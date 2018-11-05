 Коломойский использует иностранные СМИ для дискредитации Порошенко перед выборами, - Washington Times

Об этом пишет спецкорреспондент The Washington Times, эксперт по странам СНГ L Todd Wood в статье "Украинские медиа-войны: олигархи сражаются за аудиторию перед выборами в Украине".

Автор отмечает, что в США в последние годы СМИ стали полем битвы за власть. "Однако Украина с ее необузданной коррупцией оказалась нулевой для этой современной, несмертельной войны, поскольку олигархи, владеющие СМИ, пытаются сформировать реальность на местах в Киеве", - пишет он.

В качестве примера автор приводит фильм "Олигархи", подготовленный расследовательским отделом "Аль-Джазиры" в начале этого года. В фильмы описывались попытки окружения Виктора Януковича вернуть часть средств, замороженных властями после того, как он покинул страну в 2014 году. Журналисты объясняют, что бизнесмен Сергей Курченко (он же "Кошелек Януковича") перепродал эти активы депутату Верховной Рады Украины Александру Онищенко и российскому предпринимателю с установленными преступными связями Павлу Фуксу (он же Фукс). Оба они, в свою очередь, пытались "разморозить" активы, используя свое предполагаемое влияние на президента Петра Порошенко.

Автор утверждает, что заказчиком фильма о коррупции стал бежавший из Украины олигарх Игорь Коломойский. В подтверждение тезиса о том, что за расследованиями "Аль-Джазиры" стоит Игорь Коломойский, журналист приводит тот факт, что за несколько месяцев до премьеры фильма "Аль-Джазира" на веб-сайте украинского журналиста Александра Дубинского, ведущего принадлежащего Коломойскому телеканала "1+1", вышла статья, в которой излагались основные тезисы фильма "Олигархи".

"Это пример того, как олигархические СМИ могут пытаться влиять на мнение на местах", - подчеркивает журналист.

Журналист отмечает, что инвестиционная компания ICU, с Валерией Гонтаревой в качестве бывшего руководителя, также стали объектом черного пиара и расследований "Аль-Джазиры" и отмечает, что за этими нападками также скорее всего стоит Игорь Коломойский, который пытается вернуть 5 миллиардов долларов, не упомянутые в фильме "Аль-Джазиры".

"НБУ во главе с Валерией Гонтаревой национализировал крупнейший коммерческий банк страны "ПриватБанк". К моменту национализации "дырка" в финансах банка, полностью контролируемого олигархом Игорем Коломойским, составила более $5 млрд. А Верховный суд Лондона заморозил более $2,5 млрд, принадлежащих господину Коломойскому в связи с делом "ПриватБанка". Похоже, что здесь есть много материала для нового документального фильма, так как это история, которая до сих пор не предана большой огласке", - отмечает автор.

По словам управляющего партнера ICU Константина Стеценко, политическая борьба в предвыборный год является основной причиной различных нападений, с которыми сталкиваются ICU в Украине и в международной прессе. Хотя некоторые из бывших сотрудников ICU были ключевыми фигурами недавних украинских реформ, он говорит, что компания не связана ни с ними, ни с политикой.

"Одно можно сказать наверняка: Украина, похоже, продолжит предоставлять множество материалов для тех, кто хочет сделать хороший документальный фильм. С приближением президентских выборов в марте 2019 года информационная война только усилится и в Украине, и в США", - резюмирует автор.