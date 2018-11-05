 Iron Wolf: Украинские бойцы примут участие в учениях НАТО в Литве, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Twitter.

"Украинские военные правоохранители отправляются на учения "IRON WOLF" в Литву", - сказано в сообщении.

Отмечается, что участие в маневрах примут около 20 стран-членов и партнеров НАТО.

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"Украинских военных правоохранителей будут представлять военнослужащие взвода Военной полиции ЛитПолУкрБрига", - добавили в ведомстве.