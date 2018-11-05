 В ноябре +155 тыс. легальных работников, - Гройсман рассказал, как проходит борьба с нелегальной занятостью

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.
"Борьба с нелегальной занятостью. В конце сентября дали работодателям месяц, чтобы устранить нарушения законодательства о труде.
Уже в ноябре имеем + 155 тысяч легальных работников. Все они получают белые зарплаты и платят единый социальный взнос в Пенсионный фонд. И это исключительно благодаря нашей инициативе по защите прав работающих граждан", - написал он.
Гройсман добавил, что зарплата в конверте - это прямое нарушение права работника на достойную пенсию.
"Поэтому поручил Минфину, Минсоцполитики, Пенсионному фонду, ГФС и Гоструда продолжить работу по детенизации рынка труда", - резюмировал премьер.
Это перл дня!
Все достойные растащили прокуроры, судьи, др. силовики и чинуши высших рангов!
Это он о своей пенсии беспокоится!
Работяги смылись за бугор, в ПФ не перечисляют! И как гросе на пенсию выходить?
ожидаем наплыв заробитчан из польшы к новому году
О чем спич базарный? Если сегодня на каждого украинца приходится 1530 долларов гос.достояния и одновременно более 2000 долларов долга! О какой достойной пенсии идет речь?
Ну а остальные простые смертные украинцы конечно же работают в Украине нелегально.