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 Происшествия, Киевские новости
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 В Киеве задержали мужчину, который ударил правоохранителя в лицо, - полиция

Во время отработки Подольского района правоохранители остановили подозрительного мужчину. В ходе поверхностного осмотра молодой человек ударил полицейского в лицо.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г. Киеве.

По данным ведомства, происшествие случилось на улице Набережно-Крещатицкой. Во время отработки территории работники полка полиции особого назначения №1 заметили троих мужчин, которые подозрительно себя вели.

Правоохранители остановили молодых людей и во время поверхностного осмотра один из них ударил полицейского в лицо. Правонарушителя сразу задержали. Им оказался местный житель, 1988 года рождения. В ходе поверхностного осмотра у него изъяли вещество зеленого цвета, похожее на каннабис.

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По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3095097
 
   
 Топ комментарии
 
Бывает можно охренеть от комментов местных порохоботов...Вы где-то видели у нас полицию ? Или у неё есть лицо, в которое можно ударить ?
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Ни стого ни с сего ударил полицейского в лицо? Если принять эту версию, то он либо психбольной, либо был под воздействием алкоголя или наркотиков, либо сознательно захотел в тюрьму. Иных объяснений просто быть не может.
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Мораль такова - никогда не ведите себя подозрительно, если не хотите проблем... А то и мусора на вас будут напрыгивать, и план на кармане могут найти...
А еще лучше - становитесь из "пересичных" "уважаемыми людьми", тогда можно делать всякое-разное безнаказанно..
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Один хороший удар кулаком в ухо заменяет два часа воспитательной работы.
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а звук передернутого затвора меняет взгляды на жизнь...
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В основном пуля производит удивительные изменения в голове, даже когда попадает в задницу.
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Надо понимать, что родители Вас в угол не ставили и воспитательные беседы не вели?
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Родители это одно, а реальная жизнь это другое, добрая женщина. Мы живем в мире, где слабый падает под ударами судьбы.
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ну да..знаем как мусорилы "обнаруживают" пакетик с травой
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Торчкам оно наверное виднее.
А ты ширяться попробуй или грибы жрать. Твоя борьба сразу заиграет новыми красками.
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Мораль такова - никогда не ведите себя подозрительно, если не хотите проблем... А то и мусора на вас будут напрыгивать, и план на кармане могут найти...
А еще лучше - становитесь из "пересичных" "уважаемыми людьми", тогда можно делать всякое-разное безнаказанно..
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щось ви громадянин підозріло впевнено та спокійно себе поводити при виді поліції...
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Что-то ты парень, подозрительно дергаешься при виде пэпээсников - за полгода службы в милиции пора и привыкнуть...))
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Какое может быть уважение к полиции когда любой начинающий нарик может запросто бить их в ухо? Что с ним было бы в Штатах где действительно уважают полицейских?
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Самооборона полиции выстрелом в подозреваемого.
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Так в штатах уважают потому что стрелять сразу начинают
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Молодой?!
кхм... 1988 года рождения...
Хорошо, что не написали, что тинейджер
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Мусора не люди!（с）
Шо не так то？
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конечно не так, раньше я даже не слышал, что бы кто то залепил в милицейского.
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так раньше и 144 рэформ небыло
Жыты по новому, понимать нужно, это вам не что либо как
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Бывает можно охренеть от комментов местных порохоботов...Вы где-то видели у нас полицию ? Или у неё есть лицо, в которое можно ударить ?
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100%! Звідки у молодого парня може бути конопля?
Что она может украсть на рынке, весы? это же не магазин (с) фильм Гараж.
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сейчас доверие к полиции 0%, потому что среди них очень много террористов и боевиков, которые крышуют и лично курируют убийства граждан Украины.
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а до кого у вас є довіра? До лікаря? до вчителя? до бізнесмена? до церкви? чи може до пенсіонерів?
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я же говорю, что мусорам и оборотням не доверяю, потому что они убийцы и маньяки в паталогической стадии.
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Значит рейд прошел не зря. Повод был найден. У Києві затримали чоловіка, який вдарив правоохоронця в обличчя, - поліція - Цензор.НЕТ 7798 Жаль лишь что в названии "новости" допустили опечатку, назвав рыло лицом
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Ни стого ни с сего ударил полицейского в лицо? Если принять эту версию, то он либо психбольной, либо был под воздействием алкоголя или наркотиков, либо сознательно захотел в тюрьму. Иных объяснений просто быть не может.
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либо сознательно захотел в тюрьму

Бомжи и прочие люмпены часто так и делают. Ибо в тюрьме есть крыша над башкой, хрючево и койкоместо - и всё за счёт государства.
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У кожного, кому не сподобається пика продажного поліцая або його службова грубість і зухвалість, буде знайдено "зелену речовину". Так заведено здавна і у "старій" міліції, і у "новій реформованій" поліції, бо чомусь ментівські рила залишились ті самі.
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А если серьёзно, то таки надо что-то делать... Все стены возле школ и бурс исписаны - АМФ, шихи, и все дела...((
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А ось із цим ніхто нічого робити не буде, бо наркотрафік "кришується" в основному фСБ(у)шниками і прокурорськими, а розбрібна торгівля наркотою кришується мєнтами.
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Отчего то никто даже не рассматривает бытовой мотив. Например, полисмен попросил взаймы пятерку, а обвиняемый рассердился, что просит так мало, огорчился и дал в тыкву
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скорее всего мусор подкинул наркоту, а Гражданина теперь прессуют
наёмникт барыги порошенки
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как можно наити пакетик при поверхностном осмотре ?
хороший мусор - мертвый мусор
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Можно. Он просто предательски торчал из наружного нагрудного кармана. Такое часто при задержании бывает.
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у нас нет полиции... есть потроховские шестерки
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Киеве задержали мужчину, который ударил правоохранителя в лицо, - полиция
 
 
 
 
 
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