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Все про:Зубко (378) децентрализация (387) ОТГ (17)

 В Украине создано 838 ОТГ, до 2020 года должно быть около 1450, - Зубко

В целом до 2020 года должно быть создано 1400-1450 объединенных территориальных громад.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на открытии двухдневной Инвестиционной конференции для громад "Стратегическое развитие и инвестиции" сказал Вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"На сегодня мы имеем 838 объединенных территориальных громад, где уже изменена система менеджмента: это - есть глава, есть совет, возможность принятия стратегии, возможность и, самое главное, выполнение этой стратегии конкретно по направлениям, конкретно по созданию той инфраструктуры, которая позволяет потом привлекать инвестиции", — отметил Зубко.

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Он подчеркнул, что до 2020 года объединение территориальных громад должно быть завершено.

По словам чиновника, перспективным планом предусмотрено 1216 ОТГ. Всего в Украине должно быть 1400-1450 объединенных тергромад.

Инвестиционная конференция для громад "Стратегическое развитие и инвестиции" проходит в Киеве 5-6 ноября. Цель конференции — помочь ОТГ научиться работать с инвесторами.

Конференция собрала более 350 участников, среди которых представители 75 громад-участниц программы USAІD DOBRE, представители бизнеса и инвестиционных фондов, исполнители проектов международной технической помощи, центральных и региональных органов власти. Конференция проходит при поддержке программы Агентства США по международному развитию (USAID) "Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность" (DOBRE) совместно с партнером программы Украинским кризисным медиа-центром.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095122
 
 
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ОПГ они создают, феодальные княжества с беспредельщиками князьками. О очищении власти и подготовке кадров речи не идет!
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Так і є. Тільки головна мета - це розкол України. Тому так звана децентралізація фінансується з Євросоюзу.
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Дайош 1400 громад к ХХ съезду БПП. Выполним и перевыполним!
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помните, в феврале 18 года американцы покрошили кацапов под Дейр-аз-Зором?
Работая с этой "птички" - https://www.youtube.com/watch?v=aIhBKw7Y348

Powerful & Devastating 40mm BOFORS L/60 Cannon & 105mm M-102 Howitzer.
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это он намекает на то шо децентрализация на которую нагибало хуйло своих украинских партнёров успешно состоялась?
интересно и чего петр алексеич скромно молчит по этому поводу
безвиз
децентрализация
томос
... ну да, как то не звучит(
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Кількість тих, хто очолює і керує все пухне і пухне, грошей на їх утримання треба все більше і більше. Країна під їх керуванням ніяк не навчиться стільки заробляти, а зовнішні позичальникі під управлінців і керманичей гроші не дають. Проблема ще й в тому, що в кожного керманича є діти і онуки, яким він, звісно ж, не ворог і не хотів би, аби вони здобували собі хліб десь на виробництві, а лише десь хай на невеличкій, але керівній посаді. Отак і формується національна "еліта", хай їй грець.
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И это, бл..ть добровольное объединение? По плану?
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Профанація! В Україні на сьогоднішній день законно не зареєстровано ні однієї громади , зі своїм статутом і загальними зборами громадян , як того вимагає закон. Те що вони називають децентралізацією , комуняки називали коллективізацією. Суть та сама. Приклад : Громаді селища Дослідницьке , Київської обл., маючи на руках рішення загальних зборів жителів, а також зареєстрований у Мінюсті статут громади відмовляють в реєстрації на районному рівні. Вже відбулося більше десятка судових засідань. Вже дійшло до маразму , суддя в рішенні пише - "не подобається позивач". Головна причина 1000 га не розпайованої землі , яка після реєстрації на законних підставах має відійти громаді і яку вони використовують в своїх тіньових схемах , не сплачуючи податків.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине создано 838 ОТГ, до 2020 года должно быть около 1450, - Зубко
 
 
 
 
 
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