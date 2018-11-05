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 "Шансы на остановку "Северного потока-2" есть, и Украина продолжает бороться", - Витренко

Шансы на остановку строительства газопровода "Северный поток-2" еще остаются, несмотря на фактическую поддержку проекта правительством Германии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза" в Twitter.

Шансы на остановку Северного потока-2 есть, и Украина продолжает бороться, - Витренко 01

Это же мнение у себя на странице в Facebook высказал Главный исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. По его словам, несмотря на фактическую поддержку "Северного потока-2" правительством Германии шансы на его остановку еще есть.

Он отметил, что "план Б" в таком случае заключается в судах против "Газпрома", в которых Украина будет добиваться компенсации за отсутствие транзита. В частности, "Нафтогаз" будет использовать положение текущего транзитного контракта, которое дает ему право пересматривать тариф, и будет включать в расчет этого тарифа ускоренную амортизацию или экономическое обесценивание украинской ГТС как следствие отсутствия транзита после 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Северный поток-2: нужно юридически закрепить гарантию транзита газа через Украину, - посол Украины в ФРГ

Витренко подчеркнул, что у "Газпрома" есть возможность избежать необходимости компенсации этих расходов, но для этого ему следует отказаться от "Северного потока-2".

"В заключение прокомментирую заявления тех, кто говорит о необходимости смириться с "Северным потоком 2" и вместо борьбы развивать собственную добычу. Я не вижу логики в таких заявлениях. Собственную добычу нужно развивать в любом случае, это не зависит от борьбы против Северного Потока 2. На своем уровне мы увеличили добычу газа до рекордного за последние 23 года уровня - за счет применения новых технологий, а не за счет новых лицензий", - добавил он.

Шансы на остановку Северного потока-2 есть, и Украина продолжает бороться, - Витренко 02
Шансы на остановку Северного потока-2 есть, и Украина продолжает бороться, - Витренко 03

Также читайте: Украина накопила рекордный запас газа за последние 4 года, - "Нафтогаз"

Источник: https://censor.net.ua/n3095132
 
 
 Топ комментарии
 
премии пацанам выпишите пока не поздно
пусть мамам отправят
один в америку, а второй в мацкву
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ну как же витренко и кобелев будут без нефтегаза? а поток 2 их уничтожит
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и витренко с кобелевым остановят северный поток, вот так
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ну как же витренко и кобелев будут без нефтегаза? а поток 2 их уничтожит
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Ты ресурс ольгинское попутало. Украина защищает свои интересы и будет все делать,что бы вы нам вернули ворованное.
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и витренко с кобелевым остановят северный поток, вот так
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премии пацанам выпишите пока не поздно
пусть мамам отправят
один в америку, а второй в мацкву
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Шанси на зупинку "Північного потоку - 2" арешт коболєва і вітренка навесні 2019 року є.
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Только давление со стороны США может остановить этот Пакт Молотова-Риббентроппа-2. Поэтому политикам надо брать руки в ноги и вперёд в США к парламентариям. А те уже рыжему подскажут, как фрау канцлершу образумить.
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Це, скоріш за все, розмінна монета в спробах примусити ЄС приєднатись до антиіранських санкцій США.
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А вот хер там а не шансы...там пол германского правительства в газпроме
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Шансов на их арест нулевой, с таким баблом у них уже давно есть недвижимость за бугром, а после новых премиальных слиняют...
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Шансів на зупинку процесу подорожчання газу нема. Путєн не пройде!
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Как же Украина хочет получать деньги от агрессора, уму непостижимо. Как будто Украина от рождения должна что-то получать просто так и это право её от Всевышнего.
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Недоимперия должна все вернуть Украине, что украла! Теперь вы нам должны деньги за газ! Украина показала всему миру,россияне постоянно врали всем, что вам должны якобы деньги украинцы.
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Украине уже никто ничего не должен. А те кто были должны Украине - они всё ей простили. Вы независимы теперь.
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Должны! Еще и как должны! Вернете Крым,заплатите все репарации по Крыму и Донбассу.
"Газпром нам должен деньги. На сегодняшний день, после решения Стокгольмского арбитража, это уже почти 8,50 миллиардов долларов: 2,5 миллиарда долларов по решению Стокгольма и еще 6 миллиардов долларов - по решению украинских судов. Ну там пеня еще, каждый день капает. Гордитесь кацапы!)))
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Давай реквизиты банка - я тебе прямо сейчас твою доляху от долга переведу. 124 рубля.
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Будете вы все отдавать - ГОСУДАРСТВУ УКРАИНЫ.
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Ещё Яценюк в 2014 заявил, что в Украине нет никакого имущества России, арестовывать нечего...А решения украинских судов за пределами границы Украины, никакой законной силы не имеют....
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Надо было Пете спеть для Меркель на недавней встрече:

Постой, СП-2, не спешите класть трубы!
Не поздно взглянуть судьбе в глаза!
Пока еще не поздно нам сделать остановку,
фрау Меркель, нажми на тормоза! "Шанси на зупинку "Північного потоку-2" є, і Україна продовжує боротися", - Вітренко - Цензор.НЕТ 2794
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Справдi э куме.
-I яке?
-Притопим Витренко на участке строительства.Строику заморозят пока идёт следствие "Шанси на зупинку "Північного потоку-2" є, і Україна продовжує боротися", - Вітренко - Цензор.НЕТ 1991
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Не понимаю, почему РБ не вступает в борьбу за право транспортировать российский газ, вроде как с рф на одной волне.
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А кордони білоруські з ким крім рашки? "Шанси на зупинку "Північного потоку-2" є, і Україна продовжує боротися", - Вітренко - Цензор.НЕТ 6843
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Польша всё мечется между Германией и США.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Шансы на остановку "Северного потока-2" есть, и Украина продолжает бороться", - Витренко
 
 
 
 
 
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