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 Призыв на срочную военную службу в Киеве под угрозой: уклоняются более 23 тыс. жителей столицы, - военком Киевского военного комиссариата Клявлин

По состоянию на 5 ноября в Киеве уклоняются от призыва на срочную военную службу 23 тысячи 494 человека.

Об этом во время брифинга заявил военный комиссар Киевского военного комиссариата полковник Сергей Клявлин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на 5 ноября, в соответствии с планом, мы призвали в ряды Вооруженных Сил Украины 39,5%. Явка призывников, которые должны прибывать на призывные участки районных призывных комиссий крайне низкая. В соответствии с законом Украины, каждый военнообязанный, находящийся на военном учете, должен обратиться в районный военный комиссариат для прохождения военно-медицинской комиссии, для определения степени пригодности", - сказал Клявлин.

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По его словам, по состоянию на 5 ноября не явились на призывные участки 23 тысячи 494 человека.

В то же время он сообщил, что по состоянию на сегодняшний день в ряды ВСУ на военную службу по контракту призваны 346 жителей Киева, которые изъявили желание проходить военную службу. "Из них 76 - женщины, 163 - имеют устав участника боевых действий", - добавил он.

Также, по его словам, самые лучшие показатели относительно призыва на срочную службу по контракту в Печерском районе Киева - 50%, Соломенском районе - 46%, Шевченковском районе - 43%.

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"Цифра, которую я тогда (месяц назад, в начале призыва, - ред.) озвучивал, была 8%, она не изменилась, она такая же самая. Граждане Киева на призывные участки как не являлись, так и не являются. Мы их, скажем так, разыскиваем при помощи органов Национальной полиции и уже тогда доставляем на призывные участки, где определяется их пригодность к срочной военной службе", - сказал Клявлин, пишет ЛигаБизнесИнформ.

Менее 10%, отметил он, из тех призывников, которые были оповещены, явились в военкоматы. "Это ставит под угрозу плановую задачу по призыву на срочную военную службу в Киеве", - отметил Клявлин.

"По состоянию на сегодня не явились на призывные участки 23424 человека", - сообщил Клявлин.

При этом есть случаи, когда руководители некоторых предприятий, сотрудники которых получили повестку, увольняют их задним числом, чтобы не держать за ним место работы и не выплачивать зарплату. По таким предприятиям проводится проверка, после ее завершения Клявлин обещал назвать их.

Также отдельные вузы не передают данные по студентам, у которых завершилась отсрочка призыва в связи с обучением.

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"При помощи полиции, проверяя общежития, где проживали эти призывники, мы выявляем такие факты, когда человек, не имея права на отсрочку, прикрываясь тем, что проживает в общежитии, якобы выставляет себя студентом и не является в комиссариат", - рассказал он.

Как сообщалось, в Украине 1 октября стартовал призыв на срочную военную службу. Согласно решению Кабинета министров, во время осеннего призыва планируется призвать на службу почти 18 тысяч человек. В соответствии с указами и расчетами плановых заданий, город Киев должен призвать на срочную военную службу 744 гражданина.

Источник: https://censor.net.ua/n3095142
 
 
 Топ комментарии
 
ярчайший показатель доверия армии. А помните 2014 год и очереди в военкоматы.
Просрала эта соевая мародерная шобла все
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А ведь какой подъем был в 2014! Военкоматы от людей ломились! А теперь- часть уехали учиться/работать за бугор, не желая жить в нищете и созерцать, как коррупционеры/воры набивают карманы.... "Спасибо" соевому!
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Уж ты то лучше знаешь. Удрал из родного Донбасса вместо того ,чтобы защищать. Пусть львовяне и одесситы воюют ,а ты в кустах отсидишься .
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Тогда кредитов не дадут, транзит газа перекроют, отменят безвиз... Вы, с такими мыслями, врагом государства хотите стать?
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Уклонист и дезертир-это враг народа.
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А вы по бойцовским клубам пройдите,там титушню набирают,может и себе кого нибудь присмотрите.
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Они точно Агенты кремля ,на него и работают.
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"С конца октября украинская армия становится контрактной и добровольческой"
https://censor.net.ua/news/410633/s_kontsa_oktyabrya_ukrainskaya_armiya_stanovitsya_kontraktnoyi_i_dobrovolcheskoyi_poroshenko--------------------
Можно резюмировать - проект контрактной армии, обьявленный Порошенко, успешно провален
Но я говорю об этом с большим сожалением, а не злорадством
Впрочем, эта власть, судя по ее деструктивным действиям в отношении добровольцев, никогда не была заинтерисована в сильной и мотивированной украинской армии
Причина очевидна - эта власть боится вооруженний украинский народ и не доверяет
-------------
Добровольческое формирование "Карпатська Січ", действовавшее в составе 93-й бригады, прекращает существование, - командир
https://censor.net.ua/news/384055/dobrovolcheskoe_formirovanie_karpatska_sch_deyistvovavshee_v_sostave_93yi_brigady_prekraschaet_suschestvovanie
Чому добровольці не підуть у ЗСУ
https://censor.net.ua/resonance/3076306/chomu_dobrovolts_ne_pdut_u_zsu
Мінус один: Генштаб розформує підрозділ добровольців, що пройшли ДАП і Дебальцеве
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/73680-minus-odin-genshtab-rozformue-pidrozdil-dobrovoltsiv-scho-projshli-dap-i-debaltseve.htm
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Родину защищать-это почетная объязанность каждого гражданина Украины.
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Деткам чиновников расскажите об этом
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А дети многих наших правителей первыми в 2014 году пошли в войска рискуя своими жизнями. Сын Порошенко тому пример.
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Какое отношение бесплатная покраска травы и марш-броски с цементом на генеральской даче имеют к защите родины? Да и термин "родина" в Конституции не определен.
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Ну конечно призывать. Из ВСУ массово увольняются профессионалы-контрактники

Кто-то за "родину" призываться должен. а кто-то позволяет себе торговать с огрессором и взрывать склады.
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Не лей воду на колесо мельницы Кремля.
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срочная служба незаконная и абсурдная по своей природе, так как по Конституции и закону да и по здравому смыслу, гражданин сам, по собственному желанию, выбирает себе профессию и то, на какой работе ему работать. у каждого есть свои предпочтения и способности: кто-то в экономике, кто-то в бизнесе, финансах, спорте, ит-технологиях и т.д. и никакой умник не имеет права ему навязывать какую-либо профессию, поэтому работа в армии, во-первых, может быть исключительно по собственному желанию, во-вторых, армия должна быть контрактной, в-третьих, высокопрофессиональной. в армии должны работать только те люди, которые хотят там работать, имеют интерес к этому, способности, квалификацию и т.п. а те лица, которые предлагают ловить граждан и в наручниках тянуть в армию - это, думаю, полнейшие дегенер0ты, коррупционеры, взяточники, мошенники и обыкновенные преступники.
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Дурики призыв в 21 веке неактуален.Вы ще сделайте як на Рашке було 25 лет.Вас просто посылают нах,а вы прёте буром со своей совковой архаикой.Контракт должен быть и профармия,побеждающая не числом,а точным оружием и технологиями Призов на строкову військову службу в Києві під загрозою: ухиляються понад 23 тис. жителів столиці, - військком Київського військового комісаріату Клявлін - Цензор.НЕТ 9483
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Коли почнеш сплачувати податки на контрактну армію, тоді і перестане бути призив актуальним.
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Збір це для латання дірок, на сучасну контрактну армію, за умови 25 річного її недофінансування, потрібно усій країні, років 5-ть, працювати за талони на хліб... може тоді, щось і наздоженемо...
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Та невже?!Не в коня корм потому шо.Паркетники только квартиры пилить способны и ништяки,а воюют хулиганы и отморозки,которые дерутся как за своё с гопарями в тёмном переулке.А гроши пилят паркетники,коих развелось дуже багато и все с руками.Але ж Петя обiцяв руки рубати Призов на строкову військову службу в Києві під загрозою: ухиляються понад 23 тис. жителів столиці, - військком Київського військового комісаріату Клявлін - Цензор.НЕТ 8207
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Это ты всем предлагаешь хлеб по талонам, чтобы кормить армию генералов, адмиралов и полканов? Может сначало нужно в верху порядок навести, а потом уже трендеть?
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Легко.Вводим налог на богатство и офшоры.Ось тобi и гроши
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Косарі, вона як і неплатники податків. знайдуть тисячу причин, аби не виконувати свій обов'язок
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А солдафоны хотя бы тысяч 20 в месяц платят? Нет? Так чего они удивляются, что все херят их незаконную принудиловку?
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Знаешь, в чем твоя проблема? В том, что эта фраза - максимум, который может родить твой "интеллект")))) Мои соболезнования. Украинская армия, конечно, отсталая инстанция, но даже она не возьмет на службу особь с интеллектом гиббона. Тебе даже солдафоном быть не светит)))))
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Мені цікаво - яким чином на форумі цензора така кількість ольгінського і зрадойобського бидла опиняється ? Чи це в Бутусова карма така ? )
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А вот интересно - сыночки-корзиночки министров и дупутатов подлежат призыву?

Или в заграничные ВУЗики, где они учатся, повестки просто не доходят?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПризыв на срочную военную службу в Киеве под угрозой: уклоняются более 23 тыс. жителей столицы, - военком Киевского военного комиссариата Клявлин
 
 
 
 
 
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