 "Шансы на остановку "Северного потока-2" есть, и Украина продолжает бороться", - Витренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза" в Twitter.

Это же мнение у себя на странице в Facebook высказал Главный исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. По его словам, несмотря на фактическую поддержку "Северного потока-2" правительством Германии шансы на его остановку еще есть.

Он отметил, что "план Б" в таком случае заключается в судах против "Газпрома", в которых Украина будет добиваться компенсации за отсутствие транзита. В частности, "Нафтогаз" будет использовать положение текущего транзитного контракта, которое дает ему право пересматривать тариф, и будет включать в расчет этого тарифа ускоренную амортизацию или экономическое обесценивание украинской ГТС как следствие отсутствия транзита после 2020 года.

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Витренко подчеркнул, что у "Газпрома" есть возможность избежать необходимости компенсации этих расходов, но для этого ему следует отказаться от "Северного потока-2".

"В заключение прокомментирую заявления тех, кто говорит о необходимости смириться с "Северным потоком 2" и вместо борьбы развивать собственную добычу. Я не вижу логики в таких заявлениях. Собственную добычу нужно развивать в любом случае, это не зависит от борьбы против Северного Потока 2. На своем уровне мы увеличили добычу газа до рекордного за последние 23 года уровня - за счет применения новых технологий, а не за счет новых лицензий", - добавил он.





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