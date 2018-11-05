 Шестеро бойцов ЧВК "Вагнера" уничтожены в Сирии в результате взрыва, - "Новая газета"

В бывшем здании сирийской криминальной полиции, расположенном на трассе Дамаск-Дейр-эз-Зор, 4 ноября произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек. Об этом пишет российская "Новая газета", сообщает Цензор.НЕТ.
Среди погибших пятеро бойцов Сирийской правительственной армии и шесть человек, предположительно относящихся к подразделениям частной военной компании (ЧВК) "Вагнера". Об этом сообщил источник "Новой газеты" в Сирии.
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По его словам, в этом месте расположено одно из подразделений 5-го корпуса Сирийской правительственной армии (САА), укомплектованного сирийскими добровольцами и усиленного российскими "военными советниками".
Российские власти официально не признают присутствие ЧВК "Вагнера" в Сирии. По данным СМИ, численность погибших наемников этой компании превышает 3000 человек, однако Россия ни разу не признала факт их гибели в качестве наемных бойцов. ЧВК "Вагнера" связывают с именем бизнесмена Евгения Пригожина.
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ЧВК "Вагнера" была основана уроженцем Украины Дмитрием Уткиным.
Присутствие его наемников фиксировали в Украине, Сирии и других странах.
Российское националистическое издание "Спутник и Погром" писало, что именно ЧВК "Вагнера" ликвидировала известных главарей террористов на Донбассе – Алексея Мозгового, Павла Дремова, Александра Беднова, Евгения Ищенко и других.
Служба безопасности Украины публиковала доказательства участия группировки в боях на Донбассе. В 2014-2015 годах наемники ЧВК действовали на территории Луганской области. А также, вероятно, принимали участие в боях за Дебальцево.
По данным СБУ, с июня 2014 года силами АТО было уничтожено как минимум тридцать шесть граждан РФ из числа наемников ЧВК "Вагнера".
В октябре 2015 года наемники передислоцировались в Сирию.
Для них отдельный котел в Аду заготовлен.
Пора бы это запомнить
Если верить кацапам, то они уже давно закончили войну в Сирии.
Победили игил, оппозицию, курдских повстанцев и даже чуток победили Асада.
Кто же их убивает?
Было бы кстати.
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Само «ЧВК Вагнер» не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а его бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава[12]. По данным РБК, негласное курирование группы Вагнера осуществляет Главное управление Генерального штаба Вооружённых сил РФ[7]. По мнению некоторых российских и западных экспертов «Группа Вагнера» в действительности является замаскированным подразделением в структуре МО РФ, подчиняющееся, в конечном счете, правительству РФ[13][14][15][16][17][18].
Журнал «РБК» в 2015 году оценивал содержание «группы Вагнера» от 5,1 до 10,3 млрд руб. в год, в затраты также были включены зарплаты, снабжение базы, проживания и питание, единовременные траты на снаряжение, компенсации семьям погибших. Деньги сотрудникам «группы Вагнера» выплачивались наличными, официально они нигде не были оформлены, а закупки оружия и снаряжения засекречены.
Версия:
умные грамотные украинцы-инженеры, которых судьба некогда забросила в Запоребрик, 4 года назад стали работать спустя рукава.
Просто перестали стараться.
А может быть, просто уехали до Неньки.
Такая громадная империя без мостов, конечно, существовать не может.
Вот она и рушится.
У нас на глазах.
Это не саботаж.
Это просто срабатывает неотвратимая карма.
Просто вагнерцем туди Худко прилiтае…
А березка на цвинтарi
Кудрями махае -
Йванка лего у цинку
В Пекло проводжае.
Най колючка, Що верблюжа,
Завдячить врожаем…
Як у Сiрii спецназ
Не стане падати,
Ми завдячимо Гаазi -
Вова мае знати.
Зкинемось на мило,
Щоб вiрьовка Вовi шию
Охопила мило.
Искали удачу.
И поставили на кон
На хромую клячу…
Только с Путина подачи
Гитлер в Аду плачет:
Сирия ведь шлет отряд
Фаршем, не иначе.
- Да, пол процента..
- Это ж как?
- Каждый 200 - ый...