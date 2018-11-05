 В Киеве задержали мужчину, который ударил правоохранителя в лицо, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г. Киеве.
По данным ведомства, происшествие случилось на улице Набережно-Крещатицкой. Во время отработки территории работники полка полиции особого назначения №1 заметили троих мужчин, которые подозрительно себя вели.
Правоохранители остановили молодых людей и во время поверхностного осмотра один из них ударил полицейского в лицо. Правонарушителя сразу задержали. Им оказался местный житель, 1988 года рождения. В ходе поверхностного осмотра у него изъяли вещество зеленого цвета, похожее на каннабис.
По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
А ты ширяться попробуй или грибы жрать. Твоя борьба сразу заиграет новыми красками.
А еще лучше - становитесь из "пересичных" "уважаемыми людьми", тогда можно делать всякое-разное безнаказанно..
кхм... 1988 года рождения...
Хорошо, что не написали, что тинейджер
Шо не так то？
Жыты по новому, понимать нужно, это вам не что либо как
Что она может украсть на рынке, весы? это же не магазин (с) фильм Гараж.
Бомжи и прочие люмпены часто так и делают. Ибо в тюрьме есть крыша над башкой, хрючево и койкоместо - и всё за счёт государства.
наёмникт барыги порошенки
хороший мусор - мертвый мусор