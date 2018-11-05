 Вооружения и военных в Крыму в несколько раз больше, чем было до оккупации, - МИД. ИНФОГРАФИКА

За 4 года оккупации Крым превратился в гигантскую военную базу России, количество военных и вооружения увеличилось в разы. Соответствующие данные представило в ООН Министерство иностранных дел Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".





Данные МИД и результаты исследования волонтеров украинской группы "Информнапалм" в течение 2014-2018 годов свидетельствуют о значительной милитаризации Россией оккупированного Крыма.

Сообщается, что за четыре года полуостров превратился в "непотопляемый авианосец", гигантскую военную базу.

"Численность "зеленых человечков" возросла почти до 32 тысяч, количество самолетов – до 122, военных кораблей – до 71, зенитно-ракетных комплексов – до 16, количество подводных лодок – до семи".

Исследователи также не исключают, что в оккупированном Крыму, возможно, уже размещено ядерное оружие, не только в расконсервированном с 2016 года объекте "Феодосия-13", а и на российских военных кораблях.