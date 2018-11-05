 Оккупанты потребовали у автопредприятий Донбасса запчасти на ремонт военной техники, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР.
"Командование российских оккупационных войск активизировало восстановление поврежденной и неисправной боевой техники соединений и частей 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК ВС РФ за счет поставок с территории России ремонтных комплектов и оборудования. В то же время объемы полученных запасных частей и материалов для ремонта автомобильного транспорта составили менее 50% от заявленной необходимости.
В связи с этим, российские оккупационные администрации направили руководителям местных транспортных организаций специальные "разнарядки" на поставку подразделениям российских оккупационных войск автомобильных запчастей и агрегатов, в т.ч. путем разукомплектования до 25% грузовых автомобилей", - сказано в сообщении.
По данным разведки, указанные действия оккупантов вызвали возмущение работников автомобильных предприятий на оккупированных территориях, которые вынуждены приводить рабочую технику в неисправное состояние, угрожающее длительными простоями, невыплатой заработной платы и увольнением водителей.
В Украине военкоматы не только разослали но и забрали часть техники ещё в 2014.
"Разведка сообщила что предпинимателей Лугандонии заставляют платить налоги" или
"Разведка сообщила что в магазинах Лугандонии бесплатно не раздают продукты".
топаз, дай камаз!
- пальне;
- продукти харчування;
- ліки та медичні препарати;
- теплі речі на зиму;
- дрова;
- інші потреби "молодих ресрублік".
- Меня зовут Саша, и у меня есть два вопроса.
Путин соглашается ответить на каждый вопрос, а затем маленький ученик спрашивает:
- Почему Россия напала на Крым? И почему Россия отправила войска в Украину?
Путин говорит:
- Хорошие вопросы, я рад, что ты спросил меня об этом.
В этот момент раздался звонок на перемену, и дети сделали перерыв. После перерыва продолжаются вопросы. Другой школьник встает и говорит:
- Я Миша, и у меня есть четыре вопроса. Почему Россия напала на Крым? Почему Россия посылала войска в Украину? Почему звонок на перерыв был на 20 минут раньше? И где Саша?