 Увлеченный телефоном подросток погиб под колесами поезда в Фастове

В городе Фастов Киевской области поезд "Киев-Ужгород" сбил 17-летнего юношу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Киевской области.

По версии следователей, молодой человек шел по рельсам и разговаривал по мобильному телефону.

"Когда заметил поезд, парень пытался спасти свою жизнь и перебежать на соседнюю колею. Однако именно в это время навстречу двигался еще один поезд. У потерпевшего не осталось шансов на спасение", – сказано в сообщении.

Читайте также на Цензор.НЕТ: Во Львове водитель протаранил ограждение и перевернулся, пытаясь уехать от патрульных. ВИДЕО камер наблюдения