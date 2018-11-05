 Группа учеников на перемене жестоко избила 11-летнюю девочку на Харьковщине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.
"В с. Бердянка Зачепиловского района произошел досадный случай. 02.11.2018 гг. в службу "103" поступил вызов к девочке 11 лет, повод - травма позвоночника", - сказано в сообщении.
По словам пострадавшей девочки, на перемене она была избита пятью учениками, которые учатся в той же школе.
После осмотра был установлен предварительный диагноз: ушиб участка правого тазобедренного сустава. Пострадавшая госпитализирована в Зачепиловскую центральную районную больницу.
"К сожалению, иногда детская жестокость выходит за рамки здравого смысла и еще и сообщников имеет", - добавили в ведомстве.
Серьезно??? И это по-вашему адекватный ответ? Приехать и травмировать позвоночник юным придуркам??
Наказать-то, конечно, нужно. Может быть даже ремнем по заднице - хотя это разве что их родители могут сделать, но сознательно калечить?
Интересно, что по-вашему является "адекватным ответом" на другие преступления - например - на дачу взятки, воровство, изнасилование, пьяное дтп, убийство и тд?
Просто публичное унижение, еще и массовое, может привести к еще больше озлобленности и сплоченности данной группы подростков-агрессоров. Нужно сделать так, чтобы им стало стыдно.
Лишається тільки пишатись нашим "європейським" суспільством...
Тут одна форумчанка писала как-то свою историю из детства - вернее - историю своего брата, который тоже издевался нам каким-то сверстником, о чем стало известно их родителям.
Родители в итоге первый раз в жизни отстегали своего сына ремнем с поучениями, чтобы он понял, как это неприятно, когда тебя бьет кто-то более сильный, кому ты ответить не можешь, а затем заставили пойти к жертве школьной агрессии домой и искренне извиниться. Больше брат никогда и ни над кем не издевался.
Нет слов, где были гребанные учителя?!
от такого досадного случая ребенок мог умереть или инвалидом на всю жизнь остаться.
Возможно переломал бы ноги их папам...
Не говоря уже о том, что с детьми должен побеседовать и участковый.
В случае успеха - это был бы лучший исход в том числе и для пострадавшего ребенка - тк травля прекратилась бы.
А ломать ноги, чтобы потом ваша дочь росла без отца, отбывающего наказание за причинение тяжких телесных...даже не знаю...вы точно дочь любите?
Заполняем информ пространство, отвлекая внимание от убийства Кати .
Но есть топ коррупция, есть война с рашкой, есть все ещё актуальная свободная экономическая зона в крыму, есть куча неполученных ответов хотя бы , почему Украина компенсировала ахметову свет поданный им оккупантам. Сейчас идут суды по труханову, например, которые имеют все признаки разваленного дела. Саакашвили вернулся в Грузию.
Но зачем нам все это? Избили девочку в Зачепиловском районе.
Да дети бывают жестокими, это не только сегодня.
У преподавателей и родителей должна быть нулевая терпимость к насилию .
Но понятно и то, что ищутся резонансы, чтобы отвлечь негодование общества по поводу убийства Екатерины. Я лично так это вижу.
2) по словам пострадавшей девочки, на перемене она была избита пятью учениками
из этих скудных данных тут уже предлагают и пятерым детям ноги ломать, и самосуды устраивать, и то что Порох виноват. Люди, вы идиоты?