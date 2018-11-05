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Темы дня: Нападение на Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
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 Смерть Гандзюк доказала паралич правоохранительных органов и судебной системы, которые мы сами развалили, - Филатов

Украинцы сами виноваты в том, что правоохранительная система и суды не способны полноценно и эффективно исполнять свои обязанности.

Об этом говорится в его публикации в Facebook, которую Цензор.НЕТ приводит полностью.

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"Я много поездил по Азии.

Я знаю Азию и люблю её. Среди мэров крупных азиатских мегаполисов у меня больше друзей, чем среди руководителей европейских городов.

А уже буквально через неделю я буду читать в Токио лекцию по японскому искусству.

Японцам. В Токио. Буду читать. Лекцию.
Странно ведь, правда?

...

Всякие умные товарищи часто приводят нам всем в пример "азиатское экономическое чудо", при этом, забывая рассказать, что в основе "чуда" лежат простые, но такие эффективные вещи.

Потогонная система труда.
Без выходных и отпусков.
Годами.

Государственное стимулирование внутреннего потребления.
Никаких тебе "Прозорро" и свободной конкуренции.

Сильнейший админресурс, ограничение свобод, клановость, почитание старших, жесткая экономия, и даже промышленный шпионаж.

И, безусловно, солидаризм. Это тогда, когда на "всеобщее благоденствие" ишачат все, без исключения и куда покажет начальство.

Когда коллективная ответственность.
Когда командная игра.
Когда социум - это монолит.

А не так, как у нас, что все сидят в фейсбуках и плюются в других ядом без разбора: от дворника в собственном дворе до Президента.

...

Надо ли нам как в Азии? Не уверен.

Но тогда и не надо примерами швыряться, выдёргивая из исторического контекста чужие достижения.

А к чему тут Екатерина Гандзюк, спросите вы, понимая, что, как водится, Филатов все выкрутит неожиданно и в свою сторону.

А к тому, что смерть Екатерины - страшная трагедия. Впрочем, как и смерть любого человека, особенно молодой, инициативной, полной сил женщины.

Ей бы ещё жить да жить...

...

И смерть Екатерины ещё один раз показала не только паралич правоохранительных органов, про что я писал тут неоднократно, но и продемонстрировала насколько больно всё наше общество, находящееся в тяжелейшей фрустрации.

Быть может, я буду говорить сейчас неприятные вещи, но, надеюсь, что многих они заставят задуматься.

Все те, кто сегодня кричат о том, что полиция не хочет искать преступников, не задумывались ли о логичном факте, что мы все, фактически собственными руками, развалили систему сыска в стране?

Одних люстрировали, других отправили на пенсию, а третьих умучали электронными декларациями и они сами сбежали.

Конечно, после этого словесного пассажа, найдётся пару сотен идиотов, которые начнут орать, что Филатов "продался системе" и "обслуживает мусоров".

Хотя любой более-менее здравомыслящий человек понимает, что, увы, во все времена и у всех народов "фараонами-пинкертонами" служили не самые кристальные представители рода человеческого.

И пользовались они не всегда идеальными методами, даже если вспомнить старую французскую кинокомедию "Откройте, полиция".

...

Мы фактически уничтожили суды.

Нет, нет, я, безусловно, тоже против судейской коррупции и в моей бурной карьере у некоторых особо рьяных судей даже выходила из строя канализация, но степень деморализации третьей ветви власти нам ещё придётся всем оценить.

Посудите сами, к примеру, у нас в Днепре завёлся горлопан, который терроризирует без разбору весь бизнес. Сутками кричит в мегафон, перекрывает дороги, висит на заборах и вообще ведёт себя как полная свинья.

Но он - активист и, по-этому, суды его боятся трогать.

Не хотят связываться. Себе дороже.

...

Да что говорить, если другой наш местный деятель намедни в своём фейсбуке на смерть Екатерины Гандзюк испражнился фразой следующего содержания: "полубандитская власть Днепра сегодня борется с нами в судах, но если бы не наша публичность ( читай - вонючесть ), то нас бы уже всех, как Катю, поубивали"

Конечно стоило бы напомнить "юноше бледному с взглядом горящим" анекдот про Неуловимого Джо, которого никто не мог поймать не потому, что он неуловим, а потому, что он нах@й никому не нужен, но я тут о судах.

Дело в том, что новые санкюлоты, борющиеся за "правовое" государство, почему-то решили, что когда их судят за лживый и длинный язык, то это нехорошо и неправильно.

Ведь они строят своё идеалистическое государство почти по Томасу Мору, в котором только за ними остаётся право на истину.

Ибо вокруг все свиньи, лишь они одни Д’Артаньяны в белых фраках.

...

Сегодня, разве что жук и жаба, не высказались на смерть Екатерины Гандзюк.

Перестаньте коллективно плясать на костях и пиариться на чужой смерти, вытесняя собственные страхи и решая свои задачи.

99 процентов из вас о Гандзюк раньше не слышали.

И, да, она вам никакая не "Катя".

Вы с ней даже знакомы не были.

...

А при чём тут азиаты, спросите вы?

Да так. К слову.

Азиаты вообще бы не поняли о чём мы тут спорим.

Они просто деньги зарабатывают и своих "тигров готовят к прыжку".

...

Пока мы все успешно купаемся в дерьме", - написал Филатов.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антон Геращенко - организатору нападения на Гандзюк Торбину: Иного приговора, кроме как пожизненного заключения тебе не светит, если не сдашь заказчика

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходили митинги-реквиемы.

Смерть Гандзюк доказала паралич правоохранительных органов и судебной системы, которые мы сами развалили, - Филатов 01
Смерть Гандзюк доказала паралич правоохранительных органов и судебной системы, которые мы сами развалили, - Филатов 02
Смерть Гандзюк доказала паралич правоохранительных органов и судебной системы, которые мы сами развалили, - Филатов 03

Источник: https://censor.net.ua/n3095099
 
   
 Топ комментарии
 
Про расстрелы за коррупцию в Китае пусть расскажет. Про руководителей, которые не справляются со своими обязанностями пусть в Японии расскажет, они тоже удивятся. Идиот.
С народом ему не повезло.
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С народом, как всегда, не повезло...))
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У парня словесный понос в тяжёлой форме.... Смерть Гандзюк доказала паралич правоохранительных органов и судебной системы, которые мы сами развалили, - Филатов - Цензор.НЕТ 7674
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В Токио билеты на Филатова продают кассах цирка!
Чтоб посмотреть и поржать над слабоумным, но самоуверенным!

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Якось він змішав усе в одну купу. Хоче засвітитися перед виборами ?
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Не приглашают?
Может быть, вам нечего рассказать японцам о японском искусстве?
Сейчас очень легко повысить свой образовательный уровень, и совершенно бесплатно.
Онлайн курсы на coursera и edx Вам в помощь.
Или Вы и есть вот этот вот "горлопан, который терроризирует без разбору весь бизнес. Сутками кричит в мегафон, перекрывает дороги, висит на заборах и вообще ведёт себя как полная свинья. " (Источник: https://censor.net.ua/n3095099) ? Смерть Гандзюк доказала паралич правоохранительных органов и судебной системы, которые мы сами развалили, - Филатов - Цензор.НЕТ 1475
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С народом, как всегда, не повезло...))
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Филатов как всегда с больной головы валит на здоровую.
Текущая ситуация и смерть Гандзюк - это итог фейковых реформ:
- прокуратуры, судебной, децентрализации, когда на места передали баснословные деньги не заботясь ни о очищении власти, ни о подготовке кадров. Получили в областях - феодальные королевства с беспредельщиками - районными царьками.
Смерть Гандзюк доказала паралич правоохранительных органов и судебной системы, которые мы сами развалили, - Филатов - Цензор.НЕТ 4734
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надо менять народ... Смерть Гандзюк доказала паралич правоохранительных органов и судебной системы, которые мы сами развалили, - Филатов - Цензор.НЕТ 341 филатову... может богоизбранный ему подойдёт больше...
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сейчас только ленивый политикан на смерти Гандзюк не пропиарится - такая уж политиканская натура...
к этому нужно отноиться нормально, как к неизбежному злу - как к проституткам....
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Максим Пасичнюк убитый воин защищавший Украину и украинцев от Хуйла и русвояк - 1 статья
https://censor.net.ua/photo_news/3095014/voin_14_ombr_maksim_pasichnyuk_pogib_na_donbasse_ot_puli_snayipera_foto
Катя Гандзюк - активистка - 18..19..20.............статей
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каждый и по своему боится, кто то с внешним на Донбассе, а кто то с внутренним у себя дома. все герои, но тяжко осознавать что женщина мучилась так долго, масса боли и все же конец
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Пасичнюка убили сепары ( кацапы) , это никому не интересно . На этом не попиаришься . А вот Гандзюк "убила злачынна влада " . Тут для пиара обеих жопозиций раздолье . Можно себе любимым рейтынг попытаться немножко накрутить , а заодно и у " борыг" немножко забрать .! Смерть Гандзюк доказала паралич правоохранительных органов и судебной системы, которые мы сами развалили, - Филатов - Цензор.НЕТ 8377 .
99 процентов из вас о Гандзюк раньше не слышали.)) Источник: https://censor.net.ua/n3095099
Вот тут Филатов совершенно прав . А процентов 50 ,сейчас проклинающих в соцсетях всех подряд ,за убийство Гандзюк , наверняка и до сих не знают кто это . !
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Заколебало это совковое "мы"... Если Филатов персонально что-то разваливал, пусть чистосердечно признается - глядишь, ему и скостят пару лет...
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У парня словесный понос в тяжёлой форме.... Смерть Гандзюк доказала паралич правоохранительных органов и судебной системы, которые мы сами развалили, - Филатов - Цензор.НЕТ 7674
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...совок, бодай, публічно не грубіянив та не лаявся брутально.
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так изъяснялись директора (не все) в относительно узком кругу
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"ні я також проти судової корупції" Смерть Гандзюк довела параліч правоохоронних органів і судової системи, які ми самі розвалили, - Філатов - Цензор.НЕТ 6616 але не проти корупції...Злодій,бандюган на галери українців хоче відправити за миску риса...
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Про расстрелы за коррупцию в Китае пусть расскажет. Про руководителей, которые не справляются со своими обязанностями пусть в Японии расскажет, они тоже удивятся. Идиот.
С народом ему не повезло.
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Дайте Филатову валерьянки.кстати в Азии и Филатову и его другу Коломойский ,голову оторвали за обворовывает народа
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https://lb.ua/economics/2018/01/03/386442_isk_kolomoyskogo_ukraine_delu.html

Это ублюдок твой Беня бюджет Украины хотел облапошить!
https://fakty.ua/266496-kolomojskij-proigral-sud-naftogazu-v-londone

а это к счастью он проиграл!
лижи дальше Бене под хвостом мразь *валерка бутов*!
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Не надо обобщать..."Мы"-это "Вы","уважаемые" представители власти.
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Из всех щелей за последние 2 дня полезло г.... попиариться на етой теме...
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ну и высрался Филат))) демагогия в смеси с дебилизмом!! Менты -не власть!! и суды-не власть!! И если "кто-нибудь порой" нам жить мешает, так это..ВЛАСТЬ..Рыба- с головы!! И никакая ментовская или судейская шушера не пойдёт проти власти...не станет ссать против ветра и плвать в колодец...себе же будет дороже!! А потому народ прав, требуя смены власти, прогнившую коррупцией и сепаратизмом!!
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Вроде умные вещи говорит, и вперемежку с чушью. Мы ведь не азиаты, у нас на двоих три гетьмана, и так было тысячу лет назад, есть и будет, украинец строем на работу ходить не привык. Развалили правоохранительную систему, а она была когда то? Я и при союзе ее видел, и тут уже 27 лет прошло, да не было ее никогда, всегда одна и та же позорная отрыжка, зачем дурить людей...
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Про солидарную систему он правильно сказал - но при ней и начальство вкалывает ради всеобщего блага... А какой дурак будет вкалывать на начальство только для блага этого начальства?
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Я вам больше скажу, каждый должен прожить именно свою жизнь, и никто не проживет ее за другого, так с народами и со странами. Он еще про Пол Пота вспомнил бы...
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"Сильнейший админресурс, ограничение свобод, клановость, почитание старших, жесткая экономия" ... "И, безусловно, солидаризм. Это тогда, когда на "всеобщее благоденствие" ишачат все, без исключения и куда покажет начальство." - не, ну чем не любая наша зона...
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"умучалі електронними деклараціями" - розбирайте на цитати,як Рибнікова..
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Ще один гумовий виріб вирішив нагадати про себе в контексті Гандзюк. Правоохоронна система така як є і кращої немає Лише зміни, крок за кроком, зроблять їх справжніми і ефективними. І зміни відбуваються. А кількість словесної діареї що вихлипують зрадогівнюки і інша звиздота що примазалася до "смерті" ніяк на правоохоронні органи не вплинуть.
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Ликвидируйте в Украине КУМОВСТВО (коррупция - предательство) и Украина станет европейским государством на деле ,а не на бумаге. Московская Орда кумовство превратила не в родство ,а в рабскую выгоду и эта фуйня жрёт государство Украина изнутри Может институт Павлика Морозова чем то поможет,если нельзя отстреливать "КУМОВЕЙ"?
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Да что говорить, если другой наш местный деятель намедни в своём фейсбуке на смерть Екатерины Гандзюк испражнился фразой следующего содержания: "полубандитская власть Днепра сегодня борется с нами в судах, но если бы не наша публичность ( читай - вонючесть ), то нас бы уже всех, как Катю, поубивали"Конечно стоило бы напомнить "юноше бледному с взглядом горящим" анекдот про Неуловимого Джо, которого никто не мог поймать не потому, что он неуловим, а потому, что он нах@й никому не нужен, но я тут о судах.буду читать в токио лекцию по японскому искусству(с)искусство ниндзя?
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"мы все, фактически собственными руками, развалили систему сыска"

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- срочно вернуть систему сыска Якуновича! Смерть Гандзюк доказала паралич правоохранительных органов и судебной системы, которые мы сами развалили, - Филатов - Цензор.НЕТ 7120
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Порошенко зауважив: «В той час, коли деякі чинні депутати досить успішно співпрацювали з попередньою владою, Луценко добровільно пішов на ешафот.

Луценко заприсягся боротися з корупцією та довести до кінця справи щодо Майдану та злочинів попередньої влади.
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А было что разваливать? Большего позора, чем менты на службе у зека и представить трудно

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"...Одних люстрировали, других отправили на пенсию, а третьих умучали электронными декларациями и они сами сбежали..."
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Вот оно что! Надо было не приставать к власть имущим с досужими вопросами "сколько наворовал", а оставить все как есть, оказывается! А то что этот господин-лектор и ему подобные, типа Черновол Танюши, кинулись с веселым визгом к освободившимся у корыта местам и пофиг то государство и народ, так ни гу-гу. Циничные уроды теперь во всем народ винят, весело набивая карманы.
Наш народ виноват только в том, что оказался слишком добр и не разобрался с уродами, убившими на Майдане больше сотни людей, народными простыми средствами. Доверил власть господам на вроде этого, что бы те провели следствие и сделали все по закону. Какая наивность!
Кстати, по поводу люстрации. Процентов 90 ментов и судей восстановились через суды и эта люстрация оказалась до одного места. Не потому ли вся правоохранительная система так "эффективно"работает?
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куда катимся?
это что надо было сделать с мвд, чтобы братва застонала- верните хороших мусоров?
пускай в харьков приезжает
у нас всё по старому, как ему нравится
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Филатов - мутный тип. Вроде, на словах патриот, но мечтает об авторитарных методах правления. Кстати, возвращает беркутят и рыгов в корыту. Короче, днепряне,у вас вырисовывается свой Гепа, только в вышиванке...
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Він ніколи й не приховував своєї зневаги до вишиванки в широкому розумінні.

Зєло любіт дєньґі...
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Стандартный ход хитросделаных ублюдочных начальтников искать виноватых кого угодно, кроме себя.
Украинцы у него виноваты...
И почему Япония?.. Ирак, Иран, Сирия, Ливия тоже Азия
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Ух ты, а ""горлопан, который терроризирует без разбору весь бизнес. Сутками кричит в мегафон, перекрывает дороги, висит на заборах и вообще ведёт себя как полная свинья. " (Источник: https://censor.net.ua/n3095099), оказывается, не один. Их тут на форуме много, и все хотят в Токио, что примечательно, но почему-то их туда не приглашают Смерть Гандзюк доказала паралич правоохранительных органов и судебной системы, которые мы сами развалили, - Филатов - Цензор.НЕТ 1786
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Морда у корыта чавкает и хрюкая поучает как ему мешают жрать всякие крикиуны
А нам бы задуматься зачем их кормить не легче нанимать и выгонять по Суспильному договору а не по их хотению и законам корыта
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В принципе он прав, все зависит от народа. Посмотрите сколько кандидатов в президенты, УЖАС и все хотят мне сделать хорошо. А повесили бы одного президента может аппетит и уменьшился. Разная БЛ....... дь туда же, считает себя самым умным. С кем ни разговариваешь, слышишь, а вот у мэнэ, а вот я так. Хотя некоторым наср........ть шо у тэбэ. ...............ну, такие мы.
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які ми самі розвалили, - Філатов..

Ай да Філатов... Не вже є хоч хтось хто може сказати правду у голос???
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понтий филат саморекламный,то иудеев он любит,то теперь азиат.Ты бы определился что ли или как ветер подует?
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подручный одного из самых матерых бандитов Украины читает мораль. К чему бы это?
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не высер, а поток помоем без всякой конкретики.

Кроме того, что жуть как жалеет люстрированных моральных уродов в погонах.
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если бы их не развалили, то мусора занимались бы не просто особо жестокими убийствами, а каннибализмом прямо на улице.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСмерть Гандзюк доказала паралич правоохранительных органов и судебной системы, которые мы сами развалили, - Филатов
 
 
 
 
 
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