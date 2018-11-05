EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, Здоровье
  810  23
Все про:медицина (1708) Минздрав (1756) реформы (3154)

 Минздрав вместо главврача ввел должности директора и медицинского директора

Минздрав вместо главврача ввел должности директора и медицинского директора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"С 1 января 2019 г. в Украине функции директора и медицинского директора будут четко разграничены: директор заведения будет заниматься вопросами хозяйственной деятельности, а медицинский директор - исключительно вопросами медицины. Никого увольнять не будут: все главные врачи и другие медицинские работники будут выполнять свои функции без изменений до окончания срока действия их договоров. Соответствующий приказ от 31.10.2018 № 1977 утвержден в МОЗ Украины", - заявили в МОЗ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скорая, полиция, пожарные: Супрун анонсировала единый номер для экстренных служб

"Сейчас все функции - и административные, и медицинские - в украинских медучреждениях выполняет главный врач. Это огромный массив работы, который во многих развитых странах мира выполняеют два специалиста - генеральный директор занимается ключевыми административными вопросами, а медицинский директор курирует все медицинские процессы. Такие кадровые решения уже десятки лет эффективно действуют во всем мире, в том числе во многих странах-членах Европейского Союза. С января 2019 г. такой механизм будет и в Украине", - добавили в министерстве.

Согласно новым правилам, генеральный директор медицинского учреждения будет заниматься стратегическим планированием, формированием бюджета, координацией работы заведения и анализом его экономической эффективности. Также он должен организовывать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, обеспечивать привлечение инвестиций и т.д. С 2022 года занимать должность директора на конкурсной основе может претендент с гуманитарным образованием, правовед, экономист, врач, управленец.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Госбюджете-2019 заложены 2 млрд грн на бесплатные медобследования для украинцев, - Гройсман

С 2019 года в справочник медицинских профессий будет введена должность медицинского директора, который будет заниматься разработкой и внедрением системы непрерывного совершенствования качества услуг в медучреждении, предоставления пациентоориентованих услуг, координацией взаимодействия подразделений медучреждения, внедрением современных методик диагностики и лечения и т.д. 

Источник: https://censor.net.ua/n3095154
 
   
 Топ комментарии
 
президент поликлиники
премьер министр морга
спикер - практолог
.... рука лицо блеать, шел пятый год шакаладных реформ(
 показать весь комментарий
 
врачи в шоке...теперь вместо одного кармана главрача, куда воровались все деньги больницы...придется содержать двух начальников, которые будут воровать в 2 раза больше чем раньше.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Новые должности, новые зарплаты, эффективность та же
 показать весь комментарий
 
 
президент поликлиники
премьер министр морга
спикер - практолог
.... рука лицо блеать, шел пятый год шакаладных реформ(
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. завхоз станет директором?
А главврач - медицинским директором?
 показать весь комментарий
 
 
Скорее всего врачами будут управлять менеджеры. Ничего хорошего...
 показать весь комментарий
 
Внимание, внимание....
Долгожданная Премьера 2018-го!
 показать весь комментарий
 
теперь главрач может быть без медицинского образования как и генпрокулол без юридического?страна проффессионаллов
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, что думают нормальные медики по поводу реформ Супрун.
А то в комментариях к новостями одни "зрадоботы - эксперты" по всем вопросам.
 показать весь комментарий
 
 
нормальніе медики выехали, остались симейные врачи с зарплатами 15 тысяч по версии будкостроителей....
 показать весь комментарий
 
 
ну ти і брехло) звідки усі медики виїхали? З Криму?
 показать весь комментарий
 
с крыму твои прокуроры повыезжали!)))
 показать весь комментарий
 
врачи в шоке...теперь вместо одного кармана главрача, куда воровались все деньги больницы...придется содержать двух начальников, которые будут воровать в 2 раза больше чем раньше.
 показать весь комментарий
 
 
та тут сидить одна ботва з 3х компов та 3 браузерів фігачить)
 показать весь комментарий
 
Так к сожалению сейчас! А как будет ,посмотрим ,в любом случае надо все менять!
 показать весь комментарий
 
Вот что у них хорошо получается,так это менять названия. И дешево.И вроде как при деле.Толку конечно,ноль.Но кто это уразумеет впопыхах ?
 показать весь комментарий
 
 
а кто будет аптеки при больничках курировать?, уже решили???)))
 показать весь комментарий
 
От перемены названия главрач и директор - ответственность с должносного лица не снимается. МОЗ замість головлікаря ввів посади директора та медичного директора - Цензор.НЕТ 3433 МОЗ замість головлікаря ввів посади директора та медичного директора - Цензор.НЕТ 5425 МОЗ замість головлікаря ввів посади директора та медичного директора - Цензор.НЕТ 2588
 показать весь комментарий
 
Неправильно это. Не лечить людей будут, а искать, как бы побольше бабла срубить. Бедные врачи, бедные пациенты...
 показать весь комментарий
 
 
Минздрав вместо главврача ввел должности директора и медицинского директора.

МОЗ замість головлікаря ввів посади директора та медичного директора - Цензор.НЕТ 6073
 показать весь комментарий
 
Хорошая реформа, нужная!
До неё нужно было заносить одному, а теперь двум.
Минздрав, жги ишо, до смерти.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинздрав вместо главврача ввел должности директора и медицинского директора
 
 
 
 
 
 вверх