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Темы дня: Убийство Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины
  2005  56
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 Полиция свою работу выполнила. Соучастники и организатор задержаны. Дело за СБУ, - Геращенко о расследовании убийства Гандзюк

Заказчика убийства активистки Екатерины Гандзюк должна найти Служба безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко написал на странице в Facebook. Приводим его текст полностью.

"Гибель Кати Гандзюк.

Что дальше должны сделать правоохранители и власть?

1. По делу об убийстве Кати Гандзюк под следствием находится 5 человек во главе с предполагаемым организатором Сергем Торбиным. Четверо его соучастников - Вячеслав Вышневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович и Никита Грабчук дали исчерпывающие показания по тому, как организовывалось и исполнялось это бесчеловечное преступление. Поэтому заявления отдельных активистов о том, что расследование дела об убийстве Кати Ганздюк провалено, - не соответствует действительности. Предполагаемый организатор до вчерашнего дня молчал или заявлял о том, что его оговаривают его подельники. После смерти Кати он стал перед выбором - навсегда остаться за решёткой или сдать заказчика, если таковой был.

2. На сегодня есть два криминальных производства в рамках которого расследуется убийство Кати Гандзюк. Одно из них, в рамках которого задержано 5-ро подозреваемых, расследуется Национальной полицией. Другое, в рамках которого идёт поиск возможного заказчика жестокого убийства, расследуется в СБУ. Эти два дела должны быть объединены в одно. Кто будет дальше его расследовать, в рамках поиска возможного заказчика, - должна определить Генеральная прокуратура.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Смерть Гандзюк не должна оставаться безнаказанной, - Парубий. ВИДЕО

3. О возможном заказчике убийства Кати Гандзюк. На сегодня, о том кто это, точно знает только два человека - Сергей Торбин, и тот кто ему заказал это преступление. Полиция свою работу выполнила. Все соучастники и организатор задержаны. Дело за СБУ, которому поручено найти заказчика убийства.

4. Верховная Рада может и должна создать временную следственную комиссию для парламентского контроля за расследованием дела об убийстве Кати Гандзюк. Такое постановление зарегистрировано сегодня в Верховной Раде. Я один из соавторов, наряду с группой моих коллег. Уверен, что завтра Верховная Рада проголосует за создание следственной комиссии.

5. Также считаю, что суд по убийцам Кати Гандзюк должен состояться в Киеве, а не в Херсоне. С одной стороны, для того, чтобы избежать субъективных факторов - в Херсоне Катя многим наступила на хвост, а с другой стороны - чтобы все средства массовой информации и гражданские активисты могли принять участие в суде и знать правду о обстоятельствах убийства Кати".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Если завтра Парубий не ставит создание временной следственной комиссии по нападениям на активистов на голосование в Раде, мы будем блокировать трибуну, - Найем. ВИДЕО

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антон Геращенко - организатору нападения на Гандзюк Торбину: Иного приговора, кроме как пожизненного заключения тебе не светит, если не сдашь заказчика

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходили митинги-реквиемы.

Источник: https://censor.net.ua/n3095126
 
   
 Топ комментарии
 
Понятно, опять ничего не хотят делать, т.к. бабки уже перечислены за замятие дела. Пупсик прикормлен и жиром намазан.
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Пора на арену появится ирине луценко.
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А вот Офшорник вчера именно полицию призвал найти убийц. Кто-то вчера из вас перебрал
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в США так и не нашли заказчика убийства Кеннеди. А ты хочешь чтобы убийство мелкой сошки раскрыли за считанные недели?
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возвел дело Кеннеди в абсолют? Всё, никого не ищем, организаторы в шоколаде - потому что "заказчика убийства Кеннеди не нашли"?
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Понятно, опять ничего не хотят делать, т.к. бабки уже перечислены за замятие дела. Пупсик прикормлен и жиром намазан.
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то есть то, что арестованы и заказчик и организатор - это "ничего не хотят делать"?


маму вашу..
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ну ви і брехун. затримано 5 осіб безпосередніх виконавців. Жертва опізнала особу, яка вилила на неї кислоту. Далі -справа за судом.
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Пора на арену появится ирине луценко.
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Да "очередь" медленно движется, бюрократия виновата, не успевает всех "заявителей" обслужить. Но вы не переживайте, ириша успеет вовремя затарится...
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А вот Офшорник вчера именно полицию призвал найти убийц. Кто-то вчера из вас перебрал
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Юга вже каже гоп...
А на самом деле, там не всё так гладко. Уже опубликовали выписку из свидетельства о смерти, где чёрным по белому стоит, что смерть наступила от отрыва тромба. Это для адвокатов - сладкая конфета, т.к. ожоги - не прямая причина смерти...
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Сегодня уже опровергли про тромб. Сказали результаты экспертизы будут завтра
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тромб - прямое следствие постожогового состояния,адвокаты могут попробовать доказать обратное - но не смогут..
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Ага, я тоже не понимаю!
Хотя заметил тенденцию - все "неудобные" дела которые передали СБУ - там исчезают!
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создадут еще один комитет, нет еще два комитета. Подпишут еще 10, нет 20 бумажек. Выступят с громкими заявлениями в течение еще трех, нет двух дней. Ииии..... новый позор или преступление перекроют последний шум по преступлению предыдущему. И так далее, и так далее, и так далее.
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Понятно что сделали. Затянули процесс, следы и улики уничтожены. Теперь дело за СБУ, да, именно они должны дать возможность "рыбке" по крупней свалить со страны. А потом дело за нашими высокоморальными и честными судами, где должны принять решение что она сама себя облила кислотой дабы дискредитировать власть и расшатать лодку. Да и вообще, агентом кремля она была!
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сдать дело практически готовым к суду за 2-3 месяца - это называется "затянуть дело"?

вы больные на голову. лечитесь.
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Соевый эксперт нарисовался. Да БЕЛЯКОВ, это и назывется затянуть процесс... 3 месяца, условно "поймана" только такая как ты шестерка. И то, оно или выйдет по решению "суда" в скорем будущем или 33 раза на заточку в СИЗО упадет. Хотя кому я это рассказываю...
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Заказчика убийства активистки Екатерины Гандзюк должна найти Служба безопасности Украины
Источник: https://censor.net.ua/n3095126
Семочко, ау, ты хде?
Харэ бабло листать в Крыму, займись делом. Полиция свою работу выполнила. Соучастники и организатор задержаны. Дело за СБУ, - Геращенко о расследовании убийства Гандзюк - Цензор.НЕТ 5067
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А при чому тут розвідка СБУ? Це не їх напрямок.
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Ну если не считать разведку СБУ, бухгалтерию СБУ, кладовщиков СБУ, водителей СБУ, охранников СБУ,начальников отделов СБУ, секретарей СБУ, менеджеров СБУ .... То в СБУ уже никого не осталось, кто мог бы заниматься этим делом.
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А как обстоят дела с заказчиком? Такой же "висяк", как и по делу Гонгадзе? Полиция свою работу выполнила. Соучастники и организатор задержаны. Дело за СБУ, - Геращенко о расследовании убийства Гандзюк - Цензор.НЕТ 6569
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нет. Этому делу всего 2 или 3 месяца, а делу Гонгадзе - больше 20 лет. Улавливаешь разницу?
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Не улавливаю. А делу Шеремета тоже 20? Поліція свою роботу виконала. Співучасників та організатора затримано. Справа за СБУ, - Геращенко про розслідування вбивства Гандзюк - Цензор.НЕТ 8254 Или, может, назовешь мне ХОТЬ ОДНО раскрытое резонансное убийство или имя ХОТЬ ОДНОГО топ-коррупционера (или даже не топ), отбывающего тюремный срок? ЗА 4,5 (!!!!!) ГОДА!
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Организатор мог и не знать заказчика.
Но заказчик, почему-то, вышел именно на Торбина....
Значит заказчик знал, что Торбин способен организовать это убийство.
Уверен, что они планировали убийство, а не нанесение увечья.
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Вашу впевненість нікуди не пришиєш. Потрібні докази. У вас вони є?
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Прикольная у Тохи работа...мети себе метлой....и наверное высокооплачиваемая, высокоинтелектуальная...
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Соучастники и организатор задержаны



А организатор не типа знает, кто заказчик?
Или он может глухой, слепой и немой?
Если сплавили СБУ, значит все прокурорские уже свои откаты получили, осталась только надежда на СБУ, но там тоже схемщиков полно, просто к откатам добавится нолик.
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если ты умеешь заставить говорить человека, который говорить не хочет - ты гений. Иди в сыск. Будешь главным следователем по особо важным делам.
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Давай начнем от обратного
Ты возьмешь на работу каменщика который не умеет ложить кирпичи?
Или ты может возьмешь плотника, который не умеет забивать гвозди?
Или для этого гении нужны?
Следователей учат "развязывать" языки, причем без "паяльника в заднице", иначе эти люди не соответствуют занимаемой должности.
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паяльнік нізя, но мона семітіровать
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Вже стало прикметою - коли вилазить жирна свинюка тоня геращенко, значить справа 100 %-во розвалиться.
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Заказчика назовите. Пока он или они гуляют на свободе, ничего не закончено Поліція свою роботу виконала. Співучасників та організатора затримано. Справа за СБУ, - Геращенко про розслідування вбивства Гандзюк - Цензор.НЕТ 7801
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Скоріш всього - вона сакральна жертва для інформприводу. Якщо виконавці - всі "патріоти-добровольці", то замовник (замовники) - теж з цього ж кругу.
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Расскажите ещё про инопланетян и прочую хрень. Честного человека убили за то что она мешала воровать. Теперь хотелось бы знать кто заказал
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У Гандзюк були проблеми з відомим у Херсоні русскаміравцєм і борцем з баригами Стрємоусовим.
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І тому "руськамировці" і бариги найняли "патріотів- добровольців"?
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А Стрємоусов доволі вдало корчить з себе патріота. Інколи аквафрешем вимахує, правда, але загалом свою боротьбу проти України непогано маскує під боротьбу за трудовий народ.
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порохоботов кинули на амбразуру, отмывать шефа от коричневой жижи.
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Заказчик - перекрашенные рыги в вышиванках, занимающие посты во вех властных структурах. Их кураторы - рыги,сбежавшие в рашу уроды. Исполнители - дезиформированные АТО-шники. Ганзюк сделали сепаркой, распостраняя грязные фейки в СМИ. Кто лил грязь на Ганзюк и угрожал ей, тот и есть заказчик. История длилась давно, ещё до покушения. МВС ничего не делало. В итоге - убийство. Добились своей цели: убрали Ганзюк и дискредитировали патриотов.
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Чёрный юмор, знаю, но получаеццо, что сидеть и голодать в сРаше безопаснее, чем быть активистом в Украине! Написал это и акуел , это же полный пистец! Неяк жудасна сталася.
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Ти муділо за зняття недоторканості голосуй, а не за створення ТСК з недолугих депутатів, які в слідство будуть лізти...
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У нас полиция выполняет свои функции только под давлением общественности.
Не трогайте Авакова - а то путлер нападёт. Поліція свою роботу виконала. Співучасників та організатора затримано. Справа за СБУ, - Геращенко про розслідування вбивства Гандзюк - Цензор.НЕТ 8844
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як Торбін не здасть , то що, менти, вмиєте руки?? Досліджуйте, бладь, його зв'язки, ШУКАЙТЕ, козли! А то вже готуєте відступ, мовляв ''він не каже хто''...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция свою работу выполнила. Соучастники и организатор задержаны. Дело за СБУ, - Геращенко о расследовании убийства Гандзюк
 
 
 
 
 
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