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 Политика Украины, Общество
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 Объединительный собор может состояться до конца ноября, - Парубий

Соглашение, подписанное Президентом Украины и Вселенским патриархом 3 ноября, будет способствовать ускорению процесса проведения всеукраинского объединительного собора, который может состояться до конца ноября.

Об этом сказал Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"В субботу было подписано важное и без сомнения историческое соглашение между государством Украина и Вселенской патриархией, гарантирующее создание единой поместной Украинской православной церкви и предоставления ей Томоса об автокефалии. С божьей помощью мы уверенно идем к нашей вековой цели - созданию единой поместной Украинской православной церкви, и подписанное соглашение дает нам уверенность надеяться, что уже до конца ноября будет проведен всеукраинский объединительный собор. И я уверен, что никакие темные силы не смогут остановить этот процесс, и я уверен, что нам помогает Бог. Спасибо Вселенскому патриарху Варфоломею за его отеческую опеку над украинским народом и будущим нашей церкви", - отметил Парубий.

Как сообщалось, в субботу, 3 ноября, Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Источник: https://censor.net.ua/n3095125
 
   
 Топ комментарии
 
документ, подвисанные 03.11.18г между Порохом и Варфоламеем, действительно исторический и эпохальный.. в нем изложена юридическая процедура создания Православной Церкви в Украине, с точки зрения канонического права.. а также этот документ важен с точки зрения защиты Украиной своей Церкви от будущих нападок Мацквы и РПЦ с намерением отменить или оспорить в решения Константинопольского патриархата, Вехрховной Рады и указа Президента Украины...
и таки да, это решение будут в будущем изучать в школах и ВУЗах и духовных академиях.. оно действительно историческое..
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Чем Парубию лучше заняться, не тебе, гавнюк, судить. А шару будешь требовать от Юли, если она станет президентом. Но тогда тебе будет не до этого. Будешь думать, как снова вырваться из стойла московского.
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Ленинские внучата-октябрята..Пионер всем детям пример...Комсомолец-доброволец...Коммунист-серцем чист...Протестант-сектант....Православный Патриарх совсем не олигарх
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А что написано в Конституции Украины по поводу подписания "историческго соглашения между государством Украина и Вселенской патриархией, гарантирующее создание единой поместной Украинской православной церкви и предоставления ей Томоса об автокефалии"?
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А что говорится в Конституции об оккупации рашкой Крыма, и убийстве украинцев на Донбассе?
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Агресія московської церкви проти України_русі почалася в 1448 році.
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Что «допустим»?
Свинороссы развязали войну против Украины 22/02/2014 года.
Так кто тогда по твоему, свиноросс мокшанский, должен был объявить войну согласно Конституции ?

Отвечай.
Или опять сольешься?
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Напоминаю:
Янукович В.Ф. - президент Украины: 25.02.2010 - 22.02.2014.
Лебедев П.В (гражд. РФ!). - министр обороны Украины с 24.12.2012 - 27.02.2014.
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Конституція України
Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.
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В Конституції України написано, що вона конституція України і немає діла до цього тамбовських вовків.
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Палубий, лучше бы ты, Гавнюк, занялся отменой повышеня цены на газ, отменой неприкосновенности и пр. НУЖНЫМИ для нас всех делами. А Томосом и пр. церковными делами наши попы и сами разберутся без твоего свинячьего рыла.
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Чем Парубию лучше заняться, не тебе, гавнюк, судить. А шару будешь требовать от Юли, если она станет президентом. Но тогда тебе будет не до этого. Будешь думать, как снова вырваться из стойла московского.
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скажи рыба(с)
ничего личного , спикер всё таки
лучше всех по идее разговаривать должен
в нормальной стране))
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Пофигу было бы, как он разговаривает, если бы честно работал НА СТРАНУ, НА НАРОД.
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документ, подвисанные 03.11.18г между Порохом и Варфоламеем, действительно исторический и эпохальный.. в нем изложена юридическая процедура создания Православной Церкви в Украине, с точки зрения канонического права.. а также этот документ важен с точки зрения защиты Украиной своей Церкви от будущих нападок Мацквы и РПЦ с намерением отменить или оспорить в решения Константинопольского патриархата, Вехрховной Рады и указа Президента Украины...
и таки да, это решение будут в будущем изучать в школах и ВУЗах и духовных академиях.. оно действительно историческое..
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ага как 27 съезд кпсс, только кто теперь о нем помнит?
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Це просто якийсь абзац. А що з цього приводу думають усякі реви, розенки, супрунихи, коболєви і вітренки? Хто ще не відзначився у цій темі?
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порося носится с Томосом как прыщавый с Голодомором, обгаживая саму идею своим присутствием.
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Моя точка зрения.Не смотря на кошачью суету ,собор в ноябре не состоится.Причин много.Но главная -Порошенко.Константинополь не подчиняется Пете.У него свои планы и они не совпадают с потребностями наших главбонз.Украина уже вышла из под юрисдикции РПЦ-ФСБ.Есть 2 митрополита от Константинополя и им виднее ,когда проводить объединительный собор.Для начала надо решить вопрос промосковских попов!Эта саранча сгрызёт любого.А в этом вопросе конь не валялси!Нужно не спешить ,а щемить не по децки этих ордынских шайтанов.Отобрать все здания,построенные не на поповские сбережения.Запретить , и конфисковать,как запретили и конфисковали Иегов на скрепной Папуасии.Под эту сурдинку обменять наших попов на наших узников в Папуассии.Когда они засуетятся под амофор Константинополя,нужно устроить кастинг на знание Богословия украинскою.Тогда можно и проводить собор,но промосковщину лишить права голоса на 20 лет,иначе получим реванш!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбъединительный собор может состояться до конца ноября, - Парубий
 
 
 
 
 
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