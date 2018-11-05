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 Кириленко-Хугу: Какой это мониторинг, когда россиян видели, а российскую агрессию - нет

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает, что бывший заместитель руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг отстаивает российскую точку зрения о "внутреннем конфликте в Украине".

Такое мнение Кириленко выразил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

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"Если Александер Хуг как заместитель руководителя спецмониторинговой миссии ОБСЕ не считает Россию агрессором, , он стоял все время на российской точке зрения о "внутреннем конфликте в Украине". Ну и какой это тогда мониторинг, когда россиян они видели, а российскую агрессию не признают? Абсурд!" - отметил правительственный чиновник.

Как сообщалось, 4 ноября Хуг, который сложил полномочия в конце октября, в интервью ТСН заявил, что не считает Россию агрессором. В частности, на прямой вопрос журналиста, "считаете ли вы Россию агрессором?", Хуг ответил следующее: "Нет, но я считаю, что Россия, как и Украина и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, признали, что существует большая проблема, которая требует решения, и все они взяли на себя обязательства".

Кириленко-Хугу: Какой это мониторинг, когда россиян видели, а российскую агрессию - нет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3095169
 
   
 Топ комментарии
 
У нього в призвищі одна буква не та ! Курва
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Та да, у Хуга какое-то раздвоение личности. Кацапов видел, их оружие и технику видел, войну видел, а агрессии не видел.
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Та да, у Хуга какое-то раздвоение личности. Кацапов видел, их оружие и технику видел, войну видел, а агрессии не видел.
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а вот Вы когда-нибудь видели агрессию? чтоб подошла такая себе зеленоглазая и сказала: "Здравствуй, я Агрессия"? Кириленко-Хугу: Який це моніторинг, коли росіян бачили, а російську агресію - ні - Цензор.НЕТ 4351
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дерзко
не зассал Славик прямо в лицо сказать Хугу
после того его уволили
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такой же абсурд как перед 1941 годом в Москву шли телеграммы указывались данные- что НЕМЦЫ нападут... а Сталин кричал- провокация, у нас Договор с Германией о ненападении и продолжал снабжать Германию сталью, рудой, углем, зерном, топливом, вооружением!! последний поезд в Германию прошел уже после начала войны в 6 утра 20 минут в сторону Германии...
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ОБСЕ - Общество Бесполезных Слепых Европейцев
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Вы представьте сколько эти слепые ублюдки за 4 года бабла подняли
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Нужно ждать книгу Хуга по этому поводу, он обещался.
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Где шляется Чинганчхук ? Был тут такой,порохобот )) Говорят,когда индецы не знают,что сказать,то говорят - " хуг " ))
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Только недавно выяснилось, что Захарченко возглавлял "преступный синдикат".
Кириленко-Хугу: Какой это мониторинг, когда россиян видели, а российскую агрессию - нет - Цензор.НЕТ 6685 А сегодня в Донецке в честь него заложили парк. Надо полагать, в благодарность за грабежи и отжимы...
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Нормальная бы страна,после таких заяв,выгнала бы ОБСЕ на Хуг,из своих пределов.Петрусь на стороне Пуйла и Хуга.
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Пост кириленка вряд ли будет заметен на международной арене.
А вот почему молчит МИД и наш ХЕРант???? Уже нужно было мгновенно трезвонить Организации Обеспокоенных Наций и другим бесполезным организациям, что в обысце сидит прокацапская продажная ШЛЮХА!
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Да уж, там разберутся, конечно. Товарищ Пушилин, произошла чудовищная ошибка!Кириленко-Хугу: Який це моніторинг, коли росіян бачили, а російську агресію - ні - Цензор.НЕТ 3919
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...на прямой вопрос журналиста, "считаете ли вы Россию агрессором?", Хуг ответил следующее: "Нет, но я считаю, что Россия, как и Украина, и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, признали, что существует большая проблема, которая нуждается в решении, и все они приняли на себя обязательство". СУКА!
31 октября 2018 года Хуг покинул свой пост. Плеаок в спину, йух в рот! Ездуй в свою Щвейцарию, чистоплюй и немощь шоко-сырная, тьфу!Кириленко-Хугу: Який це моніторинг, коли росіян бачили, а російську агресію - ні - Цензор.НЕТ 8059
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Ні, не чистоплюй, а смоктунець москальсьских грошей!
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Ничего удивительного, Хуга жеана работает в паРаше и наверняка эфесбе ей и ему давно промыли мозги. Нужно разобраться по какому прнципу набирают такие комиссии, и есть ли в них вообще смысл если они имеют личный интерес в происходящем.
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Нормальный мониторинг.
Загнать ВСУ в самые тесные рамки: огонь не открывать, на провокации не отвечать, тяжелое вооружение отвести.
И полная свобода действий для террористов.
А ведь руководство Украины заявляло про "заслуги СММ ОБСЕ в установлении мира на Донбасе".
Правда, очень однобокий мир установился.

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Европейцам вообще как то сложно стать на точку зрения Киреленко, согласно которой уже 5 лет идет война Украины с Россией, которую Украина никак официально не удосуживается объявить, а РФ ухитряется почти полностью вести ее руками наемников, нанятых в Донбассе, причем это наемничество опять таки никого официально не волнует, официально украинская власть пока что никого не пыталась привлечь к ответственности по статье за наемничество
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Футболист Алексей Гай, отказавшийся надеть футболку "Слава украинской армии", считает Бандеру и Шухевича врагами, Украина должна прекратить стрелять, даже если придется отдать Донбасс рф,и заявил:"Не могу я сказать, что россия - агрессор. Свечку не держал"Кириленко-Хугу: Який це моніторинг, коли росіян бачили, а російську агресію - ні - Цензор.НЕТ 2251
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он такой же футболист, как я балерина. Пусть играет за перебриком.
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Призвать в войска. Пусть посмотрит. Подержит свечку.
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Пенис выглядит свежим и отдохнувшим...
в аккурат,как захерченко перед поминками..
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А какая это оккупация когда мы финансируем и выполняем социальные программы для граждан оставшихся на оккупированных территориях, поставляем оккупантам энергоресурсы а потом компенсируем миллиардные убытки за счет украинских налогоплательщиков, шо это за агрессия когда дипотношения не разорваны и тоговля идет полным ходом, шо это за "гибридная" война, когда спецслужбы взаимодействуют между собой и обмениваются подозреваемыми в том числе по сфальсифицированным обвинениям... ???
Подобного рода вопросов (в основном к петрулексеичу), можно еще сотню другую задать, но ответа не дождетесь, по крайней мере пока эти вопросы задает не спецпрокурор.
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Системы радиоэлектронной борьбы, системы ПВО, беспилотники, системы спутниковой связи,системы наведения огня и др. военная техника из России куплена (за какие деньги?) и управляется малограмотными донецкими трактористами и шахтерами в украинском военторге как сказал один президент (это ж надо до такой глупости додуматься) и этого товара все больше и больше завозится в украинский военторг на донбасе
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Хугу на дембель дали бабла и пообещали теплое место в газпроме. Скоро увидит там Порошенко, Гройсмана и остальную кремлевскую резентуру.
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"Кириленко-Хугу: Какой это мониторинг, когда россиян видели, а российскую агрессию - нет..."



И не стоит "видеть", а то можно и "дочирикаться", что в ЕС - за "чириканье" много сусликов не будет видно.
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А чего вы собственно ждали?
Или крестик снимите, или трусы наденьте!
Чтоб вы сказали, если бы ради того, чтоб вывезти в Киев 15 захваченных расийских солдат положили 200 украинцев? Вы готовы отдать такой приказ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКириленко-Хугу: Какой это мониторинг, когда россиян видели, а российскую агрессию - нет
 
 
 
 
 
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