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 Оккупанты потребовали у автопредприятий Донбасса запчасти на ремонт военной техники, - ГУР

Для ремонта неисправной военной техники террористов российские оккупационные администрации разослали местным транспортным организациям "разнарядки" с требованием предоставить нужные запчасти.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР.

"Командование российских оккупационных войск активизировало восстановление поврежденной и неисправной боевой техники соединений и частей 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК ВС РФ за счет поставок с территории России ремонтных комплектов и оборудования. В то же время объемы полученных запасных частей и материалов для ремонта автомобильного транспорта составили менее 50% от заявленной необходимости.

В связи с этим, российские оккупационные администрации направили руководителям местных транспортных организаций специальные "разнарядки" на поставку подразделениям российских оккупационных войск автомобильных запчастей и агрегатов, в т.ч. путем разукомплектования до 25% грузовых автомобилей", - сказано в сообщении.

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По данным разведки, указанные действия оккупантов вызвали возмущение работников автомобильных предприятий на оккупированных территориях, которые вынуждены приводить рабочую технику в неисправное состояние, угрожающее длительными простоями, невыплатой заработной платы и увольнением водителей.

Источник: https://censor.net.ua/n3095134
 
 
 Топ комментарии
 
Нехай звернуться до Завгара, він дасть указівку.
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А теперь будет:
топаз, дай камаз!
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Владимир Путин, президент России, посетил московскую начальную школу. В одном из классов он рассказывал ученикам, насколько сильно государство и как оно заботится о гражданах. После этого, он спрашивает школьников, есть ли у них какие-либо вопросы. Один из учеников встает и говорит:
- Меня зовут Саша, и у меня есть два вопроса.
Путин соглашается ответить на каждый вопрос, а затем маленький ученик спрашивает:
- Почему Россия напала на Крым? И почему Россия отправила войска в Украину?
Путин говорит:
- Хорошие вопросы, я рад, что ты спросил меня об этом.
В этот момент раздался звонок на перемену, и дети сделали перерыв. После перерыва продолжаются вопросы. Другой школьник встает и говорит:
- Я Миша, и у меня есть четыре вопроса. Почему Россия напала на Крым? Почему Россия посылала войска в Украину? Почему звонок на перерыв был на 20 минут раньше? И где Саша?
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Совет форумчанПравила форума
 
Им пожрать Международный Красный Крест возит, а вы запчасти...
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А в чем сенсация ?
В Украине военкоматы не только разослали но и забрали часть техники ещё в 2014.
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Ну так, в Украине с этого начинали в армии после власти "крепких хозяйственников", а в ордле к этому творчески подошли под чутким руководством богатого и щедрого старшего брата... Окупанти почали вимагати в автопідприємств Донбасу запчастини на ремонт військової техніки, - ГУР - Цензор.НЕТ 9178
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Да дело не в политике, просто это новость из ряда:
"Разведка сообщила что предпинимателей Лугандонии заставляют платить налоги" или
"Разведка сообщила что в магазинах Лугандонии бесплатно не раздают продукты".
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на раше гуры ликвидациями занимаются-у нас сплетнями про запчасти в донецке... Оккупанты потребовали у автопредприятий Донбасса запчасти на ремонт военной техники, - ГУР - Цензор.НЕТ 1156
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Нехай звернуться до Завгара, він дасть указівку.
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Завгар обицял каждому по Ладе, но пока тока по фейсу...
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Наступний крок - для підтримки "вдупочленців" буде вводитись щомісячна плата за:
- пальне;
- продукти харчування;
- ліки та медичні препарати;
- теплі речі на зиму;
- дрова;
- інші потреби "молодих ресрублік".
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Это хорошо. Обозлит. Тратится никто не хочет.
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Если бы не они потребовали запчасти, то их потребовали бы солдаты НАТО! Окупанти почали вимагати в автопідприємств Донбасу запчастини на ремонт військової техніки, - ГУР - Цензор.НЕТ 331
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Владимир Путин, президент России, посетил московскую начальную школу. В одном из классов он рассказывал ученикам, насколько сильно государство и как оно заботится о гражданах. После этого, он спрашивает школьников, есть ли у них какие-либо вопросы. Один из учеников встает и говорит:
- Меня зовут Саша, и у меня есть два вопроса.
Путин соглашается ответить на каждый вопрос, а затем маленький ученик спрашивает:
- Почему Россия напала на Крым? И почему Россия отправила войска в Украину?
Путин говорит:
- Хорошие вопросы, я рад, что ты спросил меня об этом.
В этот момент раздался звонок на перемену, и дети сделали перерыв. После перерыва продолжаются вопросы. Другой школьник встает и говорит:
- Я Миша, и у меня есть четыре вопроса. Почему Россия напала на Крым? Почему Россия посылала войска в Украину? Почему звонок на перерыв был на 20 минут раньше? И где Саша?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты потребовали у автопредприятий Донбасса запчасти на ремонт военной техники, - ГУР
 
 
 
 
 
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