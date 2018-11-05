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 Преступник, которого сбил полицейский Mitsubishi в Киеве, умер в реанимации

Вор, который убегал с украденным рюкзаком и попал под колеса полицейского автомобиля, скончался в реанимации от полученных травм.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Dtp.kiev.ua

Напомним, в ночь на 31 октября в Киеве по адресу бульвар Тараса Шевченко, 36 произошло ДТП: полицейский Mitsubishi Outlander сбил убегавшего вора.

Авария случилась около 03:30. По предварительной информации, правоохранители ехали на помощь другому экипажу, который задержал анонимного минера Бессарабского рынка. Во время движения по бульвару в сторону площади Победы через забор на проезжую часть выпрыгнул парень 25-30 лет. Он в буквальном смысле попал прямо на капот машины, а от удара улетел обратно за забор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Патрульная машина сбила вора, выбежавшего на дорогу после ограбления. ВИДЕО камер наблюдения

В результате наезда пострадавший получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Отметим, что в ходе оформления ДТП к патрульным подошел парень и рассказал им, что пострадавший и еще двое неизвестных ограбили его.

При просмотре записей камер видео наблюдения данная информация подтвердилась. Трое неизвестных отобрали у прохожего рюкзак и начали убегать на противоположную сторону бульвара перепрыгивая через забор. Первым перебегал парень, который и попал прямо на автомобиль патрульных. Двое других нарушителей увидели, что произошло, бросили рюкзак и убежали.

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На месте ДТП работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности произошедшего и личность пострадавшего парня устанавливаются.

Преступник, которого сбил полицейский Mitsubishi в Киеве, умер в реанимации 01
Преступник, которого сбил полицейский Mitsubishi в Киеве, умер в реанимации 02
Преступник, которого сбил полицейский Mitsubishi в Киеве, умер в реанимации 03
Преступник, которого сбил полицейский Mitsubishi в Киеве, умер в реанимации 04

Источник: https://censor.net.ua/n3095093
 
 
 Топ комментарии
 
Ну умер и умер. О покойном в данном случае - никак, ибо хорошего сказать нечего.
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да ты проФФесиАнальный судья! Таким как ты цены нет! За 5 минут с вора сделал жертву-пешехода!
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таким му-кам как ты все не так!
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Ну умер и умер. О покойном в данном случае - никак, ибо хорошего сказать нечего.
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Может,он умирал с голоду.Так воров надо ловить,а не убивать.Хотя,наша полиция непрофессиональна.Ни ловить,ни ездить они не умеют.
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Надо по закону.И тогда все будет так.
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По закону? Тоесть к ворюгам уже закон не применим? Ты идиот?
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Суд Линча сработал автоматически. Злодій, якого збив поліцейський Mitsubishi в Києві, помер у реанімації - Цензор.НЕТ 5790
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Вы знакомы с сюжетом?
Вор прыгнул через ограждение на мчащийся автомобиль сотрудников полиции.
Если бы вы были за рулем, то конечно сумели бы мгновенно затормозить?
Перечитайте внимательно новость и не позорьтесь.
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То ж письменник, а не читач. Прочитав заголовок і тут же почав кидатися лайном.
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...распЙАлі ґолодноВо мальчіка в трусіках, а потом пєрєхалі машиной... каратЄлі... даже прідушить с пєрвоВо раза нЄ смАґлі... мучЯлсА єщЬО... Злодій, якого збив поліцейський Mitsubishi в Києві, помер у реанімації - Цензор.НЕТ 815
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Если бы он умирал с голоду, он бы так резво не бегал.
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...либо ничего кроме правды.
а правда такова, - сдохло падло спалить и развеять останки по ветру что бы таких мразей и могил не было!
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Что значит " умер и умер", статью убийство по неосторожности никто не отменял, или для полицейских законы не писаны ?
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Создание аварийной обстановки тоже никто не отменял!
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Не пишите глупость, мертвому штраф никто выписывать не будет это во первых, а во вторых в Украине не практикуется штрафовать пешеходов в принципе.
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да ты проФФесиАнальный судья! Таким как ты цены нет! За 5 минут с вора сделал жертву-пешехода!
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Ну вор он или нет решает суд, бо судя вашему бреду теперь полицейским можно ездить давить людей сотнями это во первых. Во вторых он даже не был подозреваемым на момент ДТП, т.к. менты ехали по своим делам. В третьих, жертву я с него не делал, я лишь делал с водилы-водилу который "не врахував дорожньої обстановки, вчинив ДТП внаслідок якого загинула людина"
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Шо значит "не врахував дорожньої обстановки". Он шо должен был предвидеть, где нету перехода и стоит ограждение, к нему на капот пригнет какой то урод?
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не обращай вниманеи это урка оправдывает своего кореша! Скоро и сам сдохнет как собака!
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Вам бы к психиатру, я серьезно. Хотя если Ваш коллега был за рулем, тогда понятно, у вас там 90% патологических садистов.
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а тебя бы "усыпить" пока ты чето еще не украл, я серёзно!
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Это Вы спросите у тех кто писал Закон, я лишь взываю к тому, что законы для всех равны и если простого человека за такое садят то мента уж точно надо.
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Дак менты не нарушали Закон в данном случае, за шо их привлекать?
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Збили ж не на зебрі... Тому поліцейським навіть умовний строк не мають давати. Принаймні, простим водіям не давали (якщо тільки водії бухі не були).
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Да шо Вы рассказываете "не давали" ? Ану пойдите сбейте кого нибудь вне перехода-получите медаль -3 года минимум, а есди умрет то 5 ГАРАНТИРОВАНО !!!!
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Пруф? Коли збили насмерть дуру, яка Бажана перебігала, то водій навіть умовно не отримав...
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А кто ее создал...вор который выпрыгнул на проезжую часть перед спецавто идущим на вызов или менты? А если б скорая везла в реанимацию...или простой смертный вильнул влево и убил других людей..
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По этой статье может не быть наказания вовсе. В данном случае так и должно быть, ибо вины полицейских нет в том, что им на капот выскочил из-за ограждения какой-то урод.
Я в плане, что жалеть о смерти такого, с позволения сказать, "человека", точно не стоит. Умер и умер - мир стал без него чуточку лучше.
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Что значит "жалеть" или "не жалеть" ?
Мы декларируем что живем в ПРАВОВОМ государстве, в котором отсутствует смертная казнь в принципе, я даже не говорю о смертной казни без суда и следствия. Вы предлагаете безнаказанно убивать всех прохожих, а вдруг окажется что кто то из них карманник ? Вы вообще в своем уме ? Есть ЗАКОН и нужно жить по ЗАКОНАМ, если они плохие-то нужно принимать другие, но нельзя одних за убийство вне перехода сажать а других оправдывать, мол, как оказалось убитый возможно был преступником, и ему возможно за его преступление светил максимальный срок-1 год условно, поэтому он не человек и подлежит утилизации.
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А это была не казнь. Никто специально его не сбивал и я не предлагают никого специально сбивал.
Это была, как говорят, "мгновенная карма" - стечение обстоятельств, при которых преступник получил наказание мгновенно.

"нельзя одних за убийство вне перехода сажать а других оправдывать, мол, как оказалось убитый возможно был преступником"

Тут оправданием для полицейских является не то, что убитый был преступником (как по мне условный срок за реальное преступление - вообще дикость), а то, что полицейские не нарушали ПДД и усопший просто внезапно выскочил на проезжую часть, перемахнув через ограждение. В таком случае водитель не должен в принципе в чем-то обвиняться.

То, что погибший был разбойником - это информация скорее не для закона, а для публики.
Для закона это лишь второстепенная информация, которая может косвенно свидетельствовать о том, что погибший внезапно выскочил на проезжую часть и потому именно погибший является единственным виновным в ДТП.
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Шурик, дарагой! А нужно ли сажать машиниста поезда метро, под который кто-то бросился?
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А какое имеет ст.119 КК Украины к данному случаю?
Вбивство через необережність слід відмежувати від випадкового заподіяння смерті (казусу), коли особа, що заподіяла смерть потерпілому, не передбачала настання смерті потерпілого від своїх дій (бездіяльності) і за обставинами справи не повинна була або не могла цього передбачати.
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Саша с начало ролик посмотри, инцидент снят на камеру и выложен в интернет, а потом делай выводы.
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родственники надо чтоб машину патрульную чинили.
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и выплатили полицейскому компенсацию за моральный ущерб!
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А причем тут родственники? Они за придурка не обязаны отвечать - он уже совершеннолетний.
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а мы все тут причем? Авто куплено на бюджетные деньги и разбито по вине этого уёпка!
Почему его должны ремонтировать за мои налоги?
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Потому, что оно на балансе бюджета, а виновный погиб и не может компенсировать стоимость ремонта.
Вообще - хорошо бы, чтобы все эти полицейские авто были застрахованы полным КАСКО и все ремонты производились за счет страховых.
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так у виновного может и имущество оказаться и вообще он может оказаться вполне безбедным человеком!
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Если у виновного имущество имеется - тогда вполне можно было бы за его счет восстановить, но не за счет родственников.
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С момента совершеннолетия за него уже никто не отвечает.
Да и вообще - за воспитание могут отвечать исключительно родители, а не все родственники.
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Вот интересно если Ваш родственник попадет в подобную ситуацию, что Вы писать будите.
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Воспитывать надо так родственников, что бы у них не было мысли воровать и убегать не глядя куда. Тогда и не будут попадать в подобную ситуацию.
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Напевно вкрали рюкзак марки "аваков". Ну а поліція згадала анекдот про чукчу в такси і як "досвідчені мисливці " гуманно зупинили злодія дверцятами авто.
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Необычный случай. Полицейского наградят?
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Зачем его вообще в реанимацию везли, разве что допросить...
Но могли б и в морге допросить, у патологоанатома быстрее б раскололся.
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Больной от вскрытия отказался. Выписан под наблюдение районного патологоанатома.
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Мог бы в Польшу на заработки ездить. Безвиз.
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Профессия не та, в Польше так не поворуешь, да и у "богатых европейцев" иной раз нечего взять, это у нас "безработные" живут в домах по 600 кв.м. и на мерсах ездят...
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Просто звезды так благоприятно сошлись что тать в ночи получил адекватное наказание несмотря на то что никто не собирался так его наказывать да и он сам не думал о том что справедливость восторжествует!
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Получается, справедливость убийцы Гандзюк возможна только при случайном наезде на заказчика полицейской машины. Давайте поддержим будущего Героя!
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От этого происшествия только польза. Преступление раскрыто, преступник наказан, полицейский получит поощрение. А государству большая экономия: без затрат на следствие, суд, содержание в сизо и колонии
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Ага. Сщас свора прокурорских накинется на это дело.
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а ремонт машины? лечше бы он под колеса попал чем на капот.
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Нуу чо, вроде как "равновесие во вселенной"...
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Здається, що правосуддя в срср можливе лише у випадку коли бог втручається.
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Надо обязательно делать акцент на том, что он разбойник, чтобы никто не спрашивал за нарушение правил полицейским. То же самое говорят про патрульного Олейника, который застрелил типа обдолбанного мажора на БМВ, но забывают добавить что жертва была лишь пассажиром.
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А ви фотки цих малолєток бачили? Це не мажори, але це типова гопота... Таких не жалко!
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В США если коп застрелит одного из членов банды во время погони, то ответственность за смерть сообщника несут его выжившие товарищи, по статье как за убийство.
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Между скрывающимся членом банды и простым пассажиром автомобиля есть очень большая разница - пассажир ни в чем не виноват.
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Это легенды и мифы древней Эллады. Каждый понесёт ответственность за своё. Тот, кто не убивал, в США не может понести ответственность за убийство.
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Зачем ты киздешь? Все обстоит именно так, как я написал.
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Читай киздабол. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-43673331
Его сообщника застрелил коп при задержании, за что ему лично дали 65 лет тюрьмы.
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А в чем, простите, было нарушение ПДД полицейскими? Им под капот внезапно выскочил перемахнувший через забор придурок - у них даже шанса отреагировать не было.

А акцент на том, что разбойник - чтобы никто не расстраивался из-за того, что он скончался.
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Как минимум за движение с превышением скорости без спецсигналов. И правильно, раз никто не расстроится - то и никто не будет придавать особого внимания этому делу, его замнут и через время все забудут.
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Вся полиция дорожная ездит с включеным синим маяком.
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А с чего вы взяли, что было превышение скорости?

" его замнут и через время все забудут."

В данном конкретном случае так и стоило бы сделать, если, конечно, не выяснится, что полицейские были пьяны или гнали 120 без проблесковых маячков или еще что-то.
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Назвать человека преступником может только суд.
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или человек, у коготорого он вырвал из рук рюкзак.
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Этот человек лицо заинтересованное. Самосуд не наш метод.
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Такое бы возмездие и всем остальным нашим ворам.
Утром подумал о том, как вывести деньги в офшор или нажиться на народе любым способом- к вечеру уже и бензовоз переехал...
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Если полицаи не виноваты то так можно всю верховную раду реформировать. Там все с рюкзаками,вот только за тех разбойников придется наверное отвечать,даже и внезапность не спасет.
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Жаль, что умер. Ему бы жить лет 15 овощем, какать под себя и рассказывать годами по телевизору, что грабить ночью прохожих на улицах нехорошо.
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Да ну нафиг, вы садист какой-то. А ухаживать за овощем - это вы кому и за что такой срок 15-летний прописали?
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иногда даже мусора оказываются в нужное время в нужном месте. хотя очень редко и случайно.
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Полицейского надо в звании повысить. Или так: 20 баранов. Холодильник "Розенлев". Финский, хороший. Почетная грамота.- И бесплатная путевка?- В Сибирь!
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Единственное кого жалко в данной ситуации - машину. Капот помятый сильно.
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Від долі не втечеш... А ось автомобіль реально шкода..😕😕😕
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А он преступник? Злодій, якого збив поліцейський Mitsubishi в Києві, помер у реанімації - Цензор.НЕТ 3219 А шо уже было решение суда? А когда? Злодій, якого збив поліцейський Mitsubishi в Києві, помер у реанімації - Цензор.НЕТ 2249
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПреступник, которого сбил полицейский Mitsubishi в Киеве, умер в реанимации
 
 
 
 
 
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