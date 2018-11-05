 Суд в Киеве избирает меру пресечения экс-главе Апелляционного суда Крыма Чорнобуку, которого обвиняют в госизмене

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Прокуратура АР Крым будет ходатайствовать о содержании подозреваемого под стражей на время проведения досудебного расследования, отметили в ведомстве.

Бывшего председателя апелляционного суда АР Крым Валерия Чорнобука задержали 3 ноября, в Киеве, на улице Ветряные горы.

Ранее сообщалось, что сотрудники Прокуратуры Автономной Республики Крым и Службы безопасности Украины 11 июля провели обыски в помещениях, в которых проживает бывший председатель Апелляционного суда АРК Валерий Чорнобук.

Чорнобук отвергал все обвинения в поддержке оккупационной администрации Крыма, сообщая, что после оккупации был "вынужден покинуть свой пост" и переехать к семье в Днепр. По его словам, его буквально выгнали с работы в Крыму, не выдав ни трудовое, ни личное дело.

Смотрите также: СБУ разоблачила сепаратиста, призывавшего к созданию "Одесской народной республики". ФОТО

Бывший судья утверждает, что через СМИ призывал всех судей Крыма не присягать России, не менять гражданства.

В апреле 2014 года вместе с Чорнобуком из оккупированного Крыма на материковую Украину приехали еще три судьи: Андрей Мазница, Андрей Леонов и Алексей Иванченко.

После переезда на материковую часть Украины Чорнобук работал судьей в Апелляционном суде в Днепропетровской области.

Читайте также: Бывшему главе Апелляционного суда АРК Чернобуку сообщили о подозрении в госизмене еще 11 июля 2018 года, - прокуратура АРК

В сентябре 2016 года Верховная Рада уволила за нарушение присяги 29 судей, в том числе судью Апелляционного суда Днепропетровской области Чорнобука. Позже Высший апелляционный суд Украины отказал Чорнобуку в обжаловании постановления Верховной Рады, которым его уволили с последнего места работы в суде Днепропетровской области.