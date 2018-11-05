 Из-за кори Польша планирует запретить въезд в страну иностранцам без прививок: в стране зафиксировали 17 случаев заболевания, среди заболевших гражданин Украины, - министр здравоохранения Шумовски

Об этом сообщил польский министр Лукаш Шумовский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Польские граждане в безопасности. Вакцинация более 95% защищает нас от эпидемии", - заверил Шумовский.

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Также главный санитарный инспектор Ярослав Пинкас сказал, что в Польше "есть корь, занесенная из-за границы, а своей кори у нас нет уже несколько лет".

Он выразил надежду, что Польше удастся сохранить статус страны, "свободной от кори".

Пинкас подчеркнул, что надо требовать прививку от иностранцев, находящихся в Польше длительный период.

"Мы должны спросить: "Привит ли ты и не должен ли ты это сделать"", - сказал он.

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По его словам, нынешняя эпидемиологическая ситуация "требует активной работы, чтобы особенно иностранцы, работающие в Польше более длительный период, были привиты".

Он подчеркнул, что это касается, прежде всего,тех лиц, которые работают с детьми.

"Сейчас мы совместно с министром внутренних дел и администрации работаем над проработкой каких-то рациональных правил. Однако это должно происходить очень тактично", - сказал главный санитарный инспектор.

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В Польше зафиксировали несколько случаев кори, один из заболевших – гражданин Украины, заявил на пресс-конференции 4 ноября министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовски, пишет Гордон.

По словам Шумовски, с 31 октября в Польше были зарегистрированы 17 случаев кори, в том числе среди детей. Он подчеркнул, что один из больных – гражданин Украины, где с начала 2018 года корью заболели десятки тысяч человек.