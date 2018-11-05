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 Преступники и их покровители должны быть привлечены к ответственности, - посольство Германии об убийстве Гандзюк

В посольстве Германии выражают обеспокоенность участившимися нападениями на активистов и политиков и соболезнуют в связи со смертью и.о. управляющей делами исполкома Херсонского горсовета, советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится в заявлении посольства Германии в Украине в аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Нас потрясла смерть Екатерины Гандзюк. Мысленно мы рядом с ее близкими и друзьями. Мы глубоко обеспокоены ростом количества нападений на активистов и политиков. Преступники и их покровители должны быть привлечены к ответственности. Нельзя допустить господства атмосферы безнаказанности", - говорится в заявлении.

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Преступники и их покровители должны быть привлечены к ответственности, - посольство Германии об убийстве Гандзюк 01

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходили митинги-реквиемы.

Источник: https://censor.net.ua/n3095167
 
 
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