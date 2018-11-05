 Тимошенко: "Батькивщина" требует отменить правительственное постановление об увеличении стоимости газа

Об этом лидер "Батькивщины" заявила на Согласительном совете глав парламентских фракций и комитетов, сообщает пресс-служба партии.
"Мы настаиваем, чтобы после вопроса о создании ВСК по убийству общественной активистки Екатерины Гандзюк сразу было проголосовано постановление о немедленной отмене цены на газ и введения моратория на повышение цены на газ украинской добычи", – отметила Юлия Тимошенко.
Председатель фракции отметила, что справедливая цена на газ украинской добычи с учетом всех расходов и 30% рентабельности должна составлять 90 долл. США за тысячу кубометров, вместо 300 долл., установленных властью Порошенко.
Юлия Тимошенко возмущена действиями президента, который довел украинцев до обнищания, а сам увеличил за год состояние в 8 раз.
"И это в стране, где люди не могут себе лишнего куска хлеба позволить. Президент страны, одной из беднейших в мире, в 8 раз за год увеличил свое состояние. И на этом фоне он дал команду повысить на 23,5% цену на газ для людей", – возмутилась лидер "Батькивщины".
Она призвала народных депутатов не быть равнодушными, ибо у людей не хватает денег на жизнь, ведь тарифы забирают у них последнее: "Они скоро будут недоедать из-за политики, которую проводит Порошенко!"
Юлия Тимошенко также напомнила, что уже 131 местный совет разных уровней проголосовал против повышения цены на газ и призвал Петра Порошенко "прекратить геноцид украинской нации".
Photo byAlexander Prokopenko
Сейчас Юлия Тимошенко критикует правительство Яценюка и Гройсмана за повышение тарифов на газ.
Но ей ругать нынешнее правительство глупо, потому что она сама
обязалась их повысить, когда была премьер-министром. Предполагаемый
график роста тарифов является в годовом отчете «Нафтогаза», посмотри
сам, страница 34. Доказать тарифы до рыночного уровня Украина должна
была уже в 2010 году. Прочитать соответствующий Письмо о намерениях в
адрес МВФ, которое подписала Тимошенко, можно на сайте ВР.
Нынешний оклад главы «Укргаздобыча» Олега
Прохоренко составляет 4,8 гривен в год. Это, по мнению Тимошенко, очень
много и «отражается на тарифах». При этом в 2008 году, когда она была
премьером, она согласовала договор с главой «Нафтогаза» Олегом Дубиной,
по которому ему полагалось вознаграждение за эффективное управление
имуществом = 1% прибыли в год. Прибыль компании за 2008 год =5,4 млрд
гривен. Награда Дубины за эффективное управление за 2008 год составила
54 млн гривен.
54 миллиона награды Дубины - это в 11 раз больше, чем 4,8 миллиона зарплаты Прохоренко.
Завысила долю российских банков в Украине почти в 5 раз.
Банки - больная тема для Украины. Спекуляции в этом вопросе способны
ухудшить и без того сложную ситуацию в стране. Во время одного из своих
выступлений перед митингующими против правительства, Тимошенко заявила,
что при Гонтаревой доля российских банков в банковской системе Украины
составила 41%. На самом деле эта цифра завышена как минимум в пять раз.
Как объясняет FactCheck, если посчитать долю российских банков в
активах по состоянию на середину 2016 года, то она составит почти 9%.
Если их долю в вкладам, то почти 5%. И она постепенно уменьшается.
Манипулирует данными о зарплатах в Украине и других
странах. По мнению Тимошенко, зарплаты в Украине на 21 раз ниже, чем в
США. Она привела пример и других стран, но все они оказались ложными.
Чтобы правильно сравнить уровень зарплаты в разных странах, его нужно
корректировать на покупательную способность национальной валюты. Если
учитывать этот показатель, то зарплата в США более украинской не в 21 раз, а в 11.
Это серьезный разрыв, но не настолько огромный, как пытается показать
Тимошенко. Хотя правда не сделает украинцев богаче, но зачем же врать?
Приписывает себе чужие заслуги, а потом за них же критикует. 26 октября она прокомментировала повышение минимальной зарплаты: «Заявление
Гройсмана о повышении минимальной заработной платы в два раза - это
результат давления на правительство и совместной колоссальной борьбы,
которую проводит гражданское общество, профсоюзы, партия" Батькивщина ",
все мы вместе». А 2 ноября выразила противоположное мнение: «Объявив
о повышении минимальной зарплаты с 1 января до 3200 гривен,
правительство идет на обман и уничтожение системы формирования зарплат
для всех украинцев». Возникает вопрос: что на самом деле думает Тимошенко о повышении зарплаты?
На словах борется с оффшорами, хотя у мужа есть
компания в оффшорах. Тимошенко активно требовала создать в ВР комиссию,
которая расследовала бы оффшорный скандал. Но в декларации она указала
оффшорные компании мужчины - одна зарегистрированная в Шотландии, а
вторая на Кипре.
Тут
Юлька задекларировала (по состоянию на 29.11.2016), что живёт на 6300
грн/мес. Журналисты попробовали навестить Юлю в её хоромах в смт
Конча-Заспа (26.09.2014), так она в панике отказалась от контакта. Ну
да, стыдно ей стало. Как же...
- головы СНБО
- головы НР НБУ
- министра иностранных дел
- министра экономики?
Или он был светлый лучик в мрачном царстве бездельников?
И ценами на коммунальные расходы весьма доволен. Платит исправно и просит еще повысить.
И к тому, что олигархи сильно разбогатели, народ тоже относится с пониманием: а кто не ворует? Ну такая мы вороватая нация! Что непонятного? Все братья-славяне без воровства - никак.
Просто народ уважает вороватую власть, потому что любой, стань на их место, тоже бы стал воровать.
И вот это вот порохоботы нам пытаются доказать. Считают народ за тупое быдло.
Баба Йуля, де ти взяла гроші на білборди по всій країні, брехула?
Аж бридко.
тогда не получится пацанам роттердамить.
ее скорее кислотой обольют, или пристрелят, чем потеряют гешефт.
Мінфін розмістив два випуски єврооблігацій на $750 млн з терміном обігу п'ять років і на $1,25 млрд - терміном на 10 років. Ставка купона за 5-річними цінними паперами встановлена на рівні 9% річних, 10-річними - 9,75% річних.
Україна взяла в борг під більш високий відсоток, ніж у вересні 2017 року. У минулому році Мінфін розмістив єврооблігації на 15 років за ставкою 7,38% річних.
На обслуговування заофшоренного боргу наша країна витрачає більше ніж на медицину чи освіту. Сума виплат за борговими процентами, які доводиться платити Україні, перевищує витрати на війну.
"Юлия Тимошенко возмущена действиями президента, который довел украинцев до обнищания, а сам увеличил за год состояние в 8 раз."
Если ты продашь СОБСТВЕННЫЕ ценные бумаги, ты богаче не станешь. Ты просто переведёшь один вид активов в другой. Денег больше, но акций меньше!
«Про Китай и про Лаос
Говорились прения,
Но особо встал вопрос
Про Отца и Гения.
Кум докушал огурец
И закончил с мукою :
«Оказался наш Отец
Не отцом, а сукою…»А Галич
+++++ НКРЭКУ компенсировала Ахметову 714 млн гривен за поставку э/э на оккупированный Донбасс это все о том кто кому торговый партнер. https://www.rbc.ua/rus/news/nkreku-kompensirovala-ahmetovu-714-mln-griven-1540970766.html
https://youtu.be/OGx5sTu68jc?t=200