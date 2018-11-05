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Все про:зарплата (1788) Гройсман (4401) теневая экономика (70)

 В ноябре +155 тыс. легальных работников, - Гройсман рассказал, как проходит борьба с нелегальной занятостью

В ноябре работодатели официально трудоустроили 155 тыс. человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

"Борьба с нелегальной занятостью. В конце сентября дали работодателям месяц, чтобы устранить нарушения законодательства о труде.

Уже в ноябре имеем + 155 тысяч легальных работников. Все они получают белые зарплаты и платят единый социальный взнос в Пенсионный фонд. И это исключительно благодаря нашей инициативе по защите прав работающих граждан", - написал он.

Гройсман добавил, что зарплата в конверте - это прямое нарушение права работника на достойную пенсию.

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"Поэтому поручил Минфину, Минсоцполитики, Пенсионному фонду, ГФС и Гоструда продолжить работу по детенизации рынка труда", - резюмировал премьер.

В ноябре +155 тыс. легальных работников, - Гройсман рассказал, как проходит борьба с нелегальной занятостью 01

Источник: https://censor.net.ua/n3095149
 
   
 Топ комментарии
 
Гройсман добавил, что зарплата в конверте - это прямое нарушение права работника на достойную пенсию. В ноябре +155 тыс. легальных работников, - Гройсман рассказал, как проходит борьба с нелегальной занятостью - Цензор.НЕТ 2550
Это перл дня!
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В ноябре +155 тыс. легальных работников, - Гройсман рассказал, как проходит борьба с нелегальной занятостью - Цензор.НЕТ 2167
ожидаем наплыв заробитчан из польшы к новому году
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В Украине никогда у простого работника не было достойной пенсии!
Все достойные растащили прокуроры, судьи, др. силовики и чинуши высших рангов!
Это он о своей пенсии беспокоится!
Работяги смылись за бугор, в ПФ не перечисляют! И как гросе на пенсию выходить?
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Гройсман добавил, что зарплата в конверте - это прямое нарушение права работника на достойную пенсию. В ноябре +155 тыс. легальных работников, - Гройсман рассказал, как проходит борьба с нелегальной занятостью - Цензор.НЕТ 2550
Это перл дня!
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В Украине никогда у простого работника не было достойной пенсии!
Все достойные растащили прокуроры, судьи, др. силовики и чинуши высших рангов!
Это он о своей пенсии беспокоится!
Работяги смылись за бугор, в ПФ не перечисляют! И как гросе на пенсию выходить?
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В ноябре +155 тыс. легальных работников, - Гройсман рассказал, как проходит борьба с нелегальной занятостью - Цензор.НЕТ 2167
ожидаем наплыв заробитчан из польшы к новому году
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- Я живу странной и необыкновенной жизнью. Я ровно ничего не делаю, но получаю деньги пунктуально ©
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На жаль, але рівень зарплат поки не відповідає нормальному рівню життя.
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"прямое нарушение права работника на достойную пенсию."
О чем спич базарный? Если сегодня на каждого украинца приходится 1530 долларов гос.достояния и одновременно более 2000 долларов долга! О какой достойной пенсии идет речь?
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Клоун. Было бы смешно.Если бы не было печально.
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У мене не було "зарплат у конверті". Зате було 44 роки стажу. Де моя достойна пенсія?
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Підрахуй по формулі - оце і є достойна тебе пенсія. Скільки перерахував в пенсійний фонд - пропорційно і одержиш. Зараз максимальна пенсія 15.т. Раніше був повний бардак : були пенсії і по 150 т.
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Людям понадобились справки о доходах с места работы для оформления субсидий. У листопаді +155 тис. легальних працівників, - Гройсман розповів, як триває боротьба з нелегальною зайнятістю - Цензор.НЕТ 3159
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ще плюс вісім в листопаді ідуть в Чехію ,переможуть гройсмана в боротьбі за достойну зарплату .
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Ты куда купюры мелкие дел, реформатор хренов? Куда не пойдёшь нигде сдачи нету. В маршрутке на днях бабулю водила выгонял за то что хотела 50-ю гривнами заплатить.
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Сегодня на подъезде дома появилось объявление--"Легальная работа в Хорватии,зарплаты от 25000 до 45000 гривен" Брешут наверное?Лучше на Гросю за 3200 работать,а потом на пенсию в 1400 выйти.
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Ні, не брешуть. Тільки ж там працювати треба і руками і головою. А ти ж так не вмієш, тільки рахувати чужі гроші навчився, рукожопий.
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у нас на Борщаговке за месяц в округе уволилось 7 дворников они не могут жить на минималку а грося думает что люди не только могут но и налоги с нее должны платить очередная шизофрения власти
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155 тысяч легальных работников масштабе страны -это конечно же прорыв. И назначены они судя по всему на новосозданные вакансии, типа медицинского директора и директора по хозяйственной деятельности медзаведения.

Ну а остальные простые смертные украинцы конечно же работают в Украине нелегально.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ноябре +155 тыс. легальных работников, - Гройсман рассказал, как проходит борьба с нелегальной занятостью
 
 
 
 
 
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