 В Украине создано 838 ОТГ, до 2020 года должно быть около 1450, - Зубко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на открытии двухдневной Инвестиционной конференции для громад "Стратегическое развитие и инвестиции" сказал Вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"На сегодня мы имеем 838 объединенных территориальных громад, где уже изменена система менеджмента: это - есть глава, есть совет, возможность принятия стратегии, возможность и, самое главное, выполнение этой стратегии конкретно по направлениям, конкретно по созданию той инфраструктуры, которая позволяет потом привлекать инвестиции", — отметил Зубко.

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Он подчеркнул, что до 2020 года объединение территориальных громад должно быть завершено.

По словам чиновника, перспективным планом предусмотрено 1216 ОТГ. Всего в Украине должно быть 1400-1450 объединенных тергромад.

Инвестиционная конференция для громад "Стратегическое развитие и инвестиции" проходит в Киеве 5-6 ноября. Цель конференции — помочь ОТГ научиться работать с инвесторами.

Конференция собрала более 350 участников, среди которых представители 75 громад-участниц программы USAІD DOBRE, представители бизнеса и инвестиционных фондов, исполнители проектов международной технической помощи, центральных и региональных органов власти. Конференция проходит при поддержке программы Агентства США по международному развитию (USAID) "Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность" (DOBRE) совместно с партнером программы Украинским кризисным медиа-центром.

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