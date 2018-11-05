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Все про:дети (3364) Харьковщина (1215) школа (1775) буллинг (3)

 Группа учеников на перемене жестоко избила 11-летнюю девочку на Харьковщине

В с. Бердянка Зачепиловского района группа школьников на перемене избила 11-летнюю девочку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

"В с. Бердянка Зачепиловского района произошел досадный случай. 02.11.2018 гг. в службу "103" поступил вызов к девочке 11 лет, повод - травма позвоночника", - сказано в сообщении.

По словам пострадавшей девочки, на перемене она была избита пятью учениками, которые учатся в той же школе.

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После осмотра был установлен предварительный диагноз: ушиб участка правого тазобедренного сустава. Пострадавшая госпитализирована в Зачепиловскую центральную районную больницу.

"К сожалению, иногда детская жестокость выходит за рамки здравого смысла и еще и сообщников имеет", - добавили в ведомстве.

Группа учеников на перемене жестоко избила 11-летнюю девочку на Харьковщине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3095082
 
 
 Топ комментарии
 
*иногда детская жестокость выходит за рамки здравого смысла* - что за сопливая лабуда? У детской жестокости есть рамки здорового смысла? А по сути нормальным и адекватным ответом были бы аналогичные травмы позвоночника всем пятерым ученикам принимавшим участие!
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Пятеро против одной ? Только гопота так делает.
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"досадный" случай...
Нет слов, где были гребанные учителя?!
от такого досадного случая ребенок мог умереть или инвалидом на всю жизнь остаться.
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*иногда детская жестокость выходит за рамки здравого смысла* - что за сопливая лабуда? У детской жестокости есть рамки здорового смысла? А по сути нормальным и адекватным ответом были бы аналогичные травмы позвоночника всем пятерым ученикам принимавшим участие!
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"нормальным и адекватным ответом были бы аналогичные травмы позвоночника всем пятерым ученикам"

Серьезно??? И это по-вашему адекватный ответ? Приехать и травмировать позвоночник юным придуркам??
Наказать-то, конечно, нужно. Может быть даже ремнем по заднице - хотя это разве что их родители могут сделать, но сознательно калечить?

Интересно, что по-вашему является "адекватным ответом" на другие преступления - например - на дачу взятки, воровство, изнасилование, пьяное дтп, убийство и тд?
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Ладно... просто 50 розг на площади - КАЖДОМУ!
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Тут тонкая грань - наказывать нужно так, чтобы агрессоры поняли, что виноваты и раскаялись, а не захотели "отомстить" жертве за то, что "пострадали из-за нее".
Просто публичное унижение, еще и массовое, может привести к еще больше озлобленности и сплоченности данной группы подростков-агрессоров. Нужно сделать так, чтобы им стало стыдно.
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А в чём смысл такого наказания? Может лучше родителей пороть на площади?
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Могли и просто поджопник дать. А позиционируется как избиения. Есть такие. Типа кужеля,которой пустой пластиковой бутылкой к голове прикоснулись. А она раскудахталась о сотрясении. Может и все иначе было. Не видел.
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ааа. ну піджопник дівчині це інша справа...
Лишається тільки пишатись нашим "європейським" суспільством...
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Ты просто дивчин не видал таких. Каким и подсрачника мало. Я например с такими частенько дело имел. У меня лицо доброе. И многие думают,что я такой и внутри. И пытаются наглеть. Я терплю. Но до поры. А затем поджопник и выгоняю за дверь. Без права возврата.
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Переглянувши уважно відео, можна чітко побачити як баба Сара кинувшись на чоловіка сама налетіла на пляшку , яку той захищаючись тримав в витягнутих руках , щоб та йому морду не подерла. Ця баба Сара така баба Сара . Група учнів на перерві жорстоко побила 11-річну дівчинку на Харківщині - Цензор.НЕТ 3260
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Хотя девочку мне жаль, но законом это не наказывается.Пусть выздоравливает, а ребятам которые ее избили пусть будет стыдно
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Ну, написать кто ты, мне запрещают Правила этого сайта.
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они ее рано или поздно прикончат, родителям надо переводить в другую школу.
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І де ти знайдеш в зачуханому селі ще одну школу ?
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Тут все зависит от родителей детей-агрессоров. Если родители проникнутся - они в состоянии раз и навсегда указать своим чадам, что те были не правы.
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Имхо, это плохой путь, тупиковый. Родителям девочки нужно добиваться наказания виновных и отчисления обидчиков, а не наоборот. Иначе, нам не изжить подобных проблем.
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какое там наказание, их родители могут наказать, а так дети современные хорошо понимают со скольких лет они наказуемые.
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Ну, можно наказать наказуемо. Ремнем по заднице, например. Желательно так, чтобы пять человек наказывали одного, тогда дойдет еще лучше.
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Если я дам подсрач по очереди всем этим подросткам - это наказывается по закону?
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Зависит от твоего возраста и от силы с какой ты будешь наносить удар.
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Да, наказывается. Только если у вас есть сын до 14 (или до 12 не помню точно) лет и со спортивной подготовкой, то он может раздать вышеупомянутые поджопники без криминальных последствий для себя.
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Ну, подсрачники нужно раздать без свидетелей. Тогда криминальных последствий тоже не будет.
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ще як карається. Нехай не кримінальним, а цивільним, але батьки цих юних дарувань можуть відповісти.
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Нужно разбираться с детьми этих подростков - как показывает практика у родителей-отморозков и дети-отморозки.
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сорри, с родителями этих подростков.
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Не обязательно.

Тут одна форумчанка писала как-то свою историю из детства - вернее - историю своего брата, который тоже издевался нам каким-то сверстником, о чем стало известно их родителям.
Родители в итоге первый раз в жизни отстегали своего сына ремнем с поучениями, чтобы он понял, как это неприятно, когда тебя бьет кто-то более сильный, кому ты ответить не можешь, а затем заставили пойти к жертве школьной агрессии домой и искренне извиниться. Больше брат никогда и ни над кем не издевался.
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Все верно, это был мой брат. Единственный раз мать его отлупила ремнем, при этом предложив следующее: я намного сильнее, но ты все равно попробуй отбейся. Ну как, получается? А нравится? Конечно, моему брату не нравилось. Група учнів на перерві жорстоко побила 11-річну дівчинку на Харківщині - Цензор.НЕТ 6042 А мать ему: а этот мальчик чувствовал себя точно так же, как сейчас чувствуешь себя ты. Короче, отбила охоту.
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Пятеро против одной ? Только гопота так делает.
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"досадный" случай...
Нет слов, где были гребанные учителя?!
от такого досадного случая ребенок мог умереть или инвалидом на всю жизнь остаться.
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Родителям оплатить лечение и моральный ущерб пострадавшей девочке, тогда до быдла дойдет что детей надо воспитывать.
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Пока родители жертв не начнут ломать ноги ублюдкам, ничего не измениться.
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абсолютно с вами согласен-один удар "по ушам" воздействует намного эффективнее , чем десяток лекций о том " что такое хорошо и что такое плохо"..
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А какая разница? Мальчика не поделили или по любой другой причине поссорились с кем-то, кто подключил своих друзей.
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Уже подза... подобные новости на серьёзных информресурсах. Побочное явление помешательства на соцсетях! Испокон веков в школах кого-то били, гнобили и затравливали. Но сегодня информация о досадном инциденте, которая раньше оставалась в пределах кабинета директора одной школы, становится достоянием всей страны и раздувается до уровня трагедии.
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Об этом необходимо писать, а не тихарить по директорским кабинетам и учительским
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ВОПРОС ДЕТСКОЙ ЖЕСТОКОСТИ присутствует на пост советском пространстве. И законодательно это надо решать.
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Я не знаю что бы я сделал с этими "учениками" будь я папой этой девочки...
Возможно переломал бы ноги их папам...
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Для начала стоило бы с родителями учеников обстоятельно побеседовать - с каждым отдельно, чтобы убедить их провести хорошую воспитательную беседу со своим чадом.
Не говоря уже о том, что с детьми должен побеседовать и участковый.
В случае успеха - это был бы лучший исход в том числе и для пострадавшего ребенка - тк травля прекратилась бы.
А ломать ноги, чтобы потом ваша дочь росла без отца, отбывающего наказание за причинение тяжких телесных...даже не знаю...вы точно дочь любите?
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А ещё собаки покусали несчастного щенка под Житомиром .
Заполняем информ пространство, отвлекая внимание от убийства Кати .
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Убийство Катерины Гайдзюк, несомненно, очень важно, но это ведь не значит, что не существует других новостей и проблем и нужно обсуждать исключительно его...
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Здесь новости всеукраинского масштаба. Мне, конечно, жаль девочку из маленького села. Я очень переживаю, чтоб браконьеры не вывезли из Украины десять блоков сигарет , и восхищаюсь сбу, когда они поймали наглого взяточника с двумя тысячами гривен
Но есть топ коррупция, есть война с рашкой, есть все ещё актуальная свободная экономическая зона в крыму, есть куча неполученных ответов хотя бы , почему Украина компенсировала ахметову свет поданный им оккупантам. Сейчас идут суды по труханову, например, которые имеют все признаки разваленного дела. Саакашвили вернулся в Грузию.
Но зачем нам все это? Избили девочку в Зачепиловском районе.
Да дети бывают жестокими, это не только сегодня.
У преподавателей и родителей должна быть нулевая терпимость к насилию .
Но понятно и то, что ищутся резонансы, чтобы отвлечь негодование общества по поводу убийства Екатерины. Я лично так это вижу.
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К сожалению, такие инциденты имеют прямое отношение к тому, что произошло с Катей Гандзюк и не только с ней. Сначала малолетние гопники впятером избивают девочку. Потом, если это сойдет им с рук, они превращаются во взрослых гопников, которые обливают кислотой, избивают, убивают. И, что самое страшное, такие гопники также и в большую политику попадают, занимают важные государственные посты. Знаю одного гопника, который однажды стал президентом Украины и еще одного гопника, который до сих пор руководит соседним государством.
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Это результат просмотра рашкиного тв . Тому ЩО рашка- не христианская страна
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Пока в стране президентом может стать гопник , ворующий шапки и участвовавший в нападениях , за что и сидел- НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ. Надо менять законодательство . И отслеживать моральные устои семьи претендента во власть
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Может это рашинское АУЕ уже до нас докатилось,а пресса молчит об этом.
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Детей надо учить восточным единоборствам, что бы в случае нападения на вашего ребенка группы детей, он мог сразу вырубать закоперщика насмерть. Вырвет ему глотку, другие сами разбегутся. Как иначе? В Украине живем, где свирепствуют реформы.
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Да ну...делать из девочки терминатора, способного разобраться сразу с 6-ю сверстниками?
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Сразу не надо. Пусть вцепится в глотку одному сверстнику, но насмерть.
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На перервах зазвичай усі вчителі ховаються в учительському кабінеті. Певно бояться щоби дітлахи їх не побили.
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1) предварительный диагноз: ушиб участка правого тазобедренного сустава
2) по словам пострадавшей девочки, на перемене она была избита пятью учениками

из этих скудных данных тут уже предлагают и пятерым детям ноги ломать, и самосуды устраивать, и то что Порох виноват. Люди, вы идиоты?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГруппа учеников на перемене жестоко избила 11-летнюю девочку на Харьковщине
 
 
 
 
 
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