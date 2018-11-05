EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Происшествия
  1590  17
Все про:Киевская область (1551) происшествие (1667)

 Увлеченный телефоном подросток погиб под колесами поезда в Фастове

Парень шел по путям, разговаривая по мобильному.

В городе Фастов Киевской области поезд "Киев-Ужгород" сбил 17-летнего юношу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Киевской области.

По версии следователей, молодой человек шел по рельсам и разговаривал по мобильному телефону.

"Когда заметил поезд, парень пытался спасти свою жизнь и перебежать на соседнюю колею. Однако именно в это время навстречу двигался еще один поезд. У потерпевшего не осталось шансов на спасение", – сказано в сообщении.

Читайте также на Цензор.НЕТ: Во Львове водитель протаранил ограждение и перевернулся, пытаясь уехать от патрульных. ВИДЕО камер наблюдения

Источник: https://censor.net.ua/n3095165
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ЖД это место повышенной опасности... еще одно доказательство этому. Жаль парня конечно. Выводы делам сами...
 показать весь комментарий
 
 
Слишком плотный график у поездов.
Скорее всего, из-за подъема экономики.
 показать весь комментарий
 
 
Швидко їхали оті потяги. Може, порожняком ганяють. Машиністам однаково. Все одно копійки за ту роботу платять.
 показать весь комментарий
 
 
І це вже не перший.
Вічна пам'ять загиблому і співчуття родині.
Щоправда, такі хлопаки несподівано вискакують і на "зебри". Але то інша історія.
 показать весь комментарий
 
 
Вчера лично видел двоих зацеперов несовершеннолетнего возраста. Что поделать? Не мы ли так молодёжь воспитали, что она, молодёжь, жизнь никак не ценит. Точнее не знает как её ценить и для чего
 показать весь комментарий
 
меня эти глухари в наушниках...иногда бесят
мало того что чешет и не слышит сигналов машины-мопеда-велосипеда, так еще в маршрутке хрен его передвинешь или хрен оплату передаст
а сколько раз выдергивал за капюшон перед машинами-маршрутками...
(ну хочешь слушать музыку - молодец... но и жизнь одна...)
 показать весь комментарий
 
Є країни, де пішоходів штрафують за розмову по телефону, при дозволеному ім переході по "зебрі". Три-п'ять секунд можна і потерпіти, навіть не відключаючи співрозмовника.
Що стосується прогулянок коліями - требіа штрафувати (за виключенням призначених для цього переходів)
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУвлеченный телефоном подросток погиб под колесами поезда в Фастове
 
 
 
 
 
 вверх