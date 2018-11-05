 В связи с аварией на водопроводе на 7 улицах столицы отключили воду, - "Киевводоканал"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" в Facebook.

"По состоянию на 11:00 5 ноября ремонтные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения", - сказано в сообщении.

Так, временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Академика Ромоданова, 6/29;

ул. Анри Барбюса, 22/26;

ул. Александра Кошица, 4;

ул. Изюмская, 7

ул. Маршала Гречко, 18, 18А;

ул. Дашавская, 24-Д;

ул. Полевая, 24.

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Отмечается, ориентировочный срок ликвидации повреждений - сутки.