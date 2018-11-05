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 Москва должна признать, что украинский народ имеет право на автокефалию, - Вселенский патриарх об РПЦ

Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал разрыв РПЦ отношений с Константинополем из-за подготовки автокефалии Украинской церкви.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом пишет греческое издание Оrthodoxia.info.

Позицию РПЦ относительно автокефалии Украинской церкви Варфоломей прокомментировал во время литургии в кафедральном соборе Святого Георгия в Стамбуле.

"Когда наши северные братья говорят о расколе, мы говорим о любви...Церковь-Мать с этой любовью пытается решить теперь церковную проблему Украины...Москва должна признать, что украинский народ, который несправедливо, в течение некоторого времени находился под их юрисдикцией или, если точнее, под их администрацией, имеет право на церковную независимость, автокефалию от Матери-Церкви", - сказал Варфоломей. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ничего не меняет", - в РПЦ прокомментировали соглашение между Украиной и Вселенским патриархатом

Как сообщалось, в субботу, 3 ноября, Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Также на Цензор.НЕТ: Если РПЦ усомнилась в правах Вселенского патриарха, она должна отречься от собственной автокефалии, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча)

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Источник: https://censor.net.ua/n3095113
 
   
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Варфоломей отлично потроллил кацапов и гундяевскую секту))
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Все будет Томос...это и ежу понятно. А то что пердаки РПЦ горят, так это приятное к нему дополнение)))
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северные братья русни вообще то чукчи эвенки хакассы и коряки, и прочие монголоидные свинособаки.
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Тут он немного ошибся по поводу братьев.Овцы заблудшие.
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северные мышебратья сектанты-раскольники монголо-татарского шайтаната. ... "Коли наші північні брати кажуть про розкол, ми говоримо про любов", - Вселенський патріарх про РПЦ - Цензор.НЕТ 485
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А точнее еретики и сатанисты-раскольники
Москва мусить визнати, що український народ має право на автокефалію, - Вселенський патріарх про РПЦ - Цензор.НЕТ 7235
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О любви к еретикам и сатанистам, может говорить только истинная Церковь - Украина всегда наступала и наступает, на те же грабли, которые выливаются ей, КРОВЬЮ И БОЛЬЮ!...
ВЕКАМИ!!!....(
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Мудрый отец комментирует истерику слабоумного, злобного и незаконнорожденного ребёнка.
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кого интерисует признают там что то кацапы или не признают?
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нахер нам ихнее признание?
пусть наши "северные братья" идут лесом. в свои заповедные ипеня
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*масква * іде на юух...*загоряти *.. "Коли наші північні брати кажуть про розкол, ми говоримо про любов", - Вселенський патріарх про РПЦ - Цензор.НЕТ 2515.
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."Коли наші північні брати кажуть про розкол, ми говоримо про любов", - Вселенський патріарх про РПЦ - Цензор.НЕТ 9770..
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московские попы, как порядочные сектанты, теперь просто обязаны спалить себя в сарае вместе со своей паствой.
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«Наши северные братья должны признать право украинского народа...». Не мечтайте, этого не будет НИКОГДА. Но это Вас не должно волновать.
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"Панувати в своїй хаті не дамо нікому".Это и вопросов религии тоже касается.
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Рогаті не підуть на це, вони ніколи не визнають це, тому нам треба готуватись до більш сильного скиглення та підстав з боку кацапів!!!!
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Зачем от бесноватых ожидать каких-либо признаний? Чтобы повышать их самооценку? Они должны принять либо не принять решение об автокефалии для Украины. И сами должны получить оценку Варфоломея.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМосква должна признать, что украинский народ имеет право на автокефалию, - Вселенский патриарх об РПЦ
 
 
 
 
 
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