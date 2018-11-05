 Военные с помощью средств РЭБ перехватили БПЛА возле одного из арсеналов ВСУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ, подразделением РЭБ "были немедленно подавлены радиоканалы управления БПЛА, что сделало невозможным его дальнейшее использование".
В то же время была усилена дежурная смена охраны арсенала, мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории.
"О факте неправомерного применения БПЛА вблизи военной части было безотлагательно сообщено подразделениям Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины в районе их ответственности", - добавили в Генштабе ВСУ и призвали граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах вблизи военных объектов.
А то бы пуйлоботы и хохловата сейчас вскукарекивали: «Поррошенко !!! Взорвал 100500-е хранилище боеприпасов !!!»
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Дабы не получилось как со "Стингерами":
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"Объяснен провал в создании российского RQ-4 Global Hawk"
http://investxp.ru/blogs/P-136/obyasnen-proval-v-sozdanii-rossiyskogo-rq-4-global-hawk/
Заморозка проекта российского тяжелого ударного летательного беспилотника вызвана нехваткой средств на высокотехнологичную микроэлектронику, пишет еженедельник «Звезда».
кого то он мне напоминает