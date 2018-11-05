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Все про:арест (9732) Крым (20784) прокуратура (3382) Лысенко (1020) Чернобук (2)

 Суд арестовал подозреваемого в госизмене экс-главу Апелляционного суда Крыма Чорнобука, - Лысенко

Задержанный в Киеве экс-глава Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерий Чорнобук, подозреваемый в госизмене, взят под стражу.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Голосеевском районном суде г.. Киеве 5 ноября 2018 г. в 9:00 состоялось рассмотрение ходатайства прокуратуры АРК об избрании меры пресечения бывшему председателю Апелляционного суда АР Крым Чорнобуку В.И. По результатам рассмотрения ходатайства, последнему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бывшему главе Апелляционного суда АРК Чернобуку сообщили о подозрении в госизмене еще 11 июля 2018 года, - прокуратура АРК

Суд арестовал подозреваемого в госизмене экс-главу Апелляционного суда Крыма Чорнобука, - Лысенко 01

Напомним, В.Чорнобук был задержан в Киеве 3 ноября сотрудниками СБУ и прокуратуры АРК. Экс-судья подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.11 Уголовного кодекса Украины (госизмена). Ранее сообщалось, что сотрудники Прокуратуры Автономной Республики Крым и Службы безопасности Украины 11 июля провели обыски в помещениях, в которых проживает бывший председатель Апелляционного суда АРК Валерий Чорнобук.

Чорнобук отвергал все обвинения в поддержке оккупационной администрации Крыма, сообщая, что после оккупации был "вынужден покинуть свой пост" и переехать к семье в Днепр. По его словам, его буквально выгнали с работы в Крыму, не выдав ни трудовое, ни личное дело. В сентябре 2016 года Верховная Рада уволила за нарушение присяги 29 судей, в том числе судью Апелляционного суда Днепропетровской области Чорнобука. Позже Высший апелляционный суд Украины отказал Чорнобуку в обжаловании постановления Верховной Рады, которым его уволили с последнего места работы в суде Днепропетровской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3095086
 
   
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Удивительно... А приговор суда наверное будет еще жостче, чем в случае с "доверенным лицом Путена" или мягче?
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Они ,как ни странно,у нас не сидят,откупится .Насирова уже "посадили".
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Арестовали патриота, участника АТО, он целых три месяца в АТО был, думаете ему там было легко?
Генерал-лейтенант юстиции, он в АТО был младшим сержантом, заведовал баней, которой не существовало) Столько страдал ради индульгенции за свои грехи, а вы его раз и арестовали!
Зачем же тогда он УБД получал?
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задрали уже с этим Чернобуком. Три дня по всем лентам только о нём. Прямо мировая сенсация!
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в чем его вина?.. не поделился?... пауки в банке..
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у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.11 Кримінального кодексу України ... Хочь би Коедкс відкрили, писаки...
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Не понял .
Т.е. у уехал из Крыма - в Днепропетровскую область (непонятно когда) и там он стал судьёй Апеляционного суда Днепропетровской области и в 2016 г. от туда его уволила ВР за нарушение присяги .
Интересно , а кто его в Днепре назначил ? - не рошеновский гарант случайно ? - ведь только оно назначало и переводило судей .
Вообще непонятно почему против рошена тоже не возбуждено дело за помощь в укрытии госизменника .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд арестовал подозреваемого в госизмене экс-главу Апелляционного суда Крыма Чорнобука, - Лысенко
 
 
 
 
 
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