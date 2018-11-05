 Законодатели ведут общество к суду Линча, - Матиос. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос написал на странице в Facebook.

"О предстоящих судах Линча. Разгромив/реформировав систему правоохранительных органов и судов государства ничтожными (подчеркиваю - ничтожными!!!) положениями отдельных архипроцессуальных норм Законодатель ведет общество к судам Линча", - написал он, разместив ссылку на новость про привязанного к столбу позора вора из Харькова.

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"Вот что бывает, когда вора постоянно отпускают из райотдела. Терпению всегда приходит конец", - прокомментировали фото в паблике "Харьков 1654" в Facebook.