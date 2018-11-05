 Тело пропавшей 15-летней девочки обнаружили под Харьковом. Появился фоторобот возможного убийцы. ФОТО (обновлено)

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

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"Заявление об исчезновении дочери поступило от 42-летней жительницы поселка Бабаи в дежурную часть Харьковского отдела полиции 2 ноября в 20:29", - отметили в полиции.

После этого к поискам ребенка был привлечен весь личный состав районной полиции. Во время розыскных мероприятий тело девочки было обнаружено в лесополосе в поселке Покотиловка.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Полиция позже опубликовала фоторобот и приметы возможного убийцы.

"К совершению убийства может быть причастен неизвестный мужчина, которого видели 2 ноября 2018 в период времени с 7:00 до 8:30 вблизи места совершения преступления в пгт Покотиловка Харьковского района Харьковской области.

Его приметы: на вид 35-45 лет, рост 185 см, худощавого телосложения, широкоплечий, был одет в болоневую куртку темного цвета, темные штаны, возможно, имел при себе джинсовый рюкзак. Если у вас есть какая-либо информация об этом человеке, просим сообщить ее по телефонам: (057) 7487350, (099)0732499, (093)8222339, (096)6029763 или 102", - говорится в сообщении.