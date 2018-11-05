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 Заказчики убийства Гандзюк могут избежать наказания, - адвокат Закревская

Если в суд передадут дело против исполнителей нападения на активистку Екатерину Гандзюк в его нынешнем виде, то это сделает невозможным привлечение к ответственности заказчиков убийства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Громадському" сказала адвокат Евгения Закревская.

"Я хочу подчеркнуть, что по крайней мере по состоянию на вчера (3 ноября. - Ред.), этим исполнителям не было изменено подозрение и не был добавлен признак заказа. Второй момент: если дело по исполнителям передадут в суд, то с чего и где будут брать доказательства, каким образом используют эти доказательства в производстве СБУ, которая ищет заказчиков", - заявила Закревская.

Она пояснила, что в случае отсутствия признака заказа в производстве полиции в отношении исполнителей будет невозможно привлечь к ответственности заказчиков, которых разыскивают в рамках другого производства - открытом Службой безопасности.

"Они не могут быть дважды подозреваемыми, дважды обвиняемыми. Они могут обвиняться только один раз", - отметила она.

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По словам Закревской, адвокаты Гандзюк ранее направили ходатайство об объединении этих дел в прокуратуру Херсонщины и в Генпрокуратуру.

"Если это не будет сделано, то я не вижу судебной перспективы привлечения заказчика к ответственности. Просто передать дело по исполнителям в суд - это просто исключить в дальнейшем привлечение заказчика", - подчеркнула она.

Адвокат добавила, что прокуратура Херсонской области уже отказала в объединении этих производств, а от Генпрокуратуры ответ еще не поступил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США призывают украинские власти привлечь виновных в убийстве Гандзюк к ответственности, - Йованович

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антон Геращенко - организатору нападения на Гандзюк Торбину: Иного приговора, кроме как пожизненного заключения тебе не светит, если не сдашь заказчика

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходили митинги-реквиемы.

Источник: https://censor.net.ua/n3095072
 
   
 Топ комментарии
 
С нашей властью, скорее точно не найдут...
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К сожалению заказчиков никто не найдёт. Отыграются на исполнителях.
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кароче
всё это петино правление-рехвармирование приводит к деградации гос. машины, куда набраны, начиная от руководителей всяких структур до низу, не профессионалы, а просто лояльные андоны
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С нашей властью, скорее точно не найдут...
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"Да, я знаю, что выгляжу сейчас плохо. Но, по крайней мере, меня лечат. Меня лечат хорошо украинские врачи. И я точно я знаю, что я выгляжу сейчас гораздо лучше, чем выглядят в Украине справедливость и правосудие. Потому что их сегодня не лечит никто ",- Гандзюк.

https://youtu.be/rvtDRTTqiK4

Замовники вбивства Гандзюк можуть уникнути покарання, - адвокат Закревська - Цензор.НЕТ 4167
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Все что происходит - итог фейковых реформ
Замовники вбивства Гандзюк можуть уникнути покарання, - адвокат Закревська - Цензор.НЕТ 416
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К сожалению заказчиков никто не найдёт. Отыграются на исполнителях.
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А если еще Дональд Трамп попросит найти ? ООН,послы не указ Порошенко,Луценко,Авакову,Грицаку. Они готовы только Саакашвили как багаж в Польшу депортировать, чтобы не мешал страну разворовывать.
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Ну если сам Трамп. Тогда может терпил дежурных назначат. Хотя Трампу это всё пофиг. А все перечисленные и их непосредственные подчинённые только намывкой бабла и сиденьем на потоках занимаются. Им тоже реально всё это пофиг, а может даже выгодно для пиара на ТВ.
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Ну и что теперь делать? ( Про заказчиков можно забыть, по аналогии и Гонгадзе - Заказчики ещё живы и поэтому дело временно приостановлено)
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..."Они не могут быть дважды подозреваемыми, дважды обвиняемыми. Они могут обвиняться только один раз"
Дура бестолковая эта адвокатша. Огромное количество случаев, когда подозреваемых отпускали и тут-же на выходе снова задерживали "по вновь открывшимся обстоятельствам".
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Чуть ниже я Петровичу ответил...
Если коротко, то все роли давно расписаны...
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Нельзя!
Система приказала именно так действовать!
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Закревская не гос. адвокат. Была адвокатом Гандзюк.
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Система плевать на эти различия!
Если нужно сожрать, то сожрёт, не смотря на регалии...
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Вы утверждаете, что Закревская УЖЕ сейчас говорит и делает то, что ей приказала система?
"Система приказала именно так действовать!"
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Не утверждаю, а предполагаю... Исходя из наших реалий...
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Предполагаете, надо признать, очень уверенно с восклицательными знаками...
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Одни украинцы вокруг Авакова . 😀😀😥а идти в политику в Армению не хотят.
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кароче
всё это петино правление-рехвармирование приводит к деградации гос. машины, куда набраны, начиная от руководителей всяких структур до низу, не профессионалы, а просто лояльные андоны
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Не вижу никакого цинизма. Сегодня ночью, я обнаружил, что новостей о погибшей. на "Корреспонденте"- более десятка! Но, всех переплюнул Цензор". Тут- нечто беспрецедентное! Не нравится мне всё это...
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Все зависит от того, с какой целью подается та или иная информация.
Цензор, сам по себе, очень радикальный и агрессивный сайт.
И хотя сайт стремится выглядеть прогрессивным, на самом деле, затыкает рот тем, кто жестко критикует нынешнюю власть.
Вывод: цензору нужен скандал. Скандал сегодня востребован. Люди просто ждут темы, где можно набить друг другу морду.
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Там, на фронте, мы точно знаем кто убийца и кто заказчик!
А здесь мутки от наших МВДистов!!!
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Дехто маніпулює суспільством спрямовуючи його увагу в потрібне русло і відволікає від насущних проблем.
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Так це завжди так!!!
Ця дія йде нон-стопом...
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Та да. Надя, потім Сенцов і далі за списком.
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Прошу обратить внимание, что убитый, через 4 часа, до кошмара с Гандзюк, в Бердянске- Сармат... никакой волны протестов не вызывает. А ведь там реально хотели убить. Хотели- и убили. А здесь= хотели иного. И- не убили.
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Уже не "орут" и не клянутся что это"дело чести"??? Сколько раз обсерались и менты, и сбушники, и прокурорские........
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закревская врет.Поимев пожизненное эти ублюдки сдадут заказчикой а сейчас им через адвоката передают что б молчали и их вытянут.Пропадет надежда -развяжутся языки.А заказчики скорее всего сидят во власти
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США, Британия, ЕС уже заклинают найти и покарать. Если бы не появление, в движении призывающих к митингам некоей тёти- Ольги Решетиловой, то я бы даже внимания не обратил, зная как у нас обстоят дела-делишки, с заказухой. Но! Эта тётя- появилась! Шо-то тут мутно, как мне кажется. По крайней мере, вот те единицы, которые вышли на эти "митинги"- для власти никакого гемора не представляют, на одной фотке, кстати, количество митингующих- уступает количеству прессы! А вот это- уже серьезно. Потому- и мутно.
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Испытываю разочарование по тому поводу, что йуга не сможет уйти в отставку, как он давеча обещал. Это дело будут расследовать десятилетиями
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А что их искать??? По одному маленькому уколу исполнителям *сыворотки правды* и получайте фамилии заказчиков на блюдечке через 10 минут.
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Еще дрение говорили - ищи кому это выгодно! Вот и все правосудие.
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Что за косноязычный бред... А самое главное, что они могут обвиняться только в нанесении ТТП со смертельным исходом, адвокатша так и не упомянула - а как раз из-за этого суд данное дело и отправит обратно...
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Мутная история, шума много, что-то не так в этом всем. Во первых, это давление на следствие, причем с помощью СМИ, очень много политики. Зная, что у нас СМИ имеют отношение к той или иной полит. силе возникает мнение... для кого этот спектакль?
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могут? смешная тетка, она явно не из Украины.
в Украине они 100% избегут наказания. феодалы здесь неприкасаемые. чучма с литвинякой тому живое подтверждение.
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а с чего вообще взяли, что выливать банку с кислотой на прохожих может психически здоровый человек. это мог сделать психически больной человек и то, что именно К. Гандзюк оказалась потерпевшей может быть случайностью, так как вылить он мог на кого-угодно.
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та да. и голову Гонгадзе тоже чисто случайно отрезали. звезды так расположились просто, ведь психически здоровый голову не отрежет...вот и отрезали ему по чистой случайности психи какие-то.
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во Врадиевке девочки и женщины тоже были активистами? или может Оксана Макар была активисткой? или похищенная более двух месяцев назад школьница Диана Хриненко. кем они все были активистами чтоли?
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они имели какое-то отношение к властным структурам? у них был конфликт с ОПГ от власти?
не нужно дурака включать и путать обычный криминал с заказными убийствами.
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по вашему убийство Оксаны Макар и похищение Д. Хриненко - это обычный криминал? Д. Хриненко более 2 месяцев назад похитил местный глава села Боридченко Андрей Васильевич, но мусора его крышуют и отмазывают, так как они одно целое, повесят хотят на двоих алкашей. когда мусора и их подельники постоянно и систематически совершают особо жестокие убийства - это не обычный криминал - это рецедив. до убийства Оксаны Макар они совершили уже много подобных зверских убийств. не имеет значение кто они активисты или еще кто-то. это называется систематические убийства. также эти же мусора под пытками навешивают свои преступления на других. это ихняя схема действий. все дело в том, что эти особо жестокие убийства мусора и их подопечные совершали, совершают и будут совершать. количество убийств измеряется тысячами, поэтому для них это обычное дело. вот пример: 16 летнюю Д. Хриненко похитил глава села вместе с мусорами в селе Субботци Знаменского района Кировоградской области 24 августа 2018 года. 1 мая 2016 года было совершено аналогичное преступление в отношении 15 летней Софии Буц в Кировоградской области Алексадрийского района - это соседние районы (тогда нашли только подкинутые останки). все это говорит только об одном, что данные рецедивные преступления совершают мусора и подконтрольный им криминалитет.
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это и есть обычный криминал, не имеющий никакого отношения к политики и государству, как субъекту.
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это криминал, которые совершают одни и те же мусора и их пособники в отношении всех.
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уровень только разный: местная мелкая песочница и государственный. она рыла под областную администрацию и областной совет, ниточки от которых тянутся непосредственно в АП.
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Это надо быть с дыркой в голове, чтобы сравнить Гонгадзе, который расследовал преступления Кучмы, с кумой жопоблоковцев Гандзюк, о деятельности которой большинство зрадоёбов и не слышало до этого происшествия.
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это такое ЦУ из центра пришло шестеркам? так себе, если честно. можно и что-то круче придумать.
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сразу виден комент одобренный Админом цензора,
главное нокакого бана или удаления, слава барыгам ..
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Адвокатесса пишет о третьем числе, сегодня уже пятое. Цензор новости посвежее выкладывать не может? Или лишь бы дерьма на вентилятор набросить...?
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....ты ахренел ТАКОЕ писать ?????!!! тебя ЗАБАНЯТ навсегда и правильно сделают !!! ненормальный (((
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это рецепт, как скатиться в савецкий саюз, чтобы спустя 70 лет стать паРашей. выход так себе. ничем не лучше нынешней ситуации.
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не допоможе. бо пів-населення хворе. пів-населення підтримує архаїчну ординську психологію.
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За массовые убийства на Майдане уже понесли наказание?
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Таких танцев на костях не было даже у Ноздровской, но до Гонгадзе все же далеко - забудут через недели две максимум, как натанцуются
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Про НЕБЕСНУ СОТНЮ вже й не згадують, зайчиха й досі не засуджена за вбивство ШІСТЬОХ людей - отак керує прокуратурою КУМ ПОРОШЕНКА, ЛУЦЕНКО. Окрім красти нинішня влада неспроможна ні на що , та все інше їй байдуже, аби ОФШОРИ збільшувались
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Всем ясно, кто заказчик. Никто искать виноватых не будет, всё всем давно стало ясно. 5ый год ищут виновных в расстреле Небесной Сотни. И где результат? Почему мы это терпим? Таким образом рыги уже берут реванш!
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Вся стратегія нашого правосуддя, можна характеризувати двома речами. Потягти час. Та память. (через 2 місяці ніхто вже не вспомне).
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Т.е. дела расследует и полиция и СБУ. Полиция по исполнителям, а СБУ по заказчикам. Интересное кино, по ходу исполнители идут в отказ и никого не сдают, так как им потом светит огого. Либо исполнители реально не знают заказчика. Но все равно почему расследуется два разніх дела.
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Удивила,а мы то думали что заказчика посадят..
В Украине могут посадить только, кто против Пеци и его рехформ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаказчики убийства Гандзюк могут избежать наказания, - адвокат Закревская
 
 
 
 
 
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