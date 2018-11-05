 Сотрудники Службы сделают все возможное, чтобы в максимально сжатые сроки установить заказчика преступления, - СБУ о расследовании убийства Гандзюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации СБУ.

В сообщении отмечается: "Генеральная прокуратура сегодня поручила дальнейшее расследование дела об умышленном убийстве херсонской общественной активистки Катерины Гандзюк Главному следственному управлению СБУ, хотя по состоянию на 16.00. 05.11.2018 уголовное производство в орган досудебного расследования не поступило.

Мы разделяем желание общественности относительно быстрого завершения расследования, но при этом убеждены, что дело должно быть расследовано полно, всесторонне и объективно. Служба должна передать в суд неопровержимые доказательства причастности к убийству всех фигурантов дела. Уверяем, что сотрудники СБУ сделают все возможное, чтобы в максимально сжатые сроки установить и задержать заказчика этого дерзкого преступления.

Кроме этого сообщаем, что дело не имеет никаких ограничений, предусмотренных Законом Украины "О государственной тайне", кроме ограничений предусмотренных статьей 222 УПК Украины, регламентирующая порядок, пределы и способ разглашение данных досудебного производства.

Обращаемся ко всем гражданам, кто располагает информацией, которая может помочь следствию, сообщать ее по телефону горячей линии 0800501482.

В то же время призываем представителей отдельных политических сил не использовать эту трагедию для осуществления собственного пиара с целью получения "политических дивидендов".

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходили митинги-реквиемы.