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Все про:Сирия (2746) ЧВК_"Вагнера" (68)

 Шестеро бойцов ЧВК "Вагнера" уничтожены в Сирии в результате взрыва, - "Новая газета"

Взрыв прогремел в здании криминальной полиции, в котором базируются силы правительственной армии.

В бывшем здании сирийской криминальной полиции, расположенном на трассе Дамаск-Дейр-эз-Зор, 4 ноября произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек. Об этом пишет российская "Новая газета", сообщает Цензор.НЕТ.

Среди погибших пятеро бойцов Сирийской правительственной армии и шесть человек, предположительно относящихся к подразделениям частной военной компании (ЧВК) "Вагнера". Об этом сообщил источник "Новой газеты" в Сирии.

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По его словам, в этом месте расположено одно из подразделений 5-го корпуса Сирийской правительственной армии (САА), укомплектованного сирийскими добровольцами и усиленного российскими "военными советниками".

Российские власти официально не признают присутствие ЧВК "Вагнера" в Сирии. По данным СМИ, численность погибших наемников этой компании превышает 3000 человек, однако Россия ни разу не признала факт их гибели в качестве наемных бойцов. ЧВК "Вагнера" связывают с именем бизнесмена Евгения Пригожина.

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ЧВК "Вагнера" была основана уроженцем Украины Дмитрием Уткиным.

Присутствие его наемников ​фиксировали в Украине, Сирии и других странах.

Российское националистическое издание "Спутник и Погром" писало, что именно ЧВК "Вагнера" ликвидировала известных главарей террористов на Донбассе – Алексея Мозгового, Павла Дремова, Александра Беднова, Евгения Ищенко и других.

Служба безопасности Украины публиковала доказательства участия группировки в боях на Донбассе. В 2014-2015 годах наемники ЧВК действовали на территории Луганской области. А также, вероятно, принимали участие в боях за Дебальцево.

По данным СБУ, с июня 2014 года силами АТО было уничтожено как минимум тридцать шесть граждан РФ из числа наемников ЧВК "Вагнера".

В октябре 2015 года наемники передислоцировались в Сирию.

Источник: https://censor.net.ua/n3095176
 
   
 Топ комментарии
 
Не погибли ,а в рай улетели. Печалится нечему. - Включай патефон !
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Не погибли ,а в рай улетели. Печалится нечему. - Включай патефон !
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Какой рай????????
Для них отдельный котел в Аду заготовлен.
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Так написано на тій пательні: "...рай...". А яке було ціле слово - чорт його знає.
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«Газпром» увеличит объем поставок газа в Австрию на 1 млрд куб. м

Шестеро бойцов ЧВК "Вагнера" погибли в Сирии в результате взрыва, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 7786
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ЙОВ, писЯри!!! Кацапсячие шакалы не гибнут! Они либо дохнут, либо их ликвидируют, либо самоликвидируются!
Пора бы это запомнить Шестеро бойцов ЧВК "Вагнера" погибли в Сирии в результате взрыва, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 5839
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Учили сирийцев добывать нефть... И ячмень выращивать...
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Подохли расеянские жЫвотные, ну и хрен на них, невелика беда-расеянские самки новых нарожают.
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Сырье для мобильного крематория...
Если верить кацапам, то они уже давно закончили войну в Сирии.
Победили игил, оппозицию, курдских повстанцев и даже чуток победили Асада.
Кто же их убивает?

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Одна из версий: война башен кремля. Шойгу против Пригожина.
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Они теперь чётко соблюдают режим тишины.
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Росбизнесконсалтинг и многие другие пишут о путинских убийцах уже абсолютно открыто. Вероятно, в царских палатах или поблизости уже готовят канделябры, чтобы сделать отбивную из головы слетевшего с катушек фюрера...
Было бы кстати.
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Само «ЧВК Вагнер» не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а его бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава[12]. По данным РБК, негласное курирование группы Вагнера осуществляет Главное управление Генерального штаба Вооружённых сил РФ[7]. По мнению некоторых российских и западных экспертов «Группа Вагнера» в действительности является замаскированным подразделением в структуре МО РФ, подчиняющееся, в конечном счете, правительству РФ[13][14][15][16][17][18].

Журнал «РБК» в 2015 году оценивал содержание «группы Вагнера» от 5,1 до 10,3 млрд руб. в год, в затраты также были включены зарплаты, снабжение базы, проживания и питание, единовременные траты на снаряжение, компенсации семьям погибших. Деньги сотрудникам «группы Вагнера» выплачивались наличными, официально они нигде не были оформлены, а закупки оружия и снаряжения засекречены.
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На Роиссе упал очередной мост. Теперь в Югре.

Версия:
умные грамотные украинцы-инженеры, которых судьба некогда забросила в Запоребрик, 4 года назад стали работать спустя рукава.
Просто перестали стараться.
А может быть, просто уехали до Неньки.

Такая громадная империя без мостов, конечно, существовать не может.
Вот она и рушится.
У нас на глазах.

Это не саботаж.
Это просто срабатывает неотвратимая карма.
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"Шестеро бойцов ЧВК "Вагнера"... - Шо, опять... Шестеро бійців ПВК "Вагнера" ​​загинули в Сирії внаслідок вибуху, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 5625
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Хто вiджати нафтобiзнес В Сiрii бажае,
Просто вагнерцем туди Худко прилiтае…
А березка на цвинтарi
Кудрями махае -
Йванка лего у цинку
В Пекло проводжае.
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Як у Сiрii спецназ До землi падае,
Най колючка, Що верблюжа,
Завдячить врожаем…
Як у Сiрii спецназ
Не стане падати,
Ми завдячимо Гаазi -
Вова мае знати.
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P.S. Для Гааги ми всим свiтом
Зкинемось на мило,
Щоб вiрьовка Вовi шию
Охопила мило.
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Триста лучших «ихтамнет»
Искали удачу.
И поставили на кон
На хромую клячу…
Только с Путина подачи
Гитлер в Аду плачет:
Сирия ведь шлет отряд
Фаршем, не иначе.
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- А среди руских ,вообще ,есть хорошие?
- Да, пол процента..
- Это ж как?
- Каждый 200 - ый...
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Начал читать , хотел заспамить. Дочитал м- лайкнул... Давай, жги исчо... Шестеро бійців ПВК "Вагнера" ​​загинули в Сирії внаслідок вибуху, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 9853
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомШестеро бойцов ЧВК "Вагнера" уничтожены в Сирии в результате взрыва, - "Новая газета"
 
 
 
 
 
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