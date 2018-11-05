 Iron Wolf: Украинские бойцы примут участие в учениях НАТО в Литве, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Twitter.
"Украинские военные правоохранители отправляются на учения "IRON WOLF" в Литву", - сказано в сообщении.
Отмечается, что участие в маневрах примут около 20 стран-членов и партнеров НАТО.
"Украинских военных правоохранителей будут представлять военнослужащие взвода Военной полиции ЛитПолУкрБрига", - добавили в ведомстве.
😂😂😂😂😂😂😂
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/11/05/117483/russkoe-oruzhie--v-armii-kipra-slomalis-vse-russkie-voennye-vertolety-stoyaschie-na-vooruzhenii-etoj-strany.shtml
тоже "очень любят" русню