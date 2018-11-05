 Преступник, которого сбил полицейский Mitsubishi в Киеве, умер в реанимации

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Dtp.kiev.ua
Напомним, в ночь на 31 октября в Киеве по адресу бульвар Тараса Шевченко, 36 произошло ДТП: полицейский Mitsubishi Outlander сбил убегавшего вора.
Авария случилась около 03:30. По предварительной информации, правоохранители ехали на помощь другому экипажу, который задержал анонимного минера Бессарабского рынка. Во время движения по бульвару в сторону площади Победы через забор на проезжую часть выпрыгнул парень 25-30 лет. Он в буквальном смысле попал прямо на капот машины, а от удара улетел обратно за забор.
В результате наезда пострадавший получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Отметим, что в ходе оформления ДТП к патрульным подошел парень и рассказал им, что пострадавший и еще двое неизвестных ограбили его.
При просмотре записей камер видео наблюдения данная информация подтвердилась. Трое неизвестных отобрали у прохожего рюкзак и начали убегать на противоположную сторону бульвара перепрыгивая через забор. Первым перебегал парень, который и попал прямо на автомобиль патрульных. Двое других нарушителей увидели, что произошло, бросили рюкзак и убежали.
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На месте ДТП работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности произошедшего и личность пострадавшего парня устанавливаются.
Вор прыгнул через ограждение на мчащийся автомобиль сотрудников полиции.
Если бы вы были за рулем, то конечно сумели бы мгновенно затормозить?
Перечитайте внимательно новость и не позорьтесь.
а правда такова, - сдохло падло спалить и развеять останки по ветру что бы таких мразей и могил не было!
Я в плане, что жалеть о смерти такого, с позволения сказать, "человека", точно не стоит. Умер и умер - мир стал без него чуточку лучше.
Мы декларируем что живем в ПРАВОВОМ государстве, в котором отсутствует смертная казнь в принципе, я даже не говорю о смертной казни без суда и следствия. Вы предлагаете безнаказанно убивать всех прохожих, а вдруг окажется что кто то из них карманник ? Вы вообще в своем уме ? Есть ЗАКОН и нужно жить по ЗАКОНАМ, если они плохие-то нужно принимать другие, но нельзя одних за убийство вне перехода сажать а других оправдывать, мол, как оказалось убитый возможно был преступником, и ему возможно за его преступление светил максимальный срок-1 год условно, поэтому он не человек и подлежит утилизации.
Это была, как говорят, "мгновенная карма" - стечение обстоятельств, при которых преступник получил наказание мгновенно.
"нельзя одних за убийство вне перехода сажать а других оправдывать, мол, как оказалось убитый возможно был преступником"
Тут оправданием для полицейских является не то, что убитый был преступником (как по мне условный срок за реальное преступление - вообще дикость), а то, что полицейские не нарушали ПДД и усопший просто внезапно выскочил на проезжую часть, перемахнув через ограждение. В таком случае водитель не должен в принципе в чем-то обвиняться.
То, что погибший был разбойником - это информация скорее не для закона, а для публики.
Для закона это лишь второстепенная информация, которая может косвенно свидетельствовать о том, что погибший внезапно выскочил на проезжую часть и потому именно погибший является единственным виновным в ДТП.
Вбивство через необережність слід відмежувати від випадкового заподіяння смерті (казусу), коли особа, що заподіяла смерть потерпілому, не передбачала настання смерті потерпілого від своїх дій (бездіяльності) і за обставинами справи не повинна була або не могла цього передбачати.
Почему его должны ремонтировать за мои налоги?
Вообще - хорошо бы, чтобы все эти полицейские авто были застрахованы полным КАСКО и все ремонты производились за счет страховых.
Да и вообще - за воспитание могут отвечать исключительно родители, а не все родственники.
Но могли б и в морге допросить, у патологоанатома быстрее б раскололся.
Его сообщника застрелил коп при задержании, за что ему лично дали 65 лет тюрьмы.
А акцент на том, что разбойник - чтобы никто не расстраивался из-за того, что он скончался.
" его замнут и через время все забудут."
В данном конкретном случае так и стоило бы сделать, если, конечно, не выяснится, что полицейские были пьяны или гнали 120 без проблесковых маячков или еще что-то.
Утром подумал о том, как вывести деньги в офшор или нажиться на народе любым способом- к вечеру уже и бензовоз переехал...