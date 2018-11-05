"Кириленко-Хугу: Какой это мониторинг, когда россиян видели, а российскую агрессию - нет..."

Такое мнение Кириленко выразил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Если Александер Хуг как заместитель руководителя спецмониторинговой миссии ОБСЕ не считает Россию агрессором, , он стоял все время на российской точке зрения о "внутреннем конфликте в Украине". Ну и какой это тогда мониторинг, когда россиян они видели, а российскую агрессию не признают? Абсурд!" - отметил правительственный чиновник.
Как сообщалось, 4 ноября Хуг, который сложил полномочия в конце октября, в интервью ТСН заявил, что не считает Россию агрессором. В частности, на прямой вопрос журналиста, "считаете ли вы Россию агрессором?", Хуг ответил следующее: "Нет, но я считаю, что Россия, как и Украина и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, признали, что существует большая проблема, которая требует решения, и все они взяли на себя обязательства".
не зассал Славик прямо в лицо сказать Хугу
после того его уволили
а он есть!
А сегодня в Донецке в честь него заложили парк. Надо полагать, в благодарность за грабежи и отжимы...
А вот почему молчит МИД и наш ХЕРант???? Уже нужно было мгновенно трезвонить Организации Обеспокоенных Наций и другим бесполезным организациям, что в обысце сидит прокацапская продажная ШЛЮХА!
31 октября 2018 года Хуг покинул свой пост. Плеаок в спину, йух в рот! Ездуй в свою Щвейцарию, чистоплюй и немощь шоко-сырная, тьфу!
Загнать ВСУ в самые тесные рамки: огонь не открывать, на провокации не отвечать, тяжелое вооружение отвести.
И полная свобода действий для террористов.
А ведь руководство Украины заявляло про "заслуги СММ ОБСЕ в установлении мира на Донбасе".
Правда, очень однобокий мир установился.
в аккурат,как захерченко перед поминками..
Подобного рода вопросов (в основном к петрулексеичу), можно еще сотню другую задать, но ответа не дождетесь, по крайней мере пока эти вопросы задает не спецпрокурор.
И не стоит "видеть", а то можно и "дочирикаться", что в ЕС - за "чириканье" много сусликов не будет видно.
Или крестик снимите, или трусы наденьте!
Чтоб вы сказали, если бы ради того, чтоб вывезти в Киев 15 захваченных расийских солдат положили 200 украинцев? Вы готовы отдать такой приказ?