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 США предоставили Украине помощь по повышению уровня кибербезопасности в ВСУ: сейчас идут работы по монтажу оборудования и инсталляции программного обеспечения, - начальник войск связи Рапко

Украина в рамках соглашения USAI ITI получила помощь по повышению уровня кибербезопасности.

Об этом заявил начальник войск связи, начальник Главного управления связи и информационных систем Генштаба ВСУ Владимир Рапко в интервью изданию Минобороны "Телеком. Военная связь "(октябрь 2018), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В настоящее время мы уже получили помощь по повышению кибербезопасности Вооруженных сил Украины от правительства США в рамках соглашения USAI ITI. Прямо сейчас проводятся работы по монтажу оборудования и инсталляции программного обеспечения в Центре оперативного реагирования на киберинциденты", - отметил Рапко.

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Кроме того, он сообщил, что совместно с эстонскими коллегами разработан проект по созданию киберлаборатории на базе одной из воинских частей ВСУ. "Этот проект одобрен большинством стран НАТО, сейчас мы ведем переговоры о финансировании этого проекта", - отметил начальник войск связи.

В целом, согласно информации, Украина активно сотрудничает с международными партнерами в области развития систем защиты информации и кибернетической безопасности в информационно-телекоммуникационных системах Минобороны и ВСУ. В штаб-квартиру НАТО подано пять проектов по развитию кибербезопасности ВСУ для их внедрения в рамках трастового фонда Украина-НАТО по кибербезопасности, главным распорядителем которого является СБУ. Пока эти проекты находятся на рассмотрении.

Источник: https://censor.net.ua/n3095101
 
   
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Ещё бы долги МВФ погасили,що б хоть шото заработало
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Петрович, поясните, плиз, а какая связь логическая между началом и окончанием предложения?
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Він просто переживає , що потік їхнього г!вна із за "поребрика" на укр сайтах кардинально зменшиться . "И где я потом столоваться буду " (С) ШарикоFF
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Легко.Если решить первую часть предложения,то во второй появится надежда
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Прикольно )
Некоторые наши чинуши просто в шоке:
Как же так, с любой помощи можно что-то урвать, а тут такая незадача!
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Цікаво яка буде "адекватна" відповідь із-за поребріка...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША предоставили Украине помощь по повышению уровня кибербезопасности в ВСУ: сейчас идут работы по монтажу оборудования и инсталляции программного обеспечения, - начальник войск связи Рапко
 
 
 
 
 
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