 Москва должна признать, что украинский народ имеет право на автокефалию, - Вселенский патриарх об РПЦ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом пишет греческое издание Оrthodoxia.info.

Позицию РПЦ относительно автокефалии Украинской церкви Варфоломей прокомментировал во время литургии в кафедральном соборе Святого Георгия в Стамбуле.

"Когда наши северные братья говорят о расколе, мы говорим о любви...Церковь-Мать с этой любовью пытается решить теперь церковную проблему Украины...Москва должна признать, что украинский народ, который несправедливо, в течение некоторого времени находился под их юрисдикцией или, если точнее, под их администрацией, имеет право на церковную независимость, автокефалию от Матери-Церкви", - сказал Варфоломей.

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Как сообщалось, в субботу, 3 ноября, Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.