 6 ноября в Украине стартует осенний этап Всеукраинской бессрочной экологической акции "Посади дерево мира"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Кабмина.

Цель акции - привлечение внимания украинцев к катастрофическим социально-экологическим последствиям войны на Востоке страны, к непоправимому вреду причиненному окружающей среде Украины, экологическим проблемам, повышению уровня экологического сознания и экопатриотизму. Это акция призывает к сохранению природы, родной украинской земли и страны.

В высадке Аллеи примут участие: Верховный архиепископ Украинской Греко-Католической церкви Блаженнейший Святослав Шевчук, премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, министр образования и науки Украина Лилия Гриневич, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и другие верующие.

В рамках акции в Патриаршем соборе Воскресения Христова состоится Молебен за мир в Украине. Также у собора будет высажена хвойная Аллея Мира.

Начало: 10:00

Место проведения: Патриарший собор Воскресения Христова (г.. Киев, ул. Никольско-Слободская, 5)

Аккретитация СМИ по телефону: (044) 206 31 января, (097) 54 54 514.

Высадка Аллеи Мира - это уникальная возможность для каждого украинца присоединиться к озеленению в разных уголках нашей страны и спасения природы. Акция в этот день будет проходить по всей Украине.

Справка

Третий год подряд по всей Украине проходит Всеукраинская акция "Посади дерево мира". Акция основана в 2016 году по инициативе Украинской Греко-Католической Церкви и поддержана Министерством экологии и природных ресурсов Украины. Таким образом мы обращаем внимание украинцев к катастрофическим последствиям войны на Востоке страны и к непоправимому вреду, причиненного природным ресурсам Украины. За этот период более чем в сотне городов и сел, даже в прифронтовой зоне в Бахмуте и Авдеевке, были высажены тысячи хвойных и фруктовых Аллей Мира. К акции присоединились национальные природные парки и заповедники, местные органы власти, представители Украинской православной церкви Киевского патриархата, Духовное управление мусульман Украины, Министерство образования и науки Украины.