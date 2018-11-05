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 Украинца задержали в Беларуси за организацию поставок санкционной продукции в Россию

В Беларуси задержали гражданина Украины за организацию российско-украинского бизнеса по поставке санкционной продукции в Российскую Федерацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Отмечается что Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области пресечена поставка санкционной продукции в Россию, которой на протяжении двух лет занималась группа украинцев и россиян.

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По данным финансовой милиции, незаконный доход группы предпринимателей от поставки санкционной продукции в Россию составил Br300 тыс. (почти $150 тыс. - Ред.).

Руководил нелегальным бизнесом 32-летний гражданин Украины, он задержан и заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Беларуси.

В сообщении отмечается, что предприниматели в 2017-2018 годах закупали в Польше и на Украине плодоовощную продукцию и ввозили ее на территорию Беларуси для последующей реализации в России. По данным КГК, при этом использовались бухгалтерские документы четырех подконтрольных лжепредпринимательских структур и нескольких индивидуальных предпринимателей.

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"В начале ноября оперативники финансовой милиции задержали две фуры с яблоками и томатами (изъято свыше 40 т). Эта поставка санкционной продукции оказалась последней для группы российских и украинских коммерсантов", - заявляют в КГК.

В настоящее время проводятся следственные действия. "В ходе обысков изъяты первичные учетные документы, печати и штампы, а также носители информации, свидетельствующие об осуществлении незаконной деятельности", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3095109
 
 
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Відкрили "Америку"... Та Білорусь, як "перевалочна база", для української продукції, вже років з десять працює...
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Схема под контролем КГБ из трёх стран. Значит, эти пезпридельничали
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так ему и надо! торговя с кацапией во время войны преступление!
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Вроде как Беларусь занимается этим на гос уровне, а виноватым сделали украинца...
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украинци - на фронте или волонтерят, с кацапами торгуют хохлы
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Это кошмар! И хочу вам сказать, что эти апельсинки яблочки не простые, а наколотые. Люди берут апельсин яблочко, съели - взяли другое. И она тянется и тянется - рука. Сейчас я ехала сюда - были новости. И сказали - на площади массове отруєння почалося. Частые случаи обращения в больницу. Людей везут с менингитом дизентерией! До чего мы дожились! И стоят, и стоят! Глаза просто лубяные! Просто! (с)
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