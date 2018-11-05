 Один человек погиб, двое ранены в результате стрельбы в Луцке, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Волынской области

"Сегодня в 14:30 по спецлинии "102" в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Набережной в Луцке. Полиция ввела в действие операцию по задержанию вооруженных преступников. Установлено, что в результате происшествия один человек погиб, еще два человека госпитализированы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители принимают все необходимые меры для задержания правонарушителей", - говорится в сообщении.

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