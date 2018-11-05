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 Вооружения и военных в Крыму в несколько раз больше, чем было до оккупации, - МИД. ИНФОГРАФИКА

Вместо курорта полуостров превратился за время оккупации в военную базу.

За 4 года оккупации Крым превратился в гигантскую военную базу России, количество военных и вооружения увеличилось в разы. Соответствующие данные представило в ООН Министерство иностранных дел Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".


Вооружения и военных в Крыму в несколько раз больше, чем было до оккупации, - МИД 01

Данные МИД и результаты исследования волонтеров украинской группы "Информнапалм" в течение 2014-2018 годов свидетельствуют о значительной милитаризации Россией оккупированного Крыма.

Сообщается, что за четыре года полуостров превратился в "непотопляемый авианосец", гигантскую военную базу.

"Численность "зеленых человечков" возросла почти до 32 тысяч, количество самолетов – до 122, военных кораблей – до 71, зенитно-ракетных комплексов – до 16, количество подводных лодок – до семи".

Вооружения и военных в Крыму в несколько раз больше, чем было до оккупации, - МИД 02

Исследователи также не исключают, что в оккупированном Крыму, возможно, уже размещено ядерное оружие, не только в расконсервированном с 2016 года объекте "Феодосия-13", а и на российских военных кораблях.

Источник: https://censor.net.ua/n3095159
 
 
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Вооружения и военных в Крыму в несколько раз больше, чем было до оккупации :
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Было бы наивно полагать, что стремящееся к мировому господству на суше и на море НЕДОгосударство будет строить в нашем Крыму здравницы, санатории и оздоровительные комплексы для детей. Они украли у нас выход к двум морям и будут по максимуму использовать его милитарные ресурсы. Одна надежда на землетрясение, чтобы большинство этого сброда поглотила пучина, вместе с их новейшим вооружением!
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Подготовка к путешествию в рай идёт полным ходом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВооружения и военных в Крыму в несколько раз больше, чем было до оккупации, - МИД. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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