 Группа учеников на перемене жестоко избила 11-летнюю девочку на Харьковщине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

"В с. Бердянка Зачепиловского района произошел досадный случай. 02.11.2018 гг. в службу "103" поступил вызов к девочке 11 лет, повод - травма позвоночника", - сказано в сообщении.

По словам пострадавшей девочки, на перемене она была избита пятью учениками, которые учатся в той же школе.

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После осмотра был установлен предварительный диагноз: ушиб участка правого тазобедренного сустава. Пострадавшая госпитализирована в Зачепиловскую центральную районную больницу.

"К сожалению, иногда детская жестокость выходит за рамки здравого смысла и еще и сообщников имеет", - добавили в ведомстве.