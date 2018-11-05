 "Шансы на остановку "Северного потока-2" есть, и Украина продолжает бороться", - Витренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза" в Twitter.
Это же мнение у себя на странице в Facebook высказал Главный исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. По его словам, несмотря на фактическую поддержку "Северного потока-2" правительством Германии шансы на его остановку еще есть.
Он отметил, что "план Б" в таком случае заключается в судах против "Газпрома", в которых Украина будет добиваться компенсации за отсутствие транзита. В частности, "Нафтогаз" будет использовать положение текущего транзитного контракта, которое дает ему право пересматривать тариф, и будет включать в расчет этого тарифа ускоренную амортизацию или экономическое обесценивание украинской ГТС как следствие отсутствия транзита после 2020 года.
Витренко подчеркнул, что у "Газпрома" есть возможность избежать необходимости компенсации этих расходов, но для этого ему следует отказаться от "Северного потока-2".
"В заключение прокомментирую заявления тех, кто говорит о необходимости смириться с "Северным потоком 2" и вместо борьбы развивать собственную добычу. Я не вижу логики в таких заявлениях. Собственную добычу нужно развивать в любом случае, это не зависит от борьбы против Северного Потока 2. На своем уровне мы увеличили добычу газа до рекордного за последние 23 года уровня - за счет применения новых технологий, а не за счет новых лицензий", - добавил он.
пусть мамам отправят
один в америку, а второй в мацкву
зупинку "Північного потоку - 2"арешт коболєва і вітренка навесні 2019 року є.
"Газпром нам должен деньги. На сегодняшний день, после решения Стокгольмского арбитража, это уже почти 8,50 миллиардов долларов: 2,5 миллиарда долларов по решению Стокгольма и еще 6 миллиардов долларов - по решению украинских судов. Ну там пеня еще, каждый день капает. Гордитесь кацапы!)))
Постой, СП-2, не спешите класть трубы!
Не поздно взглянуть судьбе в глаза!
Пока еще не поздно нам сделать остановку,
фрау Меркель, нажми на тормоза!
-I яке?
-Притопим Витренко на участке строительства.Строику заморозят пока идёт следствие