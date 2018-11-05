 Увлеченный телефоном подросток погиб под колесами поезда в Фастове

В городе Фастов Киевской области поезд "Киев-Ужгород" сбил 17-летнего юношу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Киевской области.
По версии следователей, молодой человек шел по рельсам и разговаривал по мобильному телефону.
"Когда заметил поезд, парень пытался спасти свою жизнь и перебежать на соседнюю колею. Однако именно в это время навстречу двигался еще один поезд. У потерпевшего не осталось шансов на спасение", – сказано в сообщении.
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Скорее всего, из-за подъема экономики.
Вічна пам'ять загиблому і співчуття родині.
Щоправда, такі хлопаки несподівано вискакують і на "зебри". Але то інша історія.
мало того что чешет и не слышит сигналов машины-мопеда-велосипеда, так еще в маршрутке хрен его передвинешь или хрен оплату передаст
а сколько раз выдергивал за капюшон перед машинами-маршрутками...
(ну хочешь слушать музыку - молодец... но и жизнь одна...)
Що стосується прогулянок коліями - требіа штрафувати (за виключенням призначених для цього переходів)