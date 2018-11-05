EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины
  5000  72
Материалы по теме:
Все про:выборы (20590) Коломойский (877) олигарх (495)

 Коломойский использует иностранные СМИ для дискредитации Порошенко перед выборами, - Washington Times

"Украинские олигархи умеют создавать истории, подделывать документы и даже проводить уголовные расследования".

Об этом пишет спецкорреспондент The Washington Times, эксперт по странам СНГ L Todd Wood в статье "Украинские медиа-войны: олигархи сражаются за аудиторию перед выборами в Украине".

Автор отмечает, что в США в последние годы СМИ стали полем битвы за власть. "Однако Украина с ее необузданной коррупцией оказалась нулевой для этой современной, несмертельной войны, поскольку олигархи, владеющие СМИ, пытаются сформировать реальность на местах в Киеве", - пишет он.

В качестве примера автор приводит фильм "Олигархи", подготовленный расследовательским отделом "Аль-Джазиры" в начале этого года. В фильмы описывались попытки окружения Виктора Януковича вернуть часть средств, замороженных властями после того, как он покинул страну в 2014 году. Журналисты объясняют, что бизнесмен Сергей Курченко (он же "Кошелек Януковича") перепродал эти активы депутату Верховной Рады Украины Александру Онищенко и российскому предпринимателю с установленными преступными связями Павлу Фуксу (он же Фукс). Оба они, в свою очередь, пытались "разморозить" активы, используя свое предполагаемое влияние на президента Петра Порошенко.

Автор утверждает, что заказчиком фильма о коррупции стал бежавший из Украины олигарх Игорь Коломойский. В подтверждение тезиса о том, что за расследованиями "Аль-Джазиры" стоит Игорь Коломойский, журналист приводит тот факт, что за несколько месяцев до премьеры фильма "Аль-Джазира" на веб-сайте украинского журналиста Александра Дубинского, ведущего  принадлежащего Коломойскому телеканала "1+1", вышла статья, в которой излагались основные тезисы фильма "Олигархи".

"Это пример того, как олигархические СМИ могут пытаться влиять на мнение на местах", - подчеркивает журналист.

Журналист отмечает, что инвестиционная компания ICU, с Валерией Гонтаревой в качестве бывшего руководителя, также стали объектом черного пиара и расследований "Аль-Джазиры" и отмечает, что за этими нападками также скорее всего стоит Игорь Коломойский, который пытается вернуть 5 миллиардов долларов, не упомянутые в фильме "Аль-Джазиры".

"НБУ во главе с Валерией Гонтаревой национализировал крупнейший коммерческий банк страны "ПриватБанк". К моменту национализации "дырка" в финансах банка, полностью контролируемого олигархом Игорем Коломойским, составила более $5 млрд. А Верховный суд Лондона заморозил более $2,5 млрд, принадлежащих господину Коломойскому в связи с делом "ПриватБанка". Похоже, что здесь есть много материала для нового документального фильма, так как это история, которая до сих пор не предана большой огласке", - отмечает автор.

По словам управляющего партнера ICU Константина Стеценко, политическая борьба в предвыборный год является основной причиной различных нападений, с которыми сталкиваются ICU в Украине и в международной прессе. Хотя некоторые из бывших сотрудников ICU были ключевыми фигурами недавних украинских реформ, он говорит, что компания не связана ни с ними, ни с политикой.

"Одно можно сказать наверняка: Украина, похоже, продолжит предоставлять множество материалов для тех, кто хочет сделать хороший документальный фильм. С приближением президентских выборов в марте 2019 года информационная война только усилится и в Украине, и в США", - резюмирует автор.

Источник: https://censor.net.ua/n3095111
 
   
 Топ комментарии
 
что там дискредитировать? лучше, чем соевый свин дискредитировал себя сам, никакой каломойский не сможет.
 показать весь комментарий
 
А что ето противозаконно? Ну если рыгоаналы и Вальцман скупили все СМИ в Украине то Бене ничего другого не остается как печататься в иностранной прессе.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И что в этом странного? Борьбу и единство противоположностей никто не отменял...
 показать весь комментарий
 
 
Точнее, борьбу и единство олигархов...)))
 показать весь комментарий
 
что там дискредитировать? лучше, чем соевый свин дискредитировал себя сам, никакой каломойский не сможет.
 показать весь комментарий
 
 
Почему Коломойский не в розыске, за тотальное обворовывание Украинского Народа?
 показать весь комментарий
 
 
Точно. Всех ищут или уже закрыли, а этот отпетлял.
 показать весь комментарий
 
 
Он ограбил только собственный банк. Это - сомнительное преступление
 показать весь комментарий
 
Никто не доказал что Беня ограбил свой банк. Не было ни пострадавших ни судов. Все чисто со слов Вальцмана которому очень захотелось заполучить Приватбанк, который Беня создал с нуля.
 показать весь комментарий
 
 
А как вы представляете себе эти доказательства?! Беня сам на себя... Коломойський використовує іноземні ЗМІ для дискредитації Порошенка перед виборами, - Washington Times - Цензор.НЕТ 5719
 показать весь комментарий
 
Факты, явки, пароли, соучастники, когда Беня обворовал народ??? Или ты имеешь ввиду то что Петя Бляхэр выдал Бене из бюджета 200миллиардов грн? Тогда Петю в первую очередь на нары.
 показать весь комментарий
 
 
а разве Петя сам-себя не дискредитирует???)))
 показать весь комментарий
 
 
Кароче, універсали-проффесіонали. Трепешши Омеріга!))
 показать весь комментарий
 
А может Коломойскому интересно Зеленского сделать президентом? Баба Юля уже старовата для этой работы. 😀😀
 показать весь комментарий
 
 
А что ето противозаконно? Ну если рыгоаналы и Вальцман скупили все СМИ в Украине то Бене ничего другого не остается как печататься в иностранной прессе.
 показать весь комментарий
 
 
У Каломойши телеканалов в собственности ,больше чем у всех , в Украине . Коломойский использует иностранные СМИ для дискредитации Порошенко перед выборами, - Washington Times - Цензор.НЕТ 2110 .
 показать весь комментарий
 
 
одни олигархи снесут бошки другим
что в том плохого?
 показать весь комментарий
 
 
Если это делается путем подделки документов, то возникают вопрос, чем свергающие лучше свергаемых?

"Украинские олигархи умеют создавать истории, подделывать документы и даже проводить уголовные расследования".


Источник: https://censor.net.ua/n3095111
 показать весь комментарий
 
 
Охлос обычно забывает, почему он охлос. Коломойский использует иностранные СМИ для дискредитации Порошенко перед выборами, - Washington Times - Цензор.НЕТ 7110

Потому, что, когда враждуют баронеты, дохнут их холопы. А баронеты потом чай вместе пьют.
 показать весь комментарий
 
 
чем больше сдохнет рошено-кучмовских холуев и холопов, тем лучше для украинцев
 показать весь комментарий
 
 
Пани б`ються, а в мужиків чуби тріщать

---
Баронеты)
 показать весь комментарий
 
Плохо то,что их примеру следуют многие не олигархи-продажные журналисты,"аналитики","реформаторы","активисты" и т.д..Ком лжи и дезинформации просто захлеснул сми.Нами манипулируют,обманывают.Как в этой куче дерьма и вранья найти правду?
Вот чем плохо.И грустно,что Беня опустился до такого.Хотелось бы,чтобы он остался в памяти тем ироничным и умным,с его "кофе идёшь пить?"
 показать весь комментарий
 
 
Він не опустився, а завжди був таким. це саме і є його рівень.

Жодної іронії, а лише безсовісне нахабство. Якщо по-Вашому розум полягає в обкраданні українців, то він і справді ґросмейтер у цій царині.
 показать весь комментарий
 
А что Порошенко ещё больше можно дискредитировать?
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко чесный человек. Честен на столько на сколько можно быть честным в Украине!
 показать весь комментарий
 
Вот это тебя прет! Коломойський використовує іноземні ЗМІ для дискредитації Порошенка перед виборами, - Washington Times - Цензор.НЕТ 7302 Даже сам порох так о себе не думает.
 показать весь комментарий
 
 
Для того, чтобы его дискредитировать не нужно ни Коломойского, ни иностранных СМИ. Нужно просто вспомнить эпопеи с НАБУ, ДБР, Антикоррупционным судом, слепым трастом и вообще оглянуться вокруг, оценив все, что просрано за пять лет.
 показать весь комментарий
 
 
- Порошенко вывез технику с завода Roshen в Липецке

----------
врут подлецы! это все вранье!
 показать весь комментарий
 
Самый богатый през. Европы,в самой бедной стране...С такими "успехами" Украины, только на 2-й срок боллотироваться остаётся...И найдутся идиоты,которые за барыгу-офшорника, проголосуют... Коломойский использует иностранные СМИ для дискредитации Порошенко перед выборами, - Washington Times - Цензор.НЕТ 8985 Коломойский использует иностранные СМИ для дискредитации Порошенко перед выборами, - Washington Times - Цензор.НЕТ 6251
 показать весь комментарий
 
 
Нет найдутся идиоты которые за него не проголосуют!
 показать весь комментарий
 
 
идиоты/ Тот же автор обращается к украинцам.Быдло 23.07.2018 16:30 Быдло 22.06.2018 13:04 Быдло, идиотами, как ты 06.07.2018 12:47 Быдло, 29.07.2018 21:49 Быдло Вставь свиное рыло 23.07.2018 11:19 быдло- термин генетический 23.07.2018 11:34 Быдло вонючее 23.07.2018 11:37 Быдло, Генетика сказывается 23.07.2018 16:30 быдляче-воровской 05.03.2018 10:52 Быдло,.Тебе недоумку 30.03.2018 10:44

 показать весь комментарий
 
Пусть он будет хоть и самым богатым в мире , пох... Он делает то чего от него и ожидали подальше от мордора поближе к Европе , и это основное . Невзирая на некоторые косяки в политике внутренней .! Коломойський використовує іноземні ЗМІ для дискредитації Порошенка перед виборами, - Washington Times - Цензор.НЕТ 2690.
А безгрешных президентов не бывает в природе . Будь на его месте ко то из нынешних тупорылых кандидатов на булаву , уже может и Украины не сущеcтвовало бы ,на карте мира .
 показать весь комментарий
 
Подумаешь. Порошенко всю страну для этого использует.
 показать весь комментарий
 
 
Бєня просуває косату , клона і ще кілька статистів. В останнній час він знніме свого блазня і той виступить з палкою промовою що тре голосувати за "справжні реформи" від кремлівської драної лисиці. По факту все лайно окрім Порошенка. Всіх окрім Порошенка використає в своїх цілях Ху?ло в тому числі і Беню..
 показать весь комментарий
 
 
странно драная лисица в санкционном списке,а гнойной свиньи и его друзей там нет. Так кого использует Хуйло? не выблядка ли гниющего, обосранное поросенко?
 показать весь комментарий
 
Такой бред может писать только "родственник" лизки-убийцы...
 показать весь комментарий
 
Ох, уж етот Коломойский. Убежал из Украины и сдал всех коррупционеров. А Петя вместо того чтобы опровергнуть ети факты обвинил Беню в предательстве. Тоесть опровергуть факты коррупции не возможно Коломойский использует иностранные СМИ для дискредитации Порошенко перед выборами, - Washington Times - Цензор.НЕТ 4734
 показать весь комментарий
 
 
Беня всех вас продаст, потом купит, и снова продаст, только уже дороже.
 показать весь комментарий
 
 
он не продал Днепр в 2014 но сейчас вдруг должен быть предателем
 показать весь комментарий
 
"Роттердам плюс" занимает первое место среди коррупционных схем Украины

https://www.youtube.com/watch?v=EAoZ440DIao
 показать весь комментарий
 
Ленин тоже свою "Искру" за границей издавал...
 показать весь комментарий
 
кто такой ленин?
какой то украинский деятель?
 показать весь комментарий
 
Кто же не знает старика Крупского...
 показать весь комментарий
 
Только коломойский не чем не лучше порошенко. Тот же бандит и вор.
 показать весь комментарий
 
 
достали уже по горло эти ПОПы и попадьи.Народ уже так устал от них что хочет видеть просто другие лица на самом верху.Но эти.......лезут и лезут непонимая что эту сладкую парочку всё больше и больше ненавидят.Да и гос. деп США чётко дал понять что там хотят видеть других не заангажированых намекая на Вакарчука или на Наливайченка,вообщем других(с этими не хотят иметь никаких дел)
 показать весь комментарий
 
Первый год войны. Пропагандист перепечатывает сайты ДНР и РФ. Второй год войны. Пропагандист перепечатывает сайты ДНР и РФ. Третий год войны. Пропагандист перепечатывает сайты ДНР и РФ. Четвёртый год войны. Пропагандист перепечатывает сайты ДНР и РФ.Пятый год войны. Пропагандист перепечатывает сайты ДНР и РФ. Пропагандист заслужил медали За возвращение Крыма от РФ и Московська вош від України.
 показать весь комментарий
 
хорошие олигархи пусть плывут в хороших гробах , плохие - в плохих
желательно подальше от Украини
 показать весь комментарий
 
 
... а поршенко использует коломойского чтобы дискредитировать тимошенко
ВОПРОС:
что нужно сделать пересечному украинцу чтобы жаба с гадюкой не попали во второй тур?
 показать весь комментарий
 
У Бені націоналізували його приватбанк" та забрали монополію у МАУ на міжнародні авіапереліти запустили лоукосстерів в Україну, тому він злий на керівництво України. Зеленьского двигає.
 показать весь комментарий
 
 
На деяких напрямках монополія МАУ зберіглася,і з нового року вони "подарунок" для пасажирів придумали-обмеження в ручній поклажі.Від своєї жадібності втратять пасажирів,які з принципу відмовляться від МАУ.Я буду однією з них.Хоч раніше користувалась лише цим перевізником
 показать весь комментарий
 
 
То , что Колома жаждет реванша и хочет поквитаться не вызывает ни малейшего сомнения . Перед выборами выпустит очередного "Слугу народа" и кучу компромата на нынешнюю власть . Думаю , Саакашвили и Колома - два игрока , которые могут очень сильно подпортить настроение нынешней власти и серьёзно повлиять на расклад сил перед выборами . Верю в кандидата от Саакашвили , верю в Зеленского , вынужден в Жулю , как в кандидатов на выход во второй тур . 2 из 3 . Не верю ни в пэцю , ни в бойко , ни в гриценко . Лично мне интересно : кто станет кандидатом от Саакашвили .
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
До конца власти обосранной гниющей свиньи поросенко 145 дней.
 показать весь комментарий
 
Какая-то очередная выпущенная из АП херня!!!! Порошенко себя уже так дискредитировал что чужие усилия ему в этом не нужны, беня такое же дерьмо как вальцман, если не хуже!!!! Та еще жидовская мерзость!!!!
 показать весь комментарий
 
Ой, як не подобається козлорожим свинособакам Петро Порошенко... Ой, як не подобається... А тут ще той жирний хряк своє рило з свинарника висунув....😁😁😁
 показать весь комментарий
 
 
Коломойський використовує іноземні ЗМІ для дискредитації Порошенка перед виборами, - Washington Times - Цензор.НЕТ 7767опачки!начинайте тявкать про порохоботов из какой-то там газетенки! Коломойський використовує іноземні ЗМІ для дискредитації Порошенка перед виборами, - Washington Times - Цензор.НЕТ 7767
 показать весь комментарий
 
 
Да пофиг на беню - все его придумки Порох отфудболивает на раз два три, при этом методично лишает коломойского последнего бабла)
 показать весь комментарий
 
иностранные СМИ пишут о коррупции в Украине, а в результате виноват в этом Коломойский, либо в том что пишут эти СМИ, либо в коррупции в Украине. В следующий раз когда будет представители МВФ, путь скажут им, что их подкупил Беня и они врут о прогнозах.
 показать весь комментарий
 
что дискредитировать , в нищей стране если у президента - Доходи Порошенка у 2018 році зросли у 8 разів. Мародеры офшорного барыги у власти
 показать весь комментарий
 
Статей о Украине много.Цензор Выбрал именно эту!.Скока забашлял Мальдивская Лолита за эту инсинуацию? По сути фактов нет.Одни домыслы.Особенно с Аль джа зирой!.На наших главбонзах клейма ставить негде.Дерьмо всегда наверху в Украине последние 27лет!Ни одного презика нельзя помянуть добрым словом.А ведь сейчас они-святее Папы Римского!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоломойский использует иностранные СМИ для дискредитации Порошенко перед выборами, - Washington Times
 
 
 
 
 
 вверх