 Проходящие в Украине экологические акции - чья-то продуманная манипуляция, а не волеизъявление простых людей, - кандидат экономических наук Куруленко

Ответственность за это несут как политики, которые просто спекулируют на теме, так и сами граждане, которые страдают от своей экологической безграмотности, отмечается в блоге кандидата экономических наук, заслуженного природоохранника Украины Святослава Куруленко, опубликованном на OBOZREVATEL.

В качестве примера эксперт привел новость о проведении массовых акций в крупных промышленных центрах Украины под названием "Хочу дышать". Ее целью организаторы назвали комплексную модернизацию фильтрующего оборудования и установку дополнительных газоанализаторов на основных источниках выбросов, чего они потребовали от местных властей и от руководства предприятий, загрязняющих окружающую среду.

"Это отлично, правильно и это нужно сделать. Более того, к вопросам экологии должен применяться системный подход. И именно активная общественность должна контролировать экологический баланс между бизнесом и громадой. Иными словами, бизнес должен зарабатывать деньги, пополняя бюджеты и при этом не забывая про свою экологическую ответственность. С другой стороны, на законодательном уровне это и так выполняется. Любая экопрограмма предприятия разрабатывается совместно с компетентными госорганами и ими же утверждается. В контексте имплементации Директивы 2010/75/ЕС и введения в действия интегрированного разрешения крупные промышленные предприятия вынуждены внедрять так называемые наилучшие доступные технологии", - отметил Куруленко, добавив, что в данном случае участники акции превратили ее в "европопулизм", а не эффективный инструмент борьбы за чистые города.

Так, митингующие обращались к Министерству экологии и природных ресурсов с требованием немедленно принять европейские нормативы предельно допустимой концентрации загрязнения воздуха, воды и грунта, не учитывая тот факт, что в Украине многие нормативы выбросов вредных веществ значительно меньше, чем в таких, развитых странах, как, например, Германия.

"На этом фоне требования некоторых наших политиков звучат нелогично. В качестве примера нам говорят о европейских подходах при решении экологических проблем предприятий, и мы им и следуем, имплементируя Стандарты ЕС. Но говоря об их внедрении, при этом оставляя нормативы украинскими, мы загоняем ситуацию в тупик, так как ужесточение норм выше европейских уровней (а некоторые украинские нормативы в десятки, а иногда и в сотни раз выше европейских) приведет к большим финансовым затратам и сделает проблематичным внедрение тех же европейских Стандартов по применению тех самых наилучших доступных технологий", - подчеркивает эксперт.

Еще одна серьезная проблема, на которую обращает внимание Куруленко - это непрозрачность начисления экологических штрафов в Украине. Таким образом, средства от них идут не на улучшение экологических условий, а в неизвестные карманы. В совокупности с пока бессмысленными акциями протеста это лишь еще раз подтверждает, что всерьез заниматься природоохранной деятельностью в Украине никто не хочет.

"В сухом остатке: акции в масках и штрафные санкции не могут быть эффективными. Для улучшения экологической ситуации необходимы конкретные действия и план работ как для предприятий, так и для государственных органов. Не отрицаю, что существующая природоохранная система безбожно устарела. Но наказывать, при этом не предлагая конкретных решений и не способствуя их внедрению – путь в никуда... Поэтому пока у меня складывается ощущение, что проходящие в Украине экологические акции – чья-то продуманная манипуляция, а не волеизъявление простых людей. Такими методами можно поднять шумиху и хорошо пропиариться накануне выборов, но это никак не поможет населению промышленных городов "легче задышать", - подытожил Куруленко.