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Все про:Киев (16722) Киевводоканал (92) вода (204)

 В связи с аварией на водопроводе на 7 улицах столицы отключили воду, - "Киевводоканал"

В связи с аварией на сети водоснабжения в Киеве в понедельник, 5 ноября, отключена подача воды в дома на семи улицах столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" в Facebook.

"По состоянию на 11:00 5 ноября ремонтные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения", - сказано в сообщении.

Так, временно отсутствует водоснабжение по адресам: 

ул. Академика Ромоданова, 6/29;
ул. Анри Барбюса, 22/26;
ул. Александра Кошица, 4;
ул. Изюмская, 7
ул. Маршала Гречко, 18, 18А;
ул. Дашавская, 24-Д;
ул. Полевая, 24.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": В Киеве прорвало водопроводную магистраль: вода залила улицу Гарматную. ФОТО

Отмечается, ориентировочный срок ликвидации повреждений - сутки. 

В связи с аварией на водопроводе на 7 улицах столицы отключили воду, - Киевводоканал 01

Источник: https://censor.net.ua/n3095103
 
 
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Тхір - грешно смеяться над больными людьми киевлянами.... В связи с аварией на водопроводе на 7 улицах столицы отключили воду, - "Киевводоканал" - Цензор.НЕТ 2213

и холодную тоже...
В связи с аварией на водопроводе на 7 улицах столицы отключили воду, - "Киевводоканал" - Цензор.НЕТ 2273
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В Крыму тоже есть проблемы с пресной водой... Серьёзные проблемы... Жуткие проблемы...
А в Киеве до завтра ремонт закончат...
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Одного не могут понять, почему каждый раз отключают по два дома в разных концах города.
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Европейская столица Через аварію на водогоні на 7 вулицях столиці відключили воду, - "Київводоканал" - Цензор.НЕТ 6292. Скоро и снег неожиданно в декабре выпадет. Хорошо хоть деньги в надежные руки Ахметова передали и теперь они не потеряются.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ связи с аварией на водопроводе на 7 улицах столицы отключили воду, - "Киевводоканал"
 
 
 
 
 
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