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Все про:суд (21488) Харьков (4057) реформы (3154) Матиос Анатолий (549)

 Законодатели ведут общество к суду Линча, - Матиос. ФОТО

Плохое функционирование или бездеятельность правоохранительной системы может привести общество к судам Линча.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос написал на странице в Facebook.

"О предстоящих судах Линча. Разгромив/реформировав систему правоохранительных органов и судов государства ничтожными (подчеркиваю - ничтожными!!!) положениями отдельных архипроцессуальных норм Законодатель ведет общество к судам Линча", - написал он, разместив ссылку на новость про привязанного к столбу позора вора из Харькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа полиции - один из самых ярких элементов того, как может выглядеть современная Украина, - замгоссекретаря США Мэдиссон

Законодатели ведут общество к суду Линча, - Матиос 01

"Вот что бывает, когда вора постоянно отпускают из райотдела. Терпению всегда приходит конец", - прокомментировали фото в паблике "Харьков 1654" в Facebook.

Источник: https://censor.net.ua/n3095106
 
   
 Топ комментарии
 
по моему это здравая инициатива.
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И это говорит ПРОКУРОР!
Причем голимый прокурор!
Ой ржу не могу!
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Нечем...и рабочих мест тоже очень мало, чтобы работать надо иметь рабочею спецуху (хорошо ценятся сварщики) и заплатить вертухаям н-ную сумму ...обмундирования тоже нет...
А ведь могли бы организовать производство с принудительным обучением
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Например, саперами на Донбасс. Обучить сначала.
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Ну допустим минному делу нельзя учить, а вот строить инженерные сооружения запросто...но для этого нужна система не тюрем, а концлагерей...колючка времянка... пара вертухаев со спецсредствами и правом применять коллективные наказания...пока не выполним объем работ в расположение не идем, спим на земле...один рыпнулся весь отряд наказан допнормой...
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Фейковая реформа судов, прокуратуры, недореформированная полиция... - это итог происходящего.
Так что Матиосу лучше молчать, Линч придет к нему одним из первых!
Законодавці ведуть суспільство до суду Лінча, - Матіос - Цензор.НЕТ 4798
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Що вони про суди мелять, то Філатов тепер цей. Яка реформа, суди як були корупційною мафією щаслуговуючою петлі так і залишились, може ще щухвалішими стали.
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Хотя радоваться особо нечему... Совоносец просто призывает к закручиванию гаек - естественно, только для "пересичных"...
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Болтов у него не хватит закручивать гайки, Личн к нему заглянет намного раньше!
Матиос - типичный соевый реформатор, обосрался со всеми реформами везде, но виноват не сам, а гадкий доставшийся ему народец!
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Один вопрос - в сабжа у "столба позора", в лучших европейских традициях, можно будет камнями кидать?)
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это уже арабские. в европейских - подгнившие овощи...
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Если хочешь жить в лучших европейских традициях 15-го века, то тебе можно.
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Не-а! В европейских традициях надо бы дерево поджечь...
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- Святая простота...
- Ну спасибо, милок, уважил, - прослезилась старуха и кинула в костер еще одну вязанку хвороста...)
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И это говорит ПРОКУРОР!
Причем голимый прокурор!
Ой ржу не могу!
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это называется ;"держите меня,а то не могу,чтоб не красть....это я о Матиосе..:)
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эти законодатели дождутся,что общество будет их судить судом линча
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Рядом надо привязать того, кто отпустил вора
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Ну наконец-то!
Думал, что молчать будут до тех пор, пока остановить это будет уже невозможно...
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Разве это *Суд Линча*? Законодатели ведут общество к суду Линча, - Матиос - Цензор.НЕТ 2341 Безобидно привязать воришку с табличкой к столбу - ЭТО СУД ЛИНЧА? Неет ребята!! Перебить ему в суставах руки и ноги чтоб долго ползал червячком и еще дольше не смог без страха смотреть на чужие вещи - вот это Суд Линча! Хоть пальчиком грозили ему когда приматывали?
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статью сейчас схлопочешь, урежь эти призывы
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Військовий прокурор підказує цивільному - обережніше....
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Матіос вирішив сподобатись зрадо-люмпену. Дивна метаморфоза. Невже вирішив балотуватися в президенти? Говорив до цього розумні речі а тут фігась і вивалив...
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Помнится, в 2014 году, в эпоху революционного подъема, в Закарпатье одного таможенника так привязали... Теперь тем, кто это сделал, дело шьют... Одним словом, на самосуд относительно "уважаемых людей" власти реагируют оперативно...(
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Самосудьев легче найти. Они, обычно, не прячутся. Законодатели ведут общество к суду Линча, - Матиос - Цензор.НЕТ 3208
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Следующий год обещает быть непредсказуемым...)
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ну какой д0рак поверит мусорам и оборотням в погонах. от них трупный запах идет за километр.
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матиос,твоя система прокуратур судов ,мусаров и сэбэу - это труп гнилой на службе олигархов власть имущих.
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Вполне здоровая реакция добропорядочных граждан. Даже если есть полиция!
Похоже, моральные устои данного прокурора сильно разнятся с моими, в частности.
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Просто менти всі підо..си, як завжди це було. Назва помінялась а натура залишилась. А ще гляньте, вони всі мають ще і УБД.....
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Что касаемо случая на фото, тут реально вопросы больше не к ментам, а к судейским и прокурорам....
В самообороне майдана ментовские пенсы рассказали как они ловили на привозе карманников...для того чтобы карманника привлечь необходимо чтобы кошелек был у него и не потерялся потерпевший, а находился рядом и пошел написал заяву + желательно свидетели которые подтвердят что кошелек остался у вора, не был выброшен и заново подброшен...иначе задержание незаконно...
Работа по поимке была не простой...воры знают ментов в лицо, а менты знают воров, воры редко ведутся на провокацию (торчащий у подставного лица предмет в сумке или в заднем кармане кошелек) у них чуйка (за исключением конченых нариков готовых на все)...
И все равно некоторые теряют воровскую бдительность и попадаются...зачастую на лохах..
Например идут жители села и из сумки торчит блок сигарет...переодетые менты пасут за вором, вор смотрит за блоком и по сторонам, нет ли ментов...и тут надо действовать очень аккуратно ..как только вор тянется к блоку менты делают рывок и как только блок сигарет оказывается у вора в руках его принимает один из ментов не дав сбросить товар, второй в буквальном смысле задерживает потерпевших настоятельно предлагая им пройти в райотдел и написать заявление...
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Матиос тоже неплохо бы смотрелся на месте этого вора.))))
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Это будет унижением представителя госвласти... Проворовавшийся госклерк должен подвеш... пардон, размещаться выше, чем пересичные...)))
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"Про майбутні суди Лінча. Розгромивши/реформувавши систему правоохоронних органів і судів держави нікчемними (підкреслюю - нікчемними!!!) положеннями окремих архіпроцесуальних норм Законодавець веде суспільство до судів Лінча"

Сьогодні що, пісний день? (с)
Спочатку Філатов, правду матку рубає, тепер Матіос?
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"Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем" (с) Капиталистические акулы.

Вот где непочатый край работы для судов Линча...
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Судя по внешнему виду, сабж из тех "добрых людей", которые воруют с подвалов и огородов металлолом, макулатуру и вообще все мало-мальски ценное, одновременно загаживая место преступления...
Так что с ним еще гуманно поступили - а могли и в стену подвала живьем замуровать... "Ради всего святого, Монтрезор"...)
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А что вообще за реформа была,если вызываешь патрульных и на желание заявить о телефонных мошенниках-говорят ты пиши,всё равно не найдём,когда самого обокрал человек и ещё троих(украл все налоги за 4 года) и через адвоката только можно открыть дело,и не делают ничего.А когда пришёл в Мерефу,Харьковского района по этому делу,а там толпа граждан возмущается,что люди пострадали от грабителей и воров,а эти воры спокойно работают на даче у следователя-Бугая...
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Бог создал людей. Полковник Самуэль Кольт сделал их равными.
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Главные воры сидят в Верховной Раде, КМУ и Администрации Президента - и их ловить никто и не собирается - зато у Матиоса миллионное состояние!
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КочєґаR 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ver2_0

За 5 лет порошении я привык к трупам, убийствам, обстрелам, ротердаму+, тотальной всепоглощающей коррупции, войне, полному отсутствию законопорядка и государственности.. Единственно, к чему не могу привыкнуть, это к порохоботам-п1дорам. Каждый раз им удается копнуть ещё глубже!
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Цигани і кавказці просто просяться, щоб їх судили саме так, як каже Матіос.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконодатели ведут общество к суду Линча, - Матиос. ФОТО
 
 
 
 
 
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