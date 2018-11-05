 Порошенко напомнили, что он собирался сделать Гонгадзе своим пресс-секретарем перед убийством

Как передает Цензор.НЕТ, мероприятие организовано Комитетом ВР по вопросам иностранных дел. На нем присутвуют руководитель офиса Совета Европы, заместитель министра юстиции, представитель Нацполиции, но нет представителя ГПУ, хотя их приглашали.

Глава Комитета Анна Гопко заявила, что на круглый стол приглашали всех послов, однако никто не пришел.

При этом пришло письмо от замгенпрокурора Столярчука, в котором написано, что у сотрудников ГПУ нет времени.

Также присутвуют Алексей Подольский и Александр Ельяшкевич.

"Мы до сих пор не знаем, кто является заказчиком убийства Гонгадзе", - заявила председатель Комитета по иностранным делам ВР Гопко.

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Татьяна Костина, адвокат Подольского, который также является потерпевшим в деле Гонгадзе, рассказала присутсвующим о ходе рассмотрения кассационной жалобы. Она напомнила, что 9 июня 2000 года Алексея Подольского жестоко избили, тогда он написал заявление в полицию, в котором назвал заказчиком экс-президента Украины Леонида Кучму.

В Высшем специализированном суде Украины сейчас рассматривается кассация, которую подавали несколько сторон. Рассматривала судья Наталья Марчук. Она рассекретила аудиозаписи суда первой инстанции. Ранее были рассекречены протоколы. Однако адвокат Подольского обнаружила несовпадения. 29 января 2013 во время оглашения приговора судья спросил Пукача, понятен ли ему приговор. Пукач ответил: "Приговор будет понятен тогда, когда рядом будут сидеть Кучма и Литвин". И именно этой фразы не оказалось в протоколе. Поэтому потерпевшая сторона потребовала рассекретить не только протоколы заседания суда первой инстанции, но и аудио.

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На эту судью потерпевший Подольский возлагал большие надежды, как говорит его адвокат, возникло доверие к ней. Судью Марчук отстранили от дела, утверждает адвокат, из-за письма Генпрокурора Юрия Луценко. Выступая на круглом столе Алексей Подольский и Александр Ельяшкевич заявили, что нынешняя Генпрокуратура не расследует дело о заказчиках убийства Георгия Гонгадзе, нападений на самих Подольского и Ельяшкевича.

Ельяшкевич заявил: "Дейтсвующему президенту Петру Порошенко я хочу лишь напомнить, что 20 сентября 2000 года он должен был назначить Гонгадзе своим пресс-секретарем".

Напомним, убийство журналиста Георгия Гонгадзе было совершено осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый - Пукач - находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 года в селе Молочки Чудновского района Житомирской области он был задержан. 24 июля 2009 года Генеральная прокуратура Украины предъявила Пукачу обвинения в убийстве Гонгадзе и ряде других преступлений, таких как похищение Подольского и уничтожение документов.

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29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению. Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко, а также потерпевший журналист Алексей Подольский подали апелляции на приговор. Они добиваются установление заказчиков убийства и похищения.

Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобы в закрытом режиме, но позже министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должно проходить в открытом режиме. 12 марта 2015 года комиссия Министерства внутренних дел сняла гриф секретности с 80 носителей информации в деле Пукача.

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Александр Ельяшкевич выступает представителем Подольского в суде. На него самого в феврале 2000 года неизвестные напали у гостиницы "Москва". Тогда он обвинил в нападении тогдашнего президента Леонида Кучму.

Интервью Алексея Подольского, которое он дал Цензор.НЕТ в июле 2017 года, можно прочитать тут.

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