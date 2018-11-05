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 При необходимости реконструкция Андреевской церкви в Киеве будет ускорена, - советник Президента Павленко

Советник Президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко допускает, что реконструкция Андреевской церкви в Киеве, где будет размещено представительство Вселенского патриархата в Украине, будет ускорена.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге в понедельник в Киеве.

"2020 год (запланированный год окончания реконструкции. – Ред.) это крайний срок. Я так понимаю, что при необходимости, в разумных границах, это будет ускорено. Главное, что принят соответствующий закон в Украине, о передаче в использование, не в собственность, а в пользование, этой церкви Вселенскому патриархату", - сказал Павленко.

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Напомним, 18 октября, Верховная Рада Украины приняла закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" (№ 9208), внесенный президентом Украины. Председатель ВР Андрей Парубий подписал данный закон и направил на подпись президенту.

Законом установлено, что Андреевская церковь, которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

Источник: https://censor.net.ua/n3095138
 
   
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При необходимости реконструкция Андреевской церкви в Киеве будет ускорена, - советник Президента Павленко - Цензор.НЕТ 6525

50 років тому в Києві вчинив самоспалення Василь Макух. Він протестував проти окупації Чехословаччини військами країн Варшавського договору і за незалежність України. Макух зважився на такий радикальний вчинок на 2,5 місяці раніше Яна Палаха, празького студента, який запалив себе на центральній площі Праги і якого ховали цілою країною. Про самоспалення Палаха в Чехії сьогодні розповідають навіть школярам, а в Україні був знищений єдиний музей, створений на кошти небайдужих до долі Макуха, а також Олекси Гірника, який підпалив себе в 1978 році. Цей музей, який називався «Смолоскип» і був у Донецьку.

https://www.radiosvoboda.org/amp/29583331.html
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просто через некоторое время, Киев станет Центром Православного мира на евроазиатском континенте, а Мацква, которая претендовала на эту мировую роль, станет заурядной сектой раскольников гуньдяевцев... а "русский мир", который создавался не одно столетие на крови и лжи, станет общемировым посмешищем..
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Дзякуй сябар за інфу і памяць аб годных хлопцах, каюся, не ведаў.
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просто через некоторое время, Киев станет Центром Православного мира на евроазиатском континенте, а Мацква, которая претендовала на эту мировую роль, станет заурядной сектой раскольников гуньдяевцев... а "русский мир", который создавался не одно столетие на крови и лжи, станет общемировым посмешищем..
вот главная мысль этой новости..
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"руцкий мир" потеряет надуманы,лживый миф о принадлежности к Киевской 1300 летней Руси.
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Перш ніж стати центром світового православ'я, Києву треба перестати бути центром європейської злочинності.
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- Трамвайная станция, постройка которой замерла на фундаменте, была задумана Треуховым уже давно, еще в 1912 году, но городская управа проект отвергла. Через два года Треухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция. Теперь помешали нэп, хозрасчет, самоокупаемость. Фундамент на лето зарастал цветами, а зимою дети устраивали там ледяные горки… (с)
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Равшан з Дшамшутом тендер не виграли. От і проблема.
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«Наша Rússia» (Russia («Росія») англійською вимовляється як раша) - російський гумористичний серіал виробництва Comedy Club Production, що з'явився на телеканалі ТНТ в листопаді 2006 року за участю Павла Волі та Гаріка Мартиросяна
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Це комусь із вас вони земляки У разі необхідності реконструкцію Андріївської церкви в Києві буде прискорено, - радник Президента Павленко - Цензор.НЕТ 2477
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Только пусть патриарх строителей и стройматериалы с собой везет...не дай бог туда наших прорабов запустить с узкими воровскими глазками и загребущими ручками
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При необходимости реконструкция Андреевской церкви в Киеве будет ускорена, - советник Президента Павленко - Цензор.НЕТ 6525

50 років тому в Києві вчинив самоспалення Василь Макух. Він протестував проти окупації Чехословаччини військами країн Варшавського договору і за незалежність України. Макух зважився на такий радикальний вчинок на 2,5 місяці раніше Яна Палаха, празького студента, який запалив себе на центральній площі Праги і якого ховали цілою країною. Про самоспалення Палаха в Чехії сьогодні розповідають навіть школярам, а в Україні був знищений єдиний музей, створений на кошти небайдужих до долі Макуха, а також Олекси Гірника, який підпалив себе в 1978 році. Цей музей, який називався «Смолоскип» і був у Донецьку.

https://www.radiosvoboda.org/amp/29583331.html
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Дзякуй сябар за інфу і памяць аб годных хлопцах, каюся, не ведаў.
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Реконструкція Андріївської церкви досить складна справа.
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а я думал представительство УПЦ будет в киево-печерской лавре
иначе и быть не может
или петр алексееич московским попам уже индульгенцию вписал?
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Андреевская церковь была предназначена для служб малому количеству человек и только по большим праздникам,, там если случится возгорание то может быть беда - у нее нет второго выхода.
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Андріївска церква чудове місце,для вселенського посольства..не тільки краєвид прекрасний,але і міністерство закордонних справ за два кроки..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПри необходимости реконструкция Андреевской церкви в Киеве будет ускорена, - советник Президента Павленко
 
 
 
 
 
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