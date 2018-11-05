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Темы дня: Убийство Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины
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Все про:Гонгадзе (723) Подольский (18) Пукач (440) Ромалийская Ирина (389)

 Порошенко напомнили, что он собирался сделать Гонгадзе своим пресс-секретарем перед убийством

В понедельник, 5 ноября, проходит заседание круглого стола о международных обязательствах Украины в деле расследования убийства Георгия Гонгадзе и нападений на Алексея Подольского и Александра Ельяшкевича.

Как передает Цензор.НЕТ, мероприятие организовано Комитетом ВР по вопросам иностранных дел. На нем присутвуют руководитель офиса Совета Европы, заместитель министра юстиции, представитель Нацполиции, но нет представителя ГПУ, хотя их приглашали. 

Глава Комитета Анна Гопко заявила, что на круглый стол приглашали всех послов, однако никто не пришел.

При этом пришло письмо от замгенпрокурора Столярчука, в котором написано, что у сотрудников ГПУ нет времени.

Также присутвуют Алексей Подольский и Александр Ельяшкевич.

"Мы до сих пор не знаем, кто является заказчиком убийства Гонгадзе", - заявила председатель Комитета по иностранным делам ВР Гопко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мельниченко готов передать НАБУ оригиналы пленок: На этих записях задокументирована ОПГ, которая занималась убийствами и грабежом государства

Татьяна Костина, адвокат Подольского, который также является потерпевшим в деле Гонгадзе, рассказала присутсвующим о ходе рассмотрения кассационной жалобы. Она напомнила, что 9 июня 2000 года Алексея Подольского жестоко избили, тогда он написал заявление в полицию, в котором назвал заказчиком экс-президента Украины Леонида Кучму.

В Высшем специализированном суде Украины сейчас рассматривается кассация, которую подавали несколько сторон. Рассматривала судья Наталья Марчук. Она рассекретила аудиозаписи суда первой инстанции. Ранее были рассекречены протоколы. Однако адвокат Подольского обнаружила несовпадения. 29 января 2013 во время оглашения приговора судья спросил Пукача, понятен ли ему приговор. Пукач ответил: "Приговор будет понятен тогда, когда рядом будут сидеть Кучма и Литвин". И именно этой фразы не оказалось в протоколе. Поэтому потерпевшая сторона потребовала рассекретить не только протоколы заседания суда первой инстанции, но и аудио.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не удивлюсь, если Пукач перестанет указывать на Кучму и за это выйдет на свободу", - Подольский о решении сократить срок убийце Гонгадзе

На эту судью потерпевший Подольский возлагал большие надежды, как говорит его адвокат, возникло доверие к ней. Судью Марчук отстранили от дела, утверждает адвокат, из-за письма Генпрокурора Юрия Луценко. Выступая на круглом столе Алексей Подольский и Александр Ельяшкевич заявили, что нынешняя Генпрокуратура не расследует дело о заказчиках убийства Георгия Гонгадзе, нападений на самих Подольского и Ельяшкевича.

Ельяшкевич заявил: "Дейтсвующему президенту Петру Порошенко я хочу лишь напомнить, что 20 сентября 2000 года он должен был назначить Гонгадзе своим пресс-секретарем".

Напомним, убийство журналиста Георгия Гонгадзе было совершено осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый - Пукач - находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 года в селе Молочки Чудновского района Житомирской области он был задержан. 24 июля 2009 года Генеральная прокуратура Украины предъявила Пукачу обвинения в убийстве Гонгадзе и ряде других преступлений, таких как похищение Подольского и уничтожение документов.

Также читайте: Мельниченко готов передать НАБУ оригиналы пленок: На этих записях задокументирована ОПГ, которая занималась убийствами и грабежом государства

29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению. Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко, а также потерпевший журналист Алексей Подольский подали апелляции на приговор. Они добиваются установление заказчиков убийства и похищения.

Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобы в закрытом режиме, но позже министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должно проходить в открытом режиме. 12 марта 2015 года комиссия Министерства внутренних дел сняла гриф секретности с 80 носителей информации в деле Пукача.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не удивлюсь, если Пукач перестанет указывать на Кучму и за это выйдет на свободу", - Подольский о решении сократить срок убийце Гонгадзе

Александр Ельяшкевич выступает представителем Подольского в суде. На него самого в феврале 2000 года неизвестные напали у гостиницы "Москва". Тогда он обвинил в нападении тогдашнего президента Леонида Кучму.

Интервью Алексея Подольского, которое он дал Цензор.НЕТ в июле 2017 года, можно прочитать тут.

Читайте: Призываем ГПУ продолжить расследование убийства Гонгадзе, - Совет Европы

Источник: https://censor.net.ua/n3095174
 
 
 Топ комментарии
 
Известные мертвые - его лучшие друзья.Саакашвили нужно умереть,Чтобы стать его другом ))
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7.06.2000 р Кучма-Порошенко

Порошенко:... Я - член Вашої команди! Буду виконувати любий Ваш наказ! Там де Ви скажете!
Кучма: Ну це зрозуміло.
Порошенко: Я раз в житті зробив вибір і тут ніяких не буде змін!
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Шакаладні вушка стирчать звідусіль...🤑
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Известные мертвые - его лучшие друзья.Саакашвили нужно умереть,Чтобы стать его другом ))
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Да. Тогда порошенко будет плакать громче всех
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Как же без тебя в статье про Порошенко ))) Шота в статье про йулю тебя с огнем не сыщешь ))) Совпадение?
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Ещё не хватало мне отчитываться перед поливода. Где и что мне писать.
Ты что , радистка Кэт, следишь за мной?
В статьях про Юлю я обязательно пишу . Наверное, ты на пересменке в это время
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Да там целая команда уже лайков ему наставила, но на что я хотел обратить особое внимание, на комментатора "Люцифера" агитирующего за сою, сатанисты поддерживают барыгу, очень символично.
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Ну ты то УСПЕВАЕШЬ ВЕЗДЕ КОПЕЕЧКУ ЗАРАБОТАТЬ.
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типа оправдание, почему не нужно проводить расследование.
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Шакаладні вушка стирчать звідусіль...🤑
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7.06.2000 р Кучма-Порошенко

Порошенко:... Я - член Вашої команди! Буду виконувати любий Ваш наказ! Там де Ви скажете!
Кучма: Ну це зрозуміло.
Порошенко: Я раз в житті зробив вибір і тут ніяких не буде змін!
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Все забылись и послы, наконец разглядевшие в рошене покорного слугу Запада, и югик, посада генпрокурора помогла ему окончательно забыть и "забить"
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пинчук в отказ пошёл , по петиным расценкам на предвыборный общак или просто достали реформы чоколадные ? через тестя сделать зятька послушным , достали дело Гонганзе
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В гєпєу немає часу...Зайняті дуже...В генпрокурора нарада з Johnnie Walker та Jack Daniels...
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Этому патологическому пи.дуну можно понапоминать на много страниц. Благо, интернет не дает забыть, чего он наобещал и как грандиозно он всех нае бал. Но память у него короткая. Все что было не с ним помнит. И на всех ему насрать...
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Ага, а ещё Порошенко обещал "життя віддати за існування програми Шустер-life"...
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Доллар по одиннадцать - это недооценённая гривна !- говорил порошенко перед выборами себя в президенты
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Какая низость ,примазываться к мертвым жертвам власти !
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Скажу я вам, как дело было. По моему разумению, Кучма ляпнул что-то типа "млять, да голову оторвать нужно этому поганому грузину!" а товарищи решили порадовать своего шефа....
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Як Кучма уявляв "викинути Гонгадзе в Чечню роздягнутого"- живого, чи вже вбитого?
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Тебе никогда не приходилось сказать что-то типа "А вот ......... прибить мало!"?
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Ждать пока все эти плохие парни , стяжатели всех мастей, брехуны и негодяи вымрут , или им станет стыдно , и они все покаяться, все расскажут или хотя бы молча свалят из нашей жизни навсегда, я поняла, не имеет никакого смысла.
Вместо того, чтоб вести сына за ручку в первый класс или дочку, наши лучшие , смелые и чистые лежат блин в земле.
Именно лучшие .
Мы думали вм5сте с кучмой уйдёт практика убийства журналистов и патриотов , но нет.
Да и если просто молчать и Катерина не будет последней.
Ее думаю не хотели убивать. Заказчик хотел ее именно покалечить, изуродовать, что очень низко . И для женщины иногда хуже смерти. А Катерина умерла , своей смертью подняв бурю , хаос и страх среди врагов.
О Гонгадзе вспоминают теперь перед выборами или вот в таких ситуациях.
То же будет и с Катериной. Мы стали уже с кожей слонов. Где те люди, которые собирались из-за побыття студентив, выходили во врадиевке. Их нет практически. Остались жующие попкорн в ожидании следующего перла шляшко.
Что- то мне становится наша Украина какой- то незнакомой
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Вчера была я на митинге в Одессе посвящённом памяти Екатерины. Ну по моим ощущениям было максимум человек сто. Всем просто все по фигу.
Вокруг пусть хоть всех поубивают- лишь бы меня не трогали в моей норе. Так и в донецке думали, а потом пришлось в подвалы перебираться или служить дыныры или бежать
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Відповідь проста. Майдан був у активній меншості і він був розгромлений. Частина залишилась навіки на Майдані і в АТО, частина покалічена і запроторена Матіосом за грати, частина емігрувала, частина стала злиднями, бо все віддає волонтерам на фронт. Залишилось бидло, що майданівців називало "заробітчанами". Це бидло думає тільки за особисті інтереси. Ще бидло буде робити погроми супермаркетів, коли почнеться хаос. А Ганзюк бидлу не цікавий. Бидлу цікавий тільки власний шлунок.
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кучму, закзчика убийства Гонгадзе, пэдро отмазывает... примазывается к гонгадзе... заказчиков Гандзюк пэдро отмазыает....еще не додумался примазаться к убитой Гандзюк ?
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А вот посмотрим как пройдут похороны Екатерины. Отметится ли там наш Пэдро,не исключено что будет выть как самый близкий. Всё это напоминает поэму Т.Г. Шевченко " Катерина" ,только главный злодей здесь уже не москаль, а наши паны. До такой реальности Тарас додуматься не мог
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Снова Гонгадзе под выборы. Интересно, ещё лет 20-ть эту тему можно будет мусолить?
Интересно https://www.youtube.com/watch?v=ccpJitaWxJM
Сильно Порошенко мешает, кампания еще не началась, а соперники вонище развели впору противогазом пользоваться. То-ли ещё будет.
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Чего только не сделает украинский политик, когда рейтинг ниже плинтуса.
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Кем был Пэтя в 2000? Гонгадзе был пресс-секретарем Марчука во времена каневской пятерки. Пресс секретарем Пэти? Это вряд ли. Петя тогда был никто и звали его никак и никакого пресс-секретаря ему по определению не полагалось.
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Ви розумієте ,тут так справа що треба ж якусь "зраду" нарити на Порошенко тому все згодиться.Пройшло майже двадцять років,головного свідка Кравченко було вбито,це справа "глухар" тому, що окрім змонтованих плівок зрадника Мельниченко по суті нічого немає, бо виконавець Пукач свідчив про наказ саме від екс-міністра.
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Відомо, що 7-го червня 2000 року Петя був цілком сформованим 35- річним негідником:
"7.06.2000 р Кучма-Порошенко
Порошенко:... Я - член Вашої команди! Буду виконувати любий Ваш наказ! Там де Ви скажете!
Кучма: Ну це зрозуміло.
Порошенко: Я раз в житті зробив вибір і тут ніяких не буде змін!"
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"Порошенко напомнили, что он собирался сделать Гонгадзе своим пресс-секретарем" -- и ЧТО из этого?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко напомнили, что он собирался сделать Гонгадзе своим пресс-секретарем перед убийством
 
 
 
 
 
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