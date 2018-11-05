 В Киеве задержали мужчину, который ударил правоохранителя в лицо, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г. Киеве.

По данным ведомства, происшествие случилось на улице Набережно-Крещатицкой. Во время отработки территории работники полка полиции особого назначения №1 заметили троих мужчин, которые подозрительно себя вели.

Правоохранители остановили молодых людей и во время поверхностного осмотра один из них ударил полицейского в лицо. Правонарушителя сразу задержали. Им оказался местный житель, 1988 года рождения. В ходе поверхностного осмотра у него изъяли вещество зеленого цвета, похожее на каннабис.

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По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.