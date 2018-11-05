 Объединительный собор может состояться до конца ноября, - Парубий

Об этом сказал Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"В субботу было подписано важное и без сомнения историческое соглашение между государством Украина и Вселенской патриархией, гарантирующее создание единой поместной Украинской православной церкви и предоставления ей Томоса об автокефалии. С божьей помощью мы уверенно идем к нашей вековой цели - созданию единой поместной Украинской православной церкви, и подписанное соглашение дает нам уверенность надеяться, что уже до конца ноября будет проведен всеукраинский объединительный собор. И я уверен, что никакие темные силы не смогут остановить этот процесс, и я уверен, что нам помогает Бог. Спасибо Вселенскому патриарху Варфоломею за его отеческую опеку над украинским народом и будущим нашей церкви", - отметил Парубий.

Как сообщалось, в субботу, 3 ноября, Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.