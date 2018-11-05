 Законодатели ведут общество к суду Линча, - Матиос. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос написал на странице в Facebook.
"О предстоящих судах Линча. Разгромив/реформировав систему правоохранительных органов и судов государства ничтожными (подчеркиваю - ничтожными!!!) положениями отдельных архипроцессуальных норм Законодатель ведет общество к судам Линча", - написал он, разместив ссылку на новость про привязанного к столбу позора вора из Харькова.
"Вот что бывает, когда вора постоянно отпускают из райотдела. Терпению всегда приходит конец", - прокомментировали фото в паблике "Харьков 1654" в Facebook.
А ведь могли бы организовать производство с принудительным обучением
Так что Матиосу лучше молчать, Линч придет к нему одним из первых!
Матиос - типичный соевый реформатор, обосрался со всеми реформами везде, но виноват не сам, а гадкий доставшийся ему народец!
- Ну спасибо, милок, уважил, - прослезилась старуха и кинула в костер еще одну вязанку хвороста...)
Причем голимый прокурор!
Ой ржу не могу!
Думал, что молчать будут до тех пор, пока остановить это будет уже невозможно...
Похоже, моральные устои данного прокурора сильно разнятся с моими, в частности.
В самообороне майдана ментовские пенсы рассказали как они ловили на привозе карманников...для того чтобы карманника привлечь необходимо чтобы кошелек был у него и не потерялся потерпевший, а находился рядом и пошел написал заяву + желательно свидетели которые подтвердят что кошелек остался у вора, не был выброшен и заново подброшен...иначе задержание незаконно...
Работа по поимке была не простой...воры знают ментов в лицо, а менты знают воров, воры редко ведутся на провокацию (торчащий у подставного лица предмет в сумке или в заднем кармане кошелек) у них чуйка (за исключением конченых нариков готовых на все)...
И все равно некоторые теряют воровскую бдительность и попадаются...зачастую на лохах..
Например идут жители села и из сумки торчит блок сигарет...переодетые менты пасут за вором, вор смотрит за блоком и по сторонам, нет ли ментов...и тут надо действовать очень аккуратно ..как только вор тянется к блоку менты делают рывок и как только блок сигарет оказывается у вора в руках его принимает один из ментов не дав сбросить товар, второй в буквальном смысле задерживает потерпевших настоятельно предлагая им пройти в райотдел и написать заявление...
Сьогодні що, пісний день? (с)
Спочатку Філатов, правду матку рубає, тепер Матіос?
Вот где непочатый край работы для судов Линча...
Так что с ним еще гуманно поступили - а могли и в стену подвала живьем замуровать... "Ради всего святого, Монтрезор"...)
За 5 лет порошении я привык к трупам, убийствам, обстрелам, ротердаму+, тотальной всепоглощающей коррупции, войне, полному отсутствию законопорядка и государственности.. Единственно, к чему не могу привыкнуть, это к порохоботам-п1дорам. Каждый раз им удается копнуть ещё глубже!