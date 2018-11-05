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Все про:Луцк (346) Нацполиция (8418) стрельба (2373) убийство (5057)

 Один человек погиб, двое ранены в результате стрельбы в Луцке, - полиция

На Волыни полиция проводит операцию по задержанию вооруженных преступников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Волынской области

"Сегодня в 14:30 по спецлинии "102" в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Набережной в Луцке. Полиция ввела в действие операцию по задержанию вооруженных преступников. Установлено, что в результате происшествия один человек погиб, еще два человека госпитализированы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители принимают все необходимые меры для задержания правонарушителей", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095172
 
 
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100500-й доказ того, що рівень злочинності знизився (згідно "даних" аваківської статистики).
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Яка поліція? Це були "не раби", які кричали про те, що на передку не вистачає зброї, і тому вони цю зброю взяли собі.
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Что за стрельба,браток ? Прям как на фронте )) Преступность резко упала.Авакав.
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Поранено луцького кримінального авторитета Аслана! Най би вони взагалі одне одного перестрілялм!
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Вставь этот стимулятор себе в зад, пидор вонючий, да включить не забудь.
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так это были не украинцы. это бандиты. безродные ублюдки, без привязки какой либо нации
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин человек погиб, двое ранены в результате стрельбы в Луцке, - полиция
 
 
 
 
 
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