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"Заказчики убийства Екатерины Гандзюк не установлены. И даже теоретическая возможность их установления и привлечения в дальнейшем к уголовной ответственности под большим вопросом из-за процессуальных препятствий… созданных Генеральной прокуратурой Украины… Коррупция, безнаказанность и отсутствие эффективной реформы полиции и прокуратуры являются причинами массовых преследований и нападений на общественных активистов. Пока нападающие, организаторы и заказчики более сотни нападений на общественных активистов, имевших место за несколько последних лет, не будет наказаны, ни один активист не может чувствовать себя в безопасности", – говорится в сообщении.

Заявление поддержали 75 организаций, в том числе Украинский Хельсинкский союз по правам человека, Крым-SOS, Крымская правозащитная группа, Центр противодействия коррупции, Transparency International Украина, Реанимационный пакет реформ, Фундация "Открытое общество", Институт гражданского общества, Всеукраинское общественное объединение "Автомайдан", Гражданское движение "Чесно", ОО "Центр UA", Национальный союз журналистов Украины", ОО "Институт массовой информации", ОО "Детектор Медиа", Центр исследований освободительного движения, Гражданская сеть "Опора", Харьковская реформаторская коалиция и другие.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах прошли митинги-реквиемы.