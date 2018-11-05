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Все про:налоговая милиция (1384) НДС (290) арест имущества (186) ГФС (2866)

 Наложен арест на 14 млн грн лимита суммы НДС одной из авиакомпаний, которая уклонилась от уплаты налогов

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры области расследуется уголовное производство по факту уклонения от уплаты более 14 млн грн налогов служебными лицами одной из авиакомпаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования установлено, что в период 2015-2016 годов авиакомпанией было ввезено на территорию Украины самолет гражданской авиации марки "Boeing" в таможенном режиме переработки (ремонта), однако в установленный законодательством срок обязательство реэкспортировать самолет или перевести его в другой таможенный режим не было выполнено. Такими действиями было нарушено указанный таможенный режим, в результате чего в бюджет не уплачены дополнительный импортный сбор и НДС в особо крупных размерах.

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В ноябре текущего года на основании постановления суда наложен арест на 14 млн грн лимита суммы НДС авиакомпании в системе электронного администрирования НДС.

Расследование продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3095177
 
 
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Вот лохи! Надо было в слепой траст в Панаму деньги переводить - это было бы правильно и уклонением от уплаты налогов не считается!
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Чтоб ввезти что-либо в таком режиме нужна куча обоснований: производственные мощности; какой товар на входе и выходе из производства; список и стоимость комплектующих и т.д. А тут Boeing!?
Сажайте таможенника - не ошибётесь.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНаложен арест на 14 млн грн лимита суммы НДС одной из авиакомпаний, которая уклонилась от уплаты налогов
 
 
 
 
 
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