 Тимошенко: "Батькивщина" требует отменить правительственное постановление об увеличении стоимости газа

Об этом лидер "Батькивщины" заявила на Согласительном совете глав парламентских фракций и комитетов, сообщает пресс-служба партии.

"Мы настаиваем, чтобы после вопроса о создании ВСК по убийству общественной активистки Екатерины Гандзюк сразу было проголосовано постановление о немедленной отмене цены на газ и введения моратория на повышение цены на газ украинской добычи", – отметила Юлия Тимошенко.

Председатель фракции отметила, что справедливая цена на газ украинской добычи с учетом всех расходов и 30% рентабельности должна составлять 90 долл. США за тысячу кубометров, вместо 300 долл., установленных властью Порошенко.

Юлия Тимошенко возмущена действиями президента, который довел украинцев до обнищания, а сам увеличил за год состояние в 8 раз.

"И это в стране, где люди не могут себе лишнего куска хлеба позволить. Президент страны, одной из беднейших в мире, в 8 раз за год увеличил свое состояние. И на этом фоне он дал команду повысить на 23,5% цену на газ для людей", – возмутилась лидер "Батькивщины".

Она призвала народных депутатов не быть равнодушными, ибо у людей не хватает денег на жизнь, ведь тарифы забирают у них последнее: "Они скоро будут недоедать из-за политики, которую проводит Порошенко!"

Юлия Тимошенко также напомнила, что уже 131 местный совет разных уровней проголосовал против повышения цены на газ и призвал Петра Порошенко "прекратить геноцид украинской нации".

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