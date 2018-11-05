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 Военные с помощью средств РЭБ перехватили БПЛА возле одного из арсеналов ВСУ

В 19.30 воскресенья в запрещенной зоне вблизи одного из арсеналов Вооруженных сил Украины радиолокационными средствами выявлено неправомерное использование беспилотного летательного аппарата (БПЛА), которое пресекли бойцы подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ, подразделением РЭБ "были немедленно подавлены радиоканалы управления БПЛА, что сделало невозможным его дальнейшее использование".

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В то же время была усилена дежурная смена охраны арсенала, мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории.

"О факте неправомерного применения БПЛА вблизи военной части было безотлагательно сообщено подразделениям Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины в районе их ответственности", - добавили в Генштабе ВСУ и призвали граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах вблизи военных объектов.

Военные с помощью средств РЭБ перехватили БПЛА возле одного из арсеналов ВСУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3095162
 
 
 Топ комментарии
 
Респект РТВ ВСУ !
А то бы пуйлоботы и хохловата сейчас вскукарекивали: «Поррошенко !!! Взорвал 100500-е хранилище боеприпасов !!!»

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ему хуйло лично доложило...

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Рассказы проворовавшихся для смягчения вины ?
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Тем временем Кунашир уже втихую продали японцам

Военные с помощью средств РЭБ перехватили БПЛА возле одного из арсеналов ВСУ - Цензор.НЕТ 9772
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Откуда информация? Если правда, то это приятная новость... Теперь японцам стоит наладить на Кунашир бесперебойные поставки водки.... Нет, не рабочих своих спаивать... Просто, "рукожопые" даже с этим справиться не могут... А, зная, что у "косоглазых" с "этим" - "порядок", с соседних островов туда устремятся все "жаждущие духовноскрепные"... Кто в шторм попадёт и утонет, кто - просто с лодки, "по-пьяни", выпадет... Ну, а основная масса - просто быстрее сопьётся.... Именно так "русскими" была уничтожена в тех местах основная масса аборигенов... Теперь подошла очередь "колонизаторов"...
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Нет на этот раз вранье,если мы говорим о проф. БПЛА то нет таких средств в природе и они в принципе невозможны на данном этапе развития технологий. Если б они были возможны то стояли у каждого чиновника в скромном дворике чтобы злые журналюги не снимали нажитое непосильным трудом.
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Респект РТВ ВСУ !
А то бы пуйлоботы и хохловата сейчас вскукарекивали: «Поррошенко !!! Взорвал 100500-е хранилище боеприпасов !!!»

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Военные с помощью средств РЭБ перехватили БПЛА возле одного из арсеналов ВСУ - Цензор.НЕТ 447
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твой друг Huilo на стерхе плилетел и сам сказал
Военные с помощью средств РЭБ перехватили БПЛА возле одного из арсеналов ВСУ - Цензор.НЕТ 8244
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отдайте детям их игрушки!
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Военные с помощью средств РЭБ перехватили БПЛА возле одного из арсеналов ВСУ - Цензор.НЕТ 9515
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Кажуть на БПЛА була намальована емблема ;Рошен;.
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безотлагательно сообщено подразделениям... и призвали граждан. Но у первых был обед , а второй категории глубоко начхать, пока в доме не бахнет
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Какой арсенал будет следующим??? Шесть уже проср_ли.
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...Порошенко теперь главный беспилотчик страны. Об этом радостно сообщила его пресс-служба - дескать, солнцеликий посетил в Турции авиастроительную фирму Baykar Makina.А «главный волонтёр» страны Юрий Бирюков пошёл дальше, и прозрачно намекнул, что его патрон то ли сам сделал на заводе турецкой компании вот этот беспилотник, то ли купил его за наши с вами деньги. В общем, очередная победа. Но так ли это?.. Такую информацию огласил минувшей ночью в Фейсбуке известный общественный активист и волонтер, специализирующийся на производстве беспилотников для ВСУ, Юрий Касьянов.Беспилотный аппарат, на фоне которого президент сфотографировался, это действительно турецкий Bayraktar TB2, ударная модификация более ранней модели Bayraktar Block В. Его длина - 6,5 метров, размах крыла - 12 метров, радиус действия в онлайн режиме -150 км, максимальная масса полезной нагрузки 50 кг. Максимальная скорость 220 км/ч, крейсерская - 130 км/ч. Максимальная высота полёта - 6,7 км.В 2015 году с этого беспилотника с высоты 4800 метров сбросили миниатюрную планирующую авиабомбу SMM с лазерным наведением, которая успешно поразила мишень размером три на три метра на дальности 8 км. На вооружении сухопутных войск Турции находятся три таких комплекса, которые используются в операциях против курдских повстанцев.Читайте также: "Рошен", "ЛНР", контрабандаТеперь история вопроса. В 2008 году Турция хотела купить американские «Предаторы» именно для борьбы с курдами. Однако, американцы им отказали, отказали позже и Китай, и Израиль, у которых подобные аппараты есть. Поэтому Турция вынуждена была самостоятельно разрабатывать и строить такого рода беспилотники. И, как видим, успешно справилась с задачей.Военные с помощью средств РЭБ перехватили БПЛА возле одного из арсеналов ВСУ - Цензор.НЕТ 441Военные с помощью средств РЭБ перехватили БПЛА возле одного из арсеналов ВСУ - Цензор.НЕТ 6454Военные с помощью средств РЭБ перехватили БПЛА возле одного из арсеналов ВСУ - Цензор.НЕТ 2271А воюющая Украина такую задачу своей промышленности даже не ставит. Потому что промышленности нет - украли. Остались только кондитерские фабрики «Рошен».Самое главное. Этот беспилотный летательный аппарат нашей стране абсолютно не нужен. И если Пётр Алексеевич купил его за несколько десятков или сотен миллионов долларов (зависит от количества), то это явное преступление - растрата столь необходимых ресурсов в годы войны.Не нужен он нам, потому что предназначен только и исключительно для борьбы с легковооружённым противником, который скрывается где-то в горах, в лесу, где его надо долго выискивать, барражируя над местом на большой высоте.Если этот беспилотник запустить над оккупированным Донбассом, где у противника современная ПВО, то он будет сбит в течении 10 минут. Потому что это очень тихоходный, огромный, заметный на экранах радаров самолёт, лётные характеристики которого сравнимы с характеристиками истребителей времён Первой мировой войны. А его лёгкие миниатюрные боеприпасы малоэффективны против хорошо защищённых долговременных укреплений и бронетехники.В общем, очередной пшик. Хотя, конечно, несведущие домохозяйки будут в восторге - такой большой и красивый… ))Фотографии от Юрия Касьянова...
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Пока такие как Симочко сидят в СБУ и "охраняют" наши секреты от торговых партнеров, ни турки, ни тем более США никаких ударных БПЛА Рошену не дадут, в лучшем случае - подушки, оделяала и муляжи Джавелинов
Дабы не получилось как со "Стингерами":
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"Объяснен провал в создании российского RQ-4 Global Hawk"

http://investxp.ru/blogs/P-136/obyasnen-proval-v-sozdanii-rossiyskogo-rq-4-global-hawk/
Заморозка проекта российского тяжелого ударного летательного беспилотника вызвана нехваткой средств на высокотехнологичную микроэлектронику, пишет еженедельник «Звезда».




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а вот и задержанный пилот БПЛА
кого то он мне напоминает
Военные с помощью средств РЭБ перехватили БПЛА возле одного из арсеналов ВСУ - Цензор.НЕТ 9564
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Заглушили канал передавачем Марконі на котушці Румкорфа .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоенные с помощью средств РЭБ перехватили БПЛА возле одного из арсеналов ВСУ
 
 
 
 
 
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