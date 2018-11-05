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Все про:Польша (4571) прививка (71) корь (130)

 Из-за кори Польша планирует запретить въезд в страну иностранцам без прививок: в стране зафиксировали 17 случаев заболевания, среди заболевших гражданин Украины, - министр здравоохранения Шумовски

Министерство здравоохранения Польши работает над проектом, который будет запрещать въезд в Польшу непривитым гражданам третьих государств.

Об этом сообщил польский министр Лукаш Шумовский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Польские граждане в безопасности. Вакцинация более 95% защищает нас от эпидемии", - заверил Шумовский.

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Также главный санитарный инспектор Ярослав Пинкас сказал, что в Польше "есть корь, занесенная из-за границы, а своей кори у нас нет уже несколько лет".

Он выразил надежду, что Польше удастся сохранить статус страны, "свободной от кори".

Пинкас подчеркнул, что надо требовать прививку от иностранцев, находящихся в Польше длительный период.

"Мы должны спросить: "Привит ли ты и не должен ли ты это сделать"", - сказал он.

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По его словам, нынешняя эпидемиологическая ситуация "требует активной работы, чтобы особенно иностранцы, работающие в Польше более длительный период, были привиты".

Он подчеркнул, что это касается, прежде всего,тех лиц, которые работают с детьми.

"Сейчас мы совместно с министром внутренних дел и администрации работаем над проработкой каких-то рациональных правил. Однако это должно происходить очень тактично", - сказал главный санитарный инспектор.

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В Польше зафиксировали несколько случаев кори, один из заболевших – гражданин Украины, заявил на пресс-конференции 4 ноября министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовски, пишет Гордон.

По словам Шумовски, с 31 октября в Польше были зарегистрированы 17 случаев кори, в том числе среди детей. Он подчеркнул, что один из больных – гражданин Украины, где с начала 2018 года корью заболели десятки тысяч человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3095139
 
 
 Топ комментарии
 
пусть им Супрун телелечение устроит!
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а если человек уже переболел..? Из-за кори Польша планирует запретить въезд в страну иностранцам без прививок: в стране зафиксировали 17 случаев заболевания, среди заболевших гражданин Украины, - министр здравоохранения Шумовски - Цензор.НЕТ 3960 в детстве..
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пусть им Супрун телелечение устроит!
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Пусть они полякам свои средневековые страшилки про прививки расскажут. Через кір Польща планує заборонити в'їзд у країну іноземцям без щеплень: зафіксовано 17 випадків захворювання, серед захворілих громадянин України, - міністр охорони здоров'я Шумовський - Цензор.НЕТ 2353 Конец истории услышит польский погранец, когда будет их депортировать под зад коленом. Через кір Польща планує заборонити в'їзд у країну іноземцям без щеплень: зафіксовано 17 випадків захворювання, серед захворілих громадянин України, - міністр охорони здоров'я Шумовський - Цензор.НЕТ 3112
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Забороняти легше за все.
Робили би примусове щеплення безпосередньо на кордоні, а перед ним після - карантин тривалістю з тиждень-два. Отак і заробили би, і корисну справу зробили.
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Т.е. на границе нужно посадить бригаду медиков и заставить целый день колоть всех приезжих небесплатной, кстати, вакциной. А потом еще и в карантин, ага. В свежепостроенный лагерь категории 3 звезды.
Приезжие, конечно, нужны, но не до такой же степени.
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Поки воно мене не тривожить, то чому би не пожартувати?
У принципі, можна було би таке і впровадити, але за кошт приїжджих.
В Україні, до речі, вакцина проти грипу в дефіциті. В неї обмежений строк придатності.
От і спробуй усіх забезпечити.
Про інші трипери я не знаю.
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а если человек уже переболел..? Из-за кори Польша планирует запретить въезд в страну иностранцам без прививок: в стране зафиксировали 17 случаев заболевания, среди заболевших гражданин Украины, - министр здравоохранения Шумовски - Цензор.НЕТ 3960 в детстве..
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Того допустят в ближайший храм, чтоб поставить свечку святому Пантелеймону. Через кір Польща планує заборонити в'їзд у країну іноземцям без щеплень: зафіксовано 17 випадків захворювання, серед захворілих громадянин України, - міністр охорони здоров'я Шумовський - Цензор.НЕТ 8268
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Вакциновпариватели во всем мире одинаковы и управляются из одного центра, там Ваши братья по "разуму".
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У Вас снова шапочка из фольги с головы съехала?
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Это ж бубель-гум христианская этика!
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Бугогааа, обычные страшилки не сработали на заробитчан, так эти соевые мародеры лоббируют запрет на вьезд в Польшу без прививок.
Не проканает, уроды диабетные! Люди, шоб свалить подальше от рэформ любые прививки себе поделают.
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Нужно запретить въез с оккупированных территорий
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Нда... Смешно с идиотиков, которые отрицали эпидемию) Украинская мудрость - не суди всех по тимошонке.
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"Смешно с идиотиков, которые отрицали" роль вакцинированных в консервации и распространении кори.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИз-за кори Польша планирует запретить въезд в страну иностранцам без прививок: в стране зафиксировали 17 случаев заболевания, среди заболевших гражданин Украины, - министр здравоохранения Шумовски
 
 
 
 
 
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