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 Iron Wolf: Украинские бойцы примут участие в учениях НАТО в Литве, - Минобороны

Украинские военные правоохранители отправляются в Литву на военные учения Iron Wolf, в которых примут участие страны НАТО и союзники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Twitter.

"Украинские военные правоохранители отправляются на учения "IRON WOLF" в Литву", - сказано в сообщении.

Отмечается, что участие в маневрах примут около 20 стран-членов и партнеров НАТО.

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"Украинских военных правоохранителей будут представлять военнослужащие взвода Военной полиции ЛитПолУкрБрига", - добавили в ведомстве.

Iron Wolf: Украинские бойцы примут участие в учениях НАТО в Литве, - Минобороны 01

Источник: https://censor.net.ua/n3095124
 
   
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РУССКОЕ ОРУЖИЕ. В армии Кипра сломались все русские военные вертолеты, стоящие на вооружении этой страны
😂😂😂😂😂😂😂

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/11/05/117483/russkoe-oruzhie--v-armii-kipra-slomalis-vse-russkie-voennye-vertolety-stoyaschie-na-vooruzhenii-etoj-strany.shtml
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Лучше бы по-немецки назвали - Eisenwolf, чтобы у ваты пердачеллы воспламенились
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Та лучше сразу Вервольф, чего там миндальничать!
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Машингевер нох иммер нихт начиналь шутцен - алляйн русс берайтс им кальсонен шайзен Iron Wolf: Українські бійці візьмуть участь у навчаннях НАТО в Литві, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8598
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кацапен хабен гуте шансе нох аймаль дизе шарфе эмпфиндунген анпробирен..
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симпатичные пацаны,
тоже "очень любят" руснюIron Wolf: Українські бійці візьмуть участь у навчаннях НАТО в Литві, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1444
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Цензор.НЕТНовостиОбществоIron Wolf: Украинские бойцы примут участие в учениях НАТО в Литве, - Минобороны
 
 
 
 
 
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