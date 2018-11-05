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Все про:ВР (22406) Газ (8959) Тимошенко (23991) цены (2070) подорожание (111) Батькивщина (1739) Тарифы на газ (96)

 Тимошенко: "Батькивщина" требует отменить правительственное постановление об увеличении стоимости газа

Юлия Тимошенко требует от Верховной Рады немедленно отменить правительственное постановление об увеличении на 23,5% стоимости газа для населения и настаивает на введении моратория на подорожание газа украинской добычи.

Об этом лидер "Батькивщины" заявила на Согласительном совете глав парламентских фракций и комитетов, сообщает пресс-служба партии.

"Мы настаиваем, чтобы после вопроса о создании ВСК по убийству общественной активистки Екатерины Гандзюк сразу было проголосовано постановление о немедленной отмене цены на газ и введения моратория на повышение цены на газ украинской добычи", – отметила Юлия Тимошенко.

Председатель фракции отметила, что справедливая цена на газ украинской добычи с учетом всех расходов и 30% рентабельности должна составлять 90 долл. США за тысячу кубометров, вместо 300 долл., установленных властью Порошенко.

Юлия Тимошенко возмущена действиями президента, который довел украинцев до обнищания, а сам увеличил за год состояние в 8 раз.

"И это в стране, где люди не могут себе лишнего куска хлеба позволить. Президент страны, одной из беднейших в мире, в 8 раз за год увеличил свое состояние. И на этом фоне он дал команду повысить на 23,5% цену на газ для людей", – возмутилась лидер "Батькивщины".

Она призвала народных депутатов не быть равнодушными, ибо у людей не хватает денег на жизнь, ведь тарифы забирают у них последнее: "Они скоро будут недоедать из-за политики, которую проводит Порошенко!"

Юлия Тимошенко также напомнила, что уже 131 местный совет разных уровней проголосовал против повышения цены на газ и призвал Петра Порошенко "прекратить геноцид украинской нации".

Тимошенко: Батькивщина требует отменить правительственное постановление об увеличении стоимости газа 01

Photo byAlexander Prokopenko

Источник: https://censor.net.ua/n3095141
 
   
 Топ комментарии
 
Тимошенко: "Батькивщина" требует отменить правительственное постановление об увеличении стоимости газа - Цензор.НЕТ 1251 В запасе есть еще куча простых вариантов типа "Взять и отменить", "Взять и в се поделить".
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Ей надо было не так сказать. Порохоботы с апреля будут платить вдвое больше, бо все равно терпилы. Остальным понизить
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Другие факты популизма Юлии Тимошенко:

Сейчас Юлия Тимошенко критикует правительство Яценюка и Гройсмана за повышение тарифов на газ.
Но ей ругать нынешнее правительство глупо, потому что она сама
обязалась их повысить, когда была премьер-министром. Предполагаемый
график роста тарифов является в годовом отчете «Нафтогаза», посмотри
сам, страница 34. Доказать тарифы до рыночного уровня Украина должна
была уже в 2010 году. Прочитать соответствующий Письмо о намерениях в
адрес МВФ, которое подписала Тимошенко, можно на сайте ВР.
Нынешний оклад главы «Укргаздобыча» Олега
Прохоренко составляет 4,8 гривен в год. Это, по мнению Тимошенко, очень
много и «отражается на тарифах». При этом в 2008 году, когда она была
премьером, она согласовала договор с главой «Нафтогаза» Олегом Дубиной,
по которому ему полагалось вознаграждение за эффективное управление
имуществом = 1% прибыли в год. Прибыль компании за 2008 год =5,4 млрд
гривен. Награда Дубины за эффективное управление за 2008 год составила
54 млн гривен.
54 миллиона награды Дубины - это в 11 раз больше, чем 4,8 миллиона зарплаты Прохоренко.
Завысила долю российских банков в Украине почти в 5 раз.
Банки - больная тема для Украины. Спекуляции в этом вопросе способны
ухудшить и без того сложную ситуацию в стране. Во время одного из своих
выступлений перед митингующими против правительства, Тимошенко заявила,
что при Гонтаревой доля российских банков в банковской системе Украины
составила 41%. На самом деле эта цифра завышена как минимум в пять раз.
Как объясняет FactCheck, если посчитать долю российских банков в
активах по состоянию на середину 2016 года, то она составит почти 9%.
Если их долю в вкладам, то почти 5%. И она постепенно уменьшается.
Манипулирует данными о зарплатах в Украине и других
странах. По мнению Тимошенко, зарплаты в Украине на 21 раз ниже, чем в
США. Она привела пример и других стран, но все они оказались ложными.
Чтобы правильно сравнить уровень зарплаты в разных странах, его нужно
корректировать на покупательную способность национальной валюты. Если
учитывать этот показатель, то зарплата в США более украинской не в 21 раз, а в 11.
Это серьезный разрыв, но не настолько огромный, как пытается показать
Тимошенко. Хотя правда не сделает украинцев богаче, но зачем же врать?
Приписывает себе чужие заслуги, а потом за них же критикует. 26 октября она прокомментировала повышение минимальной зарплаты: «Заявление
Гройсмана о повышении минимальной заработной платы в два раза - это
результат давления на правительство и совместной колоссальной борьбы,
которую проводит гражданское общество, профсоюзы, партия" Батькивщина ",
все мы вместе». А 2 ноября выразила противоположное мнение: «Объявив
о повышении минимальной зарплаты с 1 января до 3200 гривен,
правительство идет на обман и уничтожение системы формирования зарплат
для всех украинцев». Возникает вопрос: что на самом деле думает Тимошенко о повышении зарплаты?
На словах борется с оффшорами, хотя у мужа есть
компания в оффшорах. Тимошенко активно требовала создать в ВР комиссию,
которая расследовала бы оффшорный скандал. Но в декларации она указала
оффшорные компании мужчины - одна зарегистрированная в Шотландии, а
вторая на Кипре.
Тут
Юлька задекларировала (по состоянию на 29.11.2016), что живёт на 6300
грн/мес. Журналисты попробовали навестить Юлю в её хоромах в смт
Конча-Заспа (26.09.2014), так она в панике отказалась от контакта. Ну
да, стыдно ей стало. Как же...
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на раша тв нашего ПРЕЗИДЕНТА обзывают последними словами ((((( а ТИМОХУ так лагидно Юлия ВЛАДИМИРОВНА (((( мамка ихняя ДАВАЛА заработать БАБЛО для ГАЗПРОМА !!! платила Украина и со СТО % предоплатой на след. месяц !!! Украина было второй страной после Германии по экспорту ГАЗУЛЬКИ !!! с нашей то ЭКОНОМИКОЙ второй по экспорту газа (((((( !!!!! да , для НАСЕЛЕНИЯ было зыко по 0.70 коп. за куб . а СТРАНА дорогу не могла ОТРЕМОНТИРОВАТЬ !!! а сейчас ВОЙНА , а наш городок ВСЕ дороги заделал , а некоторые (бурковки ) даже толстым "шаром" ЗААСВАЛЬТИРОВАЛИ !!!! вроде как и ВОЙНА , а она в МИРНЫЙ час устроила РУИНЫ !!!
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А разницу за газ, себестоимость газа - хотелка Юлина кто будет компенсировать, неужели ее партия или она сука хочет чтобы эту разницу заплатили с налогов украинцы в виде субсидий
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с ее избирателей-пенсов взять нечего, плвтить будут те кто работают "в белую".
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Так украинцы сейчас из своих налогов оплачивают субсидии. Не пишите бреда!
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тимошенко последняя НАДЕЖДА для росии !!!!
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Чи не ця "лядь розказувала на Ялтинському форумі про ринкову ціну на газ?
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Требования считаю справедливыми и необходимыми,т.к народ нищает,которые показывает статистика
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йди працюй, сплачуй податки- то й розбагатієш
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да к ПРЕЗИДЕНТУ у меня тоже есть нек. вопросы , НО если б я был на его месте в плане материальном , я бы за этот "гуж" НЕ ВЗЯЛСЯ !!! а ОН не только взялся , но и ПОБЕЖДАЕТ супостата !!!!
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Точно! Говорят уже 10 миллионов слиняло. Фигня осталось, чтобы победить.
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Ой, маринина появилась. )) Тревога в лахтинских сраных войсках? ))
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Такое впечатление, что у Тимошенко очень коротая память, и голова не контролирует рот, который постоянно говорит, точнее обвиняет. Даже взять Крым, который Тимошенко требовала сдать врагу, чтобы не нервировать Путина. Теперь Тимошенко обвиняет власть, что та не защитила Крым. Когда в ВР принимались очень важные решения для Украины, практически во всех случаях Тимошенко отсутствовала. Не могу понять, как Тимошенко не требовала вынести вопрос Томаса на референдум, заговорить, как ей не удалось завалить Томас. Тільки завдяки наполегливій роботі злочинної влади та президента, Україна отримає Томас.
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Так Порошенко создал с нуля армию или как?
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От скажи от того ,что томос примут в Украине украинцы, жить лучше будут и повысится благосостояния людей?
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У кого рот не закрывается, так это у Порохоботов...
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Порохоботы в позе зю перед хозяином изголяются как им хорошо после десятикратного повышения на газ, 300% девальвации и инфляции, соответственно. Как вы думаете, инфузории, что ваш Офшорник сделает, если ему удастся невозможное - сфальсифицировать выборы, а главное убедить Запад в честности своей "победы". Глядя на это довольно кивающее гривами стадо, он с вас и шкуру снимет! А нам-то 95% украинцев это за что?
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Так иди работа а не клацай копытами по клавиатуре или ты на работе
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Понятно что на работе, если конечно это можно назвать работой. Смотрите на лайки. Вся свора подтягивается - наших (то есть вону) бьють! ))
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А ты чем клацаешь? Клювом, Веталька? Руки простирал, глядя на любимую кнурячью рожу? Ответь лучше, ты за поднятие цен на газ с мая 2019 года? Ну как всегда до свитового ривня?
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А давайте скинемся на намордник для Паливоды, утомил потоком своей брехни!
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Спочатку нехай відкличе свій підпис під меморандумом з МВФ про зрівняння внутрішніх і зовнішніх цін на газ
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Таке зубажиння и тарифный гинацид, что в супермаркетах не пробиться к кассам, а на дорогах автомобильные пробки Тимошенко: "Батьківщина" вимагає скасувати урядову постанову про збільшення вартості газу - Цензор.НЕТ 4422
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Та це теж зубожіння! Бо дороги ніхто не ремонтує - а струмені транспорту по багато годинників стоять в автомобільних корках, вже немає сечі шкірного дня терпіти о годині списів такі пекельні борошна! Тимошенко: "Батьківщина" вимагає скасувати урядову постанову про збільшення вартості газу - Цензор.НЕТ 5828
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представьте УКРАИНА с ее проблемами за столько лет НИЧЕГОНЕДЕЛАНИЯ и ВОЙНА (((и это ВСЁ П.А. Порошенко тянет !!!! а если б был МИР ???? да еще Томос от которого москалей рвет на части !!!! это ДОРОГОВО стоит !!! в хорошую ИСТОРИЮ Украины он вошел --- однозначно .
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Он тоже столько лет ничего-не делал на постах:
- головы СНБО
- головы НР НБУ
- министра иностранных дел
- министра экономики?
Или он был светлый лучик в мрачном царстве бездельников?
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А чё за народные деньги любой дурак и армию создаст и томос купит,,гллаввное чтобы народ верил в солнце липового
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А люля твоя 2 раза премьером была и власти у неё было куда больше что она зделала
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Для начала прочитала книжку по грамматике
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Иди в первый класс второгодник...сделала
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Порохоботов послушать, так народ все богатеет и богатеет, на депозиты деньги ложит.
И ценами на коммунальные расходы весьма доволен. Платит исправно и просит еще повысить.
И к тому, что олигархи сильно разбогатели, народ тоже относится с пониманием: а кто не ворует? Ну такая мы вороватая нация! Что непонятного? Все братья-славяне без воровства - никак.
Просто народ уважает вороватую власть, потому что любой, стань на их место, тоже бы стал воровать.
И вот это вот порохоботы нам пытаются доказать. Считают народ за тупое быдло.
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К сожалению у народа Украины нет особого выбора, эта шайка много лет мусолит эти темы, на самом деле контролируя власть и грабя Украину. Нам прийдется выбирать между Порошенко и Юлей, а у Юли вся колода козырей, потому-что ремни народу затянули по полной. Все остальное игра, особенно убивают комментарии по поводу рыночной цены на газ. Вы вообще понимаете что это стратегический ресурс и рыночная цена не может быть в стране с не рыночной оплатой труда.
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....не впозе ЗЮ , а в ПРАВДЕ !!! СИЛА в ПРАВДЕ и ДЕЛАХ праведных !!!
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ОНА пускай пообещает ВТОРУЮ ЮЛИНУ ТЫСЯЧУ !!! поди ПРИБЕРЕГАЕТ свой джокер !!!
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Косата популістка настогидлівша. Скільки ця прошмандовка ще колес поламає своїми патиками, поки втихомириться нарешті.
Баба Йуля, де ти взяла гроші на білборди по всій країні, брехула?
Аж бридко.
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.....поди не посильным трудом с прошлой КАДЕНЦИИ и с КРЕМЛЕМ !!!
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Мне всё равно, что говорит Тимошенко или Порошенко. Факт остаётся фактом, кто бы его не озвучил, хоть сам Путин. Оказалось, что "патриоты" тоже хотят кушать, при чём гораздо больше, чем находясь в оппозиции. Скорость роста состояний бьёт все рекорды и не имеет значения беднеет или жиреет народ,идёт или нет война. Темпы обогащения просто не вписываются в реальность, ни в нашу, ни в западную.
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отменить????
тогда не получится пацанам роттердамить.
ее скорее кислотой обольют, или пристрелят, чем потеряют гешефт.

Мінфін розмістив два випуски єврооблігацій на $750 млн з терміном обігу п'ять років і на $1,25 млрд - терміном на 10 років. Ставка купона за 5-річними цінними паперами встановлена на рівні 9% річних, 10-річними - 9,75% річних.
Україна взяла в борг під більш високий відсоток, ніж у вересні 2017 року. У минулому році Мінфін розмістив єврооблігації на 15 років за ставкою 7,38% річних.
На обслуговування заофшоренного боргу наша країна витрачає більше ніж на медицину чи освіту. Сума виплат за борговими процентами, які доводиться платити Україні, перевищує витрати на війну.
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народ , а где ВТОРАЯ женщина тоже все балантировалась в през. тоже БАБЛА на бигборды вытратила НЕМЕРЕННО , она с луганска ефремова подружка , фамилию ЗАПАМЯТОВАЛ ((((( симпатичная такая , муж ее цвет метом заведовал, а она копанками !!! что то ее невидать ПОДИ с кремля только ОДНУ женщину хотят (((( СОВПАДЕНИЕ ??? не думаю ....
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Кацап ты себя сдал словами киселева
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)))))) знаешь ???? это ты ПОДСТАВИЛСЯ , а я ))) это техника такая , воша !!!
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КАК КУЁТСЯ ГАВНО:

"Юлия Тимошенко возмущена действиями президента, который довел украинцев до обнищания, а сам увеличил за год состояние в 8 раз."

Если ты продашь СОБСТВЕННЫЕ ценные бумаги, ты богаче не станешь. Ты просто переведёшь один вид активов в другой. Денег больше, но акций меньше!
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Коррупция - это новый вид терроризма в современных условиях. Эдвард Лукас С государственной коррупцией нужно бороться как с финансированием терроризмом
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Вот пример ОБРАТНОЙ операции "деньги-активы": Генеральная прокуратура Украины установила перечень активов на $5,5 млрд, которые были приобретены за выведенные из "Приватбанка" средства.Источник: https://censor.net.ua/n3095161
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тупорылые )))))) они РОВНЯЮТ Томос и будут ли жить ХОРОШО УКРАИНЦЫ ))))) вы ёб....е !!!! на всю БЕСТОЛКОВКУ !!!! вы , презервативы , это так лагидно для вас , вы ВЕРУ меняете на КОВБАСУ !!!
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Ну, якщо судити по кількості білбордів Тимошенко по всій Україні і розважальних відеороликів за її участю то ВАНА мабуть вже перебуває на термінальній стадії голодування. Ще трохи і доведеться мабуть макулатуру і пляшки збирати, щоб хоч якось матеріально допомогти згорьованим рідним та близьким померлої..😕😕😕
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Смотрю соц. рекламу а там папа сыну рассказывает какие плохие дяди и тети управляли нашим государством НАБРАЛИ ОЧЕНЬ МНОГО КРЕДИТОВ И ДЕНЬГИ НЕ ИЗВЕСТНО ГДЕ ДЕЛИСЬ а вот новые руководители воровать не будут ДЛЯ НИХ НАДО БРАТЬ НОВЫЕ КРЕДИТЫ!

«Про Китай и про Лаос
Говорились прения,
Но особо встал вопрос
Про Отца и Гения.
Кум докушал огурец
И закончил с мукою :
«Оказался наш Отец
Не отцом, а сукою…»А Галич
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РБК-Украина, Ринат Ахметов благодаря плодотворному сотрудничеству с действующей властью уже восстановил свое положение. Так, в результате работы формулы "Роттердам+" всего за год активы Ахметова подорожали на 76% и превысили 12 млрд долл.
+++++ НКРЭКУ компенсировала Ахметову 714 млн гривен за поставку э/э на оккупированный Донбасс это все о том кто кому торговый партнер. https://www.rbc.ua/rus/news/nkreku-kompensirovala-ahmetovu-714-mln-griven-1540970766.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко: "Батькивщина" требует отменить правительственное постановление об увеличении стоимости газа
 
 
 
 
 
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